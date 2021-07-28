Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Важливо як вони ставили питання. «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору» - це 2 різних твердження "росіяни та українці – один народ" - твердження в принципі невірне. "належать до одного історичного і духовного простору" - твердження в принципі вірне, враховуючи нашу історію(релігію, мову, культуру, традиції і навіть зовнішність). Тому ще раз повторюсь, в таких опитуваннях ключове - це "правильно" поставити питання, це 90% "правильного" результату опитування. А "правильний" результат знає тільки замовник(той хто платить бабки).
Питання поставлено чітко - "один народ" чи ні. Євреї і палестинці теж "один народ", по Біблії двоюрюдні брати були родоначальниками, вчені теж з цим згодні, що була спільна колиска. Один народ - дві держави, так не працює. Ті, хто вважає себе одним народрм, рано чи пізно об'єднається з материнською державою.
Ставлення молдаван до об'єднання суперечливе.
За даними одного з опитувань 2012 року, в Молдові прихильників об'єднання 31%, а противників – 59%. До речі, в Румунії ситуація інша – в тому ж 2012 році понад 86% опитаних підтримали ідею об'єднання з Молдовою.
Між тим, під час передостаннього перепису населення 2004 року – румунами назвали себе близько двох відсотків жителів Молдови. Результати опитування 2014 року ще не опубліковані, але несхоже, що за минуле десятиліття молдавани масово переосмислили свою ідентичність і стали вважати себе румунами. Експерти допускають, що цифра не перевищить 10-15%.
lapay написав:Питання поставлено чітко - "один народ" чи ні.
Може дехто з нас не вміє читати, але питання поставлене так:
Нещодавно президент Росії Путін заявив, що «росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору». Чи згодні Ви з цим?
http://ratinggroup.ua/getfile/556/rg_uk ... _press.pdf Я, наприклад, згідний що ми з росіянами належимо до одного історичного і духовного простору. А якщо таке питання задавати по телефону, то велика кількість людей може відповісти "так", тому що кінець фрази сприймається краще ніж початок. Хоча на питання "Ми один народ?" вони дадуть відповідь "ні". Це питання - маніпуляція. Дивно що ви цього не розумієте.
lapay Впевнений, що більшість опитаних статті Путіна не читали. Стаття не цікава, та ще й місцями брехлива. Навіть я її читав по-діагоналі. Ця стаття має 0 впливу на українців тому що спізнилась років на 15. Україна вже сильно змінилась, а Путін живе в минулому. Хоч підозрюю що винувати не він, а його оточення, яке підсовує старому маразматику "правильні папочки з правильними тезами". Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження. До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде.
andrijk777 написав:Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження. До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде.
Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат.
Чего-то от сегодняшних "Новостей", аж под ложечкой засосало. Может по этой причине тотально идёт удаление? https://politics.segodnya.ua/politics/n ... 65253.html Прошу обратить внимание на фото: https://cdn.segodnya.ua/media/image/60f ... 5f15ad.jpg Не напоминает это "Давос" со "Слугами"(и результатом)? И полный ППЦ? А это я так понимаю подготовка к "вояжу" Зе? Чего-то проснулись все глашатаи - уже информированные о перспективах, включившись по сути в "Президентскую гонку". По сути реально прогнозируя перспективы - меня корёбит от "некоторых"(которых больше, чем не уважаю лично - прошлого созыва из ЕС - но это личное), что официально оглашают "депутатство" в Украине единственной возможностью "заработать". ................................................................................... Очень жаль, что на полях этого форума не рассмотрели перспективы Украины с каждым претендентом в кандидаты Президента Украины. - Как бы "новое" не оказалось с такой же перспективой, как и сегодняшнее - ибо уже звучат слова, что исправить "многое невозможно", после Зе.
Мразота Тарасик іксперд свинарнії. Мамедов такий борєц з Росією, що ми досі не маємо юридичних доказів російської агресії. І звідки їм взятися, якщо Мамедови це Сокар в Україні і у них настільки хороші відносини з русскіми, що вони перебрали медведчуковські контракти на себе. Ну якже без казок про вагнерівців ))) А шо таке, невже до сих пір ні одна іноземна спецслужба не підтвердила свою участь у спецоперації, а де фільм Белінгкета?)))