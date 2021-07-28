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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7387738873897390
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:07

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження.
До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде.

Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат.

Так а якже росєянські пенсії й тещо?))

Ми зараз - європейці ... тому що в Європі рівень життя суттєво вищий.

Ринок за віконцем. Це ключове.
Ну і не забувайте, що війна.
Тому знаю немало українців, яким отаке совкове бачення одиннарот ну ніяк не заважає воювати з рашкованами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:20

А что это литовцы такие не по-европейски нетолерантные?

Жители Литвы выстроились живой цепью против размещения в стране мигрантов из арабских стран. Полиция разогнала протест

На полигоне Руднинкай планируют возвести лагерь для беженцев, которые прибывают из Баларуси. Проживающих недалеко литовцев возмутили такие планы. Поэтому они вышли на митинг, где заблокировали дорогу к возводимому объекту.

Местные СМИ пишут, что полиции пришлось использовать силу и слезоточивый газ, чтобы разблокировать движение.

https://t.me/pavlovskynews/10845
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 09:23

Не знать мэм про "печеньки" - это уже ниже дна. Видос зачётный, посмотрите (есть в интернете)

Светлана Тихановская вчера встречалась с Байденом.

Встреча очень вдохновила лидера белорусской оппозиции. И она даже рассказала, что президент США дал ей печеньки.

Причём рассказывает она с таким видом, что сразу понятно - историю о том, как Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане она явно не знает.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 14:58

  Вкладчик1234 написав:Петр Порошенко гордо заявил, что он не олигарх, что он с народом. И так по-простому, по народному арендовал себе для отдыха яхту за 250 тысяч евро.

Завидно? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:01

  Вкладчик1234 написав:Не знать мэм про "печеньки" - это уже ниже дна. Видос зачётный, посмотрите (есть в интернете)
Светлана Тихановская вчера встречалась с Байденом.
Встреча очень вдохновила лидера белорусской оппозиции. И она даже рассказала, что президент США дал ей печеньки.
Причём рассказывает она с таким видом, что сразу понятно - историю о том, как Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане она явно не знает.

Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров 8) ).
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