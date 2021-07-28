Петр Порошенко гордо заявил, что он не олигарх, что он с народом. И так по-простому, по народному арендовал себе для отдыха яхту за 250 тысяч евро.
В декларации он эти траты покажет?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:26
Петр Порошенко гордо заявил, что он не олигарх, что он с народом. И так по-простому, по народному арендовал себе для отдыха яхту за 250 тысяч евро.
В декларации он эти траты покажет?
Додано: Чет 29 лип, 2021 08:27
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