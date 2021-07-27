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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7385738673877388
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:31

Верещук, ссылаясь на информацию украинского альянса в Швеции, рассказал, что в шведском парламенте «сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение НАТО вступить в НАТО вместе с Украиной».

Московія дала добро :lol:

Право України на вступ до НАТО або Європейського союзу є її суверенним правом

Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.

"В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - заявив він.
За словами Козака, в питанні євроатлантичної інтеграції України "м'яч на боці ЄС і НАТО".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:04

Kudrjavuy
Это?
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Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 22:53

Re: Політичні дискусії

Свежая социология от группы Рейтинг
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_23-25_iyulya_2021.html?fbclid=IwAR3GYL_KWRttggF-Q79TQEwRUaJOe6bKSVN3idDh1IppQmR1Ick-qXN64F0

Зеленский по-прежнему вне конкуренции, легко и непринужденно проходит на 2-й срок. Порошенко - "лидер" антирейтинга. Гройсману отдают 5-6% (кто-нибудь где-нибудь встречал его сторонников? я - нет. Кто они?) Мураев уже прилично откусил от былого рейтинга Бойко и ОПЗЖ.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:49

  Tegularius написав:Гройсману отдают 5-6% (кто-нибудь где-нибудь встречал его сторонников? я - нет. Кто они?)

Я
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:53

  Tegularius написав:Свежая социология от группы Рейтинг
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_23-25_iyulya_2021.html?fbclid=IwAR3GYL_KWRttggF-Q79TQEwRUaJOe6bKSVN3idDh1IppQmR1Ick-qXN64F0

Зеленский по-прежнему вне конкуренции, легко и непринужденно проходит на 2-й срок. Порошенко - "лидер" антирейтинга.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/1/7196951/
А це стара соціологія.
Я щось в упор не бачу 73% Зеленського. :D :D :D :D А вього 7% :D
І це майже ПІВ РОКУ до виборів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:46

  Tegularius написав:Свежая социология от группы Рейтинг
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-politicheskie_nastroeniya_naseleniya_23-25_iyulya_2021.html?fbclid=IwAR3GYL_KWRttggF-Q79TQEwRUaJOe6bKSVN3idDh1IppQmR1Ick-qXN64F0

Зеленский по-прежнему вне конкуренции, легко и непринужденно проходит на 2-й срок. Порошенко - "лидер" антирейтинга. Гройсману отдают 5-6% (кто-нибудь где-нибудь встречал его сторонников? я - нет. Кто они?) Мураев уже прилично откусил от былого рейтинга Бойко и ОПЗЖ.


Забавно, что там около 25 процентов оценивают "правильно", проголосовали бы за зелю.
И этот раздрай - правильно 25 но лично зелы 46. :mrgreen: У меня есть такие, все как обычно, царь хороший, это налоговая стала меня кошмарить просто так :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:21


Більшість опитаних (55%) не погодидися із нещодавньою заявою Президента Росії Путіна, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% – з цим згодні. На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим. Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».

41% - це капець. Навіть австрійці не вважають себе німцями. Будемо сподіватись, що Путін капут зробить для українців таку саме витверезуючу дію, як на австрійців Гітлер капут.

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