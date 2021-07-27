Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Верещук, ссылаясь на информацию украинского альянса в Швеции, рассказал, что в шведском парламенте «сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение НАТО вступить в НАТО вместе с Украиной».
Московія дала добро
Право України на вступ до НАТО або Європейського союзу є її суверенним правом
Про це заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю "Політик Інтернасьональ", передає МЗС РФ.
"В які альянси вступати - це виключне суверенне право України. Незалежно від того, вигідно це чи невигідно Росії", - заявив він. За словами Козака, в питанні євроатлантичної інтеграції України "м'яч на боці ЄС і НАТО".
Зеленский по-прежнему вне конкуренции, легко и непринужденно проходит на 2-й срок. Порошенко - "лидер" антирейтинга. Гройсману отдают 5-6% (кто-нибудь где-нибудь встречал его сторонников? я - нет. Кто они?) Мураев уже прилично откусил от былого рейтинга Бойко и ОПЗЖ.
Зеленский по-прежнему вне конкуренции, легко и непринужденно проходит на 2-й срок. Порошенко - "лидер" антирейтинга. Гройсману отдают 5-6% (кто-нибудь где-нибудь встречал его сторонников? я - нет. Кто они?) Мураев уже прилично откусил от былого рейтинга Бойко и ОПЗЖ.
Забавно, что там около 25 процентов оценивают "правильно", проголосовали бы за зелю. И этот раздрай - правильно 25 но лично зелы 46. У меня есть такие, все как обычно, царь хороший, это налоговая стала меня кошмарить просто так
Більшість опитаних (55%) не погодидися із нещодавньою заявою Президента Росії Путіна, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% – з цим згодні. На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим. Більше 80% виборців Опозиційної платформи, партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ».
41% - це капець. Навіть австрійці не вважають себе німцями. Будемо сподіватись, що Путін капут зробить для українців таку саме витверезуючу дію, як на австрійців Гітлер капут.
lapay Важливо як вони ставили питання. «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору» - це 2 різних твердження "росіяни та українці – один народ" - твердження в принципі невірне. "належать до одного історичного і духовного простору" - твердження в принципі вірне, враховуючи нашу історію(релігію, мову, культуру, традиції і навіть зовнішність). Тому ще раз повторюсь, в таких опитуваннях ключове - це "правильно" поставити питання, це 90% "правильного" результату опитування. А "правильний" результат знає тільки замовник(той хто платить бабки).