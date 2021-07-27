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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7386738773887389 Додано: Сер 28 лип, 2021 15:23 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Важливо як вони ставили питання.

«росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору» - це 2 різних твердження

"росіяни та українці – один народ" - твердження в принципі невірне.

"належать до одного історичного і духовного простору" - твердження в принципі вірне, враховуючи нашу історію(релігію, мову, культуру, традиції і навіть зовнішність).

Тому ще раз повторюсь, в таких опитуваннях ключове - це "правильно" поставити питання, це 90% "правильного" результату опитування. А "правильний" результат знає тільки замовник(той хто платить бабки). Важливо як вони ставили питання.«росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору» - це 2 різних твердження"росіяни та українці – один народ" - твердження в принципі невірне."належать до одного історичного і духовного простору" - твердження в принципі вірне, враховуючи нашу історію(релігію, мову, культуру, традиції і навіть зовнішність).Тому ще раз повторюсь, в таких опитуваннях ключове - це "правильно" поставити питання, це 90% "правильного" результату опитування. А "правильний" результат знає тільки замовник(той хто платить бабки).

Питання поставлено чітко - "один народ" чи ні. Євреї і палестинці теж "один народ", по Біблії двоюрюдні брати були родоначальниками, вчені теж з цим згодні, що була спільна колиска.

Один народ - дві держави, так не працює. Ті, хто вважає себе одним народрм, рано чи пізно об'єднається з материнською державою.

Ставлення молдаван до об'єднання суперечливе.



За даними одного з опитувань 2012 року, в Молдові прихильників об'єднання 31%, а противників – 59%. До речі, в Румунії ситуація інша – в тому ж 2012 році понад 86% опитаних підтримали ідею об'єднання з Молдовою.



Між тим, під час передостаннього перепису населення 2004 року – румунами назвали себе близько двох відсотків жителів Молдови. Результати опитування 2014 року ще не опубліковані, але несхоже, що за минуле десятиліття молдавани масово переосмислили свою ідентичність і стали вважати себе румунами. Експерти допускають, що цифра не перевищить 10-15%.

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7035520/ Питання поставлено чітко - "один народ" чи ні. Євреї і палестинці теж "один народ", по Біблії двоюрюдні брати були родоначальниками, вчені теж з цим згодні, що була спільна колиска.Один народ - дві держави, так не працює. Ті, хто вважає себе одним народрм, рано чи пізно об'єднається з материнською державою. lapay Повідомлень: 12233 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7386738773887389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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