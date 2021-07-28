Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження. До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде.
Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат.
Так а якже росєянські пенсії й тещо?))
Ми зараз - європейці ... тому що в Європі рівень життя суттєво вищий.
Ринок за віконцем. Це ключове. Ну і не забувайте, що війна. Тому знаю немало українців, яким отаке совкове бачення одиннарот ну ніяк не заважає воювати з рашкованами.
А что это литовцы такие не по-европейски нетолерантные?
Жители Литвы выстроились живой цепью против размещения в стране мигрантов из арабских стран. Полиция разогнала протест
На полигоне Руднинкай планируют возвести лагерь для беженцев, которые прибывают из Баларуси. Проживающих недалеко литовцев возмутили такие планы. Поэтому они вышли на митинг, где заблокировали дорогу к возводимому объекту.
Местные СМИ пишут, что полиции пришлось использовать силу и слезоточивый газ, чтобы разблокировать движение.