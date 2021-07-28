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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7387738873897390
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:26

Петр Порошенко гордо заявил, что он не олигарх, что он с народом. И так по-простому, по народному арендовал себе для отдыха яхту за 250 тысяч евро.

В декларации он эти траты покажет? :)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 08:27

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  unicdima написав:а де фільм Белінгкета?)))

Завтра обіцяют

бонба

Слились "разведчики-правдолюбы".
"Внезапно" оказалось "не всё так однозначно"
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  #<1 ... 7387738873897390
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