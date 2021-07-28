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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7387738873897390 Додано: Чет 29 лип, 2021 09:07 lapay написав: andrijk777 написав: Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження.

До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде. Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження.До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде.

Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат. Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат.

Так а якже росєянські пенсії й тещо?))



Ми зараз - європейці ... тому що в Європі рівень життя суттєво вищий.



Ринок за віконцем. Це ключове.

Ну і не забувайте, що війна.

Тому знаю немало українців, яким отаке совкове бачення одиннарот ну ніяк не заважає воювати з рашкованами. Так а якже росєянські пенсії й тещо?))Ми зараз - європейці ... тому що в Європі рівень життя суттєво вищий.Ринок за віконцем. Це ключове.Ну і не забувайте, що війна.Тому знаю немало українців, яким отаке совкове бачення одиннарот ну ніяк не заважає воювати з рашкованами. detroytred

Повідомлень: 24471 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 09:20



Жители Литвы выстроились живой цепью против размещения в стране мигрантов из арабских стран. Полиция разогнала протест



На полигоне Руднинкай планируют возвести лагерь для беженцев, которые прибывают из Баларуси. Проживающих недалеко литовцев возмутили такие планы. Поэтому они вышли на митинг, где заблокировали дорогу к возводимому объекту.



Местные СМИ пишут, что полиции пришлось использовать силу и слезоточивый газ, чтобы разблокировать движение.

https://t.me/pavlovskynews/10845 А что это литовцы такие не по-европейски нетолерантные? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15008 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8136 раз. Подякували: 3935 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 09:23



Светлана Тихановская вчера встречалась с Байденом.



Встреча очень вдохновила лидера белорусской оппозиции. И она даже рассказала, что президент США дал ей печеньки.



Причём рассказывает она с таким видом, что сразу понятно - историю о том, как Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане она явно не знает. Не знать мэм про "печеньки" - это уже ниже дна. Видос зачётный, посмотрите (есть в интернете) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15008 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8136 раз. Подякували: 3935 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7387738873897390 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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