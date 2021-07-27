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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7386738773887389
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:23

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Важливо як вони ставили питання.
«росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору» - це 2 різних твердження
"росіяни та українці – один народ" - твердження в принципі невірне.
"належать до одного історичного і духовного простору" - твердження в принципі вірне, враховуючи нашу історію(релігію, мову, культуру, традиції і навіть зовнішність).
Тому ще раз повторюсь, в таких опитуваннях ключове - це "правильно" поставити питання, це 90% "правильного" результату опитування. А "правильний" результат знає тільки замовник(той хто платить бабки).

Питання поставлено чітко - "один народ" чи ні. Євреї і палестинці теж "один народ", по Біблії двоюрюдні брати були родоначальниками, вчені теж з цим згодні, що була спільна колиска.
Один народ - дві держави, так не працює. Ті, хто вважає себе одним народрм, рано чи пізно об'єднається з материнською державою.
Ставлення молдаван до об'єднання суперечливе.

За даними одного з опитувань 2012 року, в Молдові прихильників об'єднання 31%, а противників – 59%. До речі, в Румунії ситуація інша – в тому ж 2012 році понад 86% опитаних підтримали ідею об'єднання з Молдовою.

Між тим, під час передостаннього перепису населення 2004 року – румунами назвали себе близько двох відсотків жителів Молдови. Результати опитування 2014 року ще не опубліковані, але несхоже, що за минуле десятиліття молдавани масово переосмислили свою ідентичність і стали вважати себе румунами. Експерти допускають, що цифра не перевищить 10-15%.

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7035520/
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