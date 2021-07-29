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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7388738973907391> Додано: Чет 29 лип, 2021 09:07 lapay написав: andrijk777 написав: Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження.

До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде. Питання маніпулятивне тому що містить 2 різних твердження.До чого тут Малоросія я взагалі не розумію. Ніякої Малоросії вже 100% не буде.

Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат. Новоросія. Питання в тему, на виявлення глибини залягання совкоової тези про дрєвнєруську колиску трьох народів. В когось і досі, у свідомості, залишився "один народ", з різними діалектами, а не три різних народи. Насправді, це жахливі цифри, в Криму і на Донбасі таких була більшість, і от результат.

Так а якже росєянські пенсії й тещо?))



Ми зараз - європейці ... тому що в Європі рівень життя суттєво вищий.



Ринок за віконцем. Це ключове.

Ну і не забувайте, що війна.

Тому знаю немало українців, яким отаке совкове бачення одиннарот ну ніяк не заважає воювати з рашкованами. Так а якже росєянські пенсії й тещо?))Ми зараз - європейці ... тому що в Європі рівень життя суттєво вищий.Ринок за віконцем. Це ключове.Ну і не забувайте, що війна.Тому знаю немало українців, яким отаке совкове бачення одиннарот ну ніяк не заважає воювати з рашкованами. detroytred

Повідомлень: 24478 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 14:58 Вкладчик1234 написав: Петр Порошенко гордо заявил, что он не олигарх, что он с народом. И так по-простому, по народному арендовал себе для отдыха яхту за 250 тысяч евро. Петр Порошенко гордо заявил, что он не олигарх, что он с народом. И так по-простому, по народному арендовал себе для отдыха яхту за 250 тысяч евро.

Завидно? Завидно? Starikan 2 Повідомлень: 18221 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2187 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 15:01 Вкладчик1234 написав: Не знать мэм про "печеньки" - это уже ниже дна. Видос зачётный, посмотрите (есть в интернете) Светлана Тихановская вчера встречалась с Байденом.

Встреча очень вдохновила лидера белорусской оппозиции. И она даже рассказала, что президент США дал ей печеньки.

Причём рассказывает она с таким видом, что сразу понятно - историю о том, как Виктория Нуланд раздавала печеньки на Майдане она явно не знает. Не знать мэм про "печеньки" - это уже ниже дна. Видос зачётный, посмотрите (есть в интернете)

Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров ). Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров). Starikan 2 Повідомлень: 18221 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2187 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 16:36 Starikan написав: Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров ). Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров).

На цьому форумі про білоруську опозицію вже давно все пояснили - вони будують Швейцарію.

А якщо будувати через "шины от карьерных МАЗов" то вийде Україна.

Не мішайте їм будувати Швейцарію, ще трішки лишилось. Є інфа що Лука до кінця року не всидить.

Правда, до кінця якого року не уточняється. На цьому форумі про білоруську опозицію вже давно все пояснили - вони будують Швейцарію.А якщо будувати через "шины от карьерных МАЗов" то вийде Україна.Не мішайте їм будувати Швейцарію, ще трішки лишилось. Є інфа що Лука до кінця року не всидить. andrijk777

Повідомлень: 3192 З нами з: 11.11.14 Подякував: 165 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 16:57 Schmit

Повідомлень: 2302 З нами з: 08.09.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:18 перекинуто з епідемія короновірусу detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Отож. З логікою в тебе біда.

Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.

Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена. Отож. З логікою в тебе біда.Бо це ти ж голосиш про свою впевненість в майбутньому на відміну від мене та інших немільенерів.Ну а те, що доходи пенсів не обмежуються лише пенсією, до тебе, хоч сто разів вказуй, так і не дійде. Це занадто складно для бізнесмена. Ще раз для того хто рахує на пальцях

1 У всьому світі мати 35000-50000, краще ніж 6000-8000

2 Так само у всьому світі

Заробити 35000-50000 - складніше ніж 6000-8000.



Тепер до тебе дійшло?

