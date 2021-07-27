Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Верещук, ссылаясь на информацию украинского альянса в Швеции, рассказал, что в шведском парламенте «сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение НАТО вступить в НАТО вместе с Украиной».
Московія дала добро
Право України на вступ до НАТО або Європейського союзу є її суверенним правом
Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.
"В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - заявив він. За словами Козака, в питанні євроатлантичної інтеграції України "м'яч на боці ЄС і НАТО".
Зеленский по-прежнему вне конкуренции, легко и непринужденно проходит на 2-й срок. Порошенко - "лидер" антирейтинга. Гройсману отдают 5-6% (кто-нибудь где-нибудь встречал его сторонников? я - нет. Кто они?) Мураев уже прилично откусил от былого рейтинга Бойко и ОПЗЖ.
Зеленский по-прежнему вне конкуренции, легко и непринужденно проходит на 2-й срок. Порошенко - "лидер" антирейтинга. Гройсману отдают 5-6% (кто-нибудь где-нибудь встречал его сторонников? я - нет. Кто они?) Мураев уже прилично откусил от былого рейтинга Бойко и ОПЗЖ.
Забавно, что там около 25 процентов оценивают "правильно", проголосовали бы за зелю. И этот раздрай - правильно 25 но лично зелы 46. У меня есть такие, все как обычно, царь хороший, это налоговая стала меня кошмарить просто так
Більшість опитаних (55%) не погодидися із нещодавньою заявою Президента Росії Путіна, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% – з цим згодні. На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим. Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
41% - це капець. Навіть австрійці не вважають себе німцями. Будемо сподіватись, що Путін капут зробить для українців таку саме витверезуючу дію, як на австрійців Гітлер капут.