Мене не хвилює твої примітивно бомжацькі(для мене) 6000-8000

Я б хотів нормальні 35000-50000

При цьому щоб жити не як ти бомж - а як середньостатистичний європеєць - я вважаю що треба ще попрацювати. Ще раз для того хто рахує на пальцях1 У всьому світі мати 35000-50000, краще ніж 6000-80002 Так само у всьому світіЗаробити 35000-50000 - складніше ніж 6000-8000.Тепер до тебе дійшло?Мене не хвилює твої примітивно бомжацькі(для мене) 6000-8000Я б хотів нормальні 35000-50000При цьому щоб жити не як ти бомж - а як середньостатистичний європеєць - я вважаю що треба ще попрацювати.

Будівельник

Да-да, прям бомжують усі немільенери. І прям на пенсію живуть. Без маячні-брехні в бік опонентів в тебе ніяк.

Повір, на аля твої їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі (да театри і тещо вистачає).



Мова була про тебе. Про твої твердження про твою впевненість в майбутньому і незалежність від дітей.

А воно он як - син потягне бізнес, то отримаєш свої 35-50. А може всяке в бізнесі бути...



Про необхідність тобі ефективніше працювати я вже не раз вказував. Бо з тим, як ти *багато і важко працював*, результат міг бути значно вищий...

Але умови тобі можновладці створили не досить сприятливі. Тому в тебе лише 35-50, а в пенсів невеликі пенсії.

Ти там визначся: бо рашкованам доказуєш, як пересічний українець добре живе, а йому (тобто мені, пересічному) - як я бомжую голодний голий босий.

Мова не про те, що 35-50 краще 6-8, Адмірал ясен... БудівельникДа-да, прям бомжують усі немільенери. І прям на пенсію живуть. Без маячні-брехні в бік опонентів в тебе ніяк.Повір, на аля твої їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі (да театри і тещо вистачає).Мова була про тебе. Про твої твердження про твою впевненість в майбутньому і незалежність від дітей.А воно он як - син потягне бізнес, то отримаєш свої 35-50. А може всяке в бізнесі бути...Про необхідність тобі ефективніше працювати я вже не раз вказував. Бо з тим, як ти *багато і важко працював*, результат міг бути значно вищий...Але умови тобі можновладці створили не досить сприятливі. Тому в тебе лише 35-50, а в пенсів невеликі пенсії.Ти там визначся: бо рашкованам доказуєш, як пересічний українець добре живе, а йому (тобто мені, пересічному) - як я бомжую голодний голий босий.Мова не про те, що 35-50 краще 6-8, Адмірал ясен... Бачиш тобі треба по три рази пояснювати

1 Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробили

Я заявляв що ні...і як приклад приводив розрахунок

Що для того щоб жити як середній європеєць,мені як мілкому бізнесмену..крім того що я вже заробив, потрібно заробити ще приблизно 0,1-0,2 млн доларів...щоб НЕ ЗАЛЕЖАТИ від ДІТЕЙ і ДІЙ ВЛАДИ

2 Ці 0,1-0,2 млн це не гроші,якими повинен керувати мій молодший у власних інтересах..а МІЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ.

3 Цей пенсійний капітал може бути заниканий як кеш....але тоді на 50000 грн на протязі 15 років мені не вистарчить

А може бути вкладений в комерційну чи іншу нерухомість(або забугорні акції,бо українських наразі немає), бо я ніколи не складаю всі яйця в одну корзину,і саме тому три моїх банкрутства в одних галузях..не привели до загального краху,бо були інші...





Тепер розумієш що я чітко викладаю свої думки

Друге питання що ти їх не розумієш...бо ніколи не заробляв..і це і є твоє горе. Бачиш тобі треба по три рази пояснювати1 Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробилиЯ заявляв що ні...і як приклад приводив розрахунокЩо для того щоб жити як середній європеєць,мені як мілкому бізнесмену..крім того що я вже заробив, потрібно заробити ще приблизно 0,1-0,2 млн доларів...щоб НЕ ЗАЛЕЖАТИ від ДІТЕЙ і ДІЙ ВЛАДИ2 Ці 0,1-0,2 млн це не гроші,якими повинен керувати мій молодший у власних інтересах..а МІЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ.3 Цей пенсійний капітал може бути заниканий як кеш....але тоді на 50000 грн на протязі 15 років мені не вистарчитьА може бути вкладений в комерційну чи іншу нерухомість(або забугорні акції,бо українських наразі немає), бо я ніколи не складаю всі яйця в одну корзину,і саме тому три моїх банкрутства в одних галузях..не привели до загального краху,бо були інші...Тепер розумієш що я чітко викладаю свої думкиДруге питання що ти їх не розумієш...бо ніколи не заробляв..і це і є твоє горе. budivelnik

Повідомлень: 24711 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:22 andrijk777 написав: Starikan написав: Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров ). Так она блаженненькая, как и вся беларусская оппозиция с надувными шариками (вместо шин от карьерных МАЗов, как советовал Невзоров).

На цьому форумі про білоруську опозицію вже давно все пояснили - вони будують Швейцарію.

А якщо будувати через "шины от карьерных МАЗов" то вийде Україна.

Не мішайте їм будувати Швейцарію, ще трішки лишилось. Є інфа що Лука до кінця року не всидить.

Правда, до кінця якого року не уточняється. На цьому форумі про білоруську опозицію вже давно все пояснили - вони будують Швейцарію.А якщо будувати через "шины от карьерных МАЗов" то вийде Україна.Не мішайте їм будувати Швейцарію, ще трішки лишилось. Є інфа що Лука до кінця року не всидить.

А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?

На відміну від українців. А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?На відміну від українців. detroytred

Повідомлень: 24478 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:29 budivelnik

До чого ти притуляєш первинне накопиченн капіталу (що є етапом перерозподілу!!! капіталу) до накопичення ресурсів для забезпечення рівня власного життя???



Це ЗОВСІМ різні речі.

Ти займаєшся демагогією - виадуєш власні поняття і на цьому єралашику маніпулюєш.

Тобто воно має сенс ... тільки в твоєму розумінні)))

Відсеб'ятинному. detroytred

Повідомлень: 24478 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:37 detroytred написав: budivelnik

До чого ти притуляєш первинне накопиченн капіталу (що є етапом перерозподілу!!! капіталу) до накопичення ресурсів для забезпечення рівня власного життя ???



Це ЗОВСІМ різні речі.

Ти займаєшся демагогією - виадуєш власні поняття і на цьому єралашику маніпулюєш.

Тобто воно має сенс ... тільки в твоєму розумінні)))

Відсеб'ятинному. До чого ти притуляєш первинне накопиченн капіталу (що є етапом перерозподілу!!! капіталу) до накопичення???Це ЗОВСІМ різні речі.Ти займаєшся демагогією - виадуєш власні поняття і на цьому єралашику маніпулюєш.Тобто воно має сенс ... тільки в твоєму розумінні)))Відсеб'ятинному. Ти в своїх мізках то поковиряйся....

1 Як в мене зявляться ресурси для забезпечення рівня власного життя ...як не через накопичення капіталу?

А буде це перерозподіл(від неефективних до мене)

чи створення нових - яка різниця...

2 Ти живеш ще в патріархально-совковій парадигмі..

Де або суспільство(через пенсію)

Або діти (через подачки або подяку за своє виховання)

Тебе утримують...



В капіталізмі до суспільно-сімейного фактора,додається ще й елемент капітал...який може працювати сам по собі(під чиїмось керівництвом звичайно,але не факт що під керівництвом сімї, в світі практично не залишилось фірм ,якими керують власники...як правило всюди найняті високопрофесіонали)

Тому й кажу

Тобі,як людині яка все життя отримувала...важко зрозуміти звідки те що ти отримував береться. Ти в своїх мізках то поковиряйся....1 Як в мене зявляться...як не через накопичення капіталу?А буде це перерозподіл(від неефективних до мене)чи створення нових - яка різниця...2 Ти живеш ще в патріархально-совковій парадигмі..Де або суспільство(через пенсію)Або діти (через подачки або подяку за своє виховання)Тебе утримують...В капіталізмі до суспільно-сімейного фактора,додається ще й елемент капітал...який може працювати сам по собі(під чиїмось керівництвом звичайно,але не факт що під керівництвом сімї, в світі практично не залишилось фірм ,якими керують власники...як правило всюди найняті високопрофесіонали)Тому й кажуТобі,як людині яка все життя отримувала...важко зрозуміти звідки те що ти отримував береться. budivelnik

Повідомлень: 24711 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:43 detroytred написав: А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?

На відміну від українців. А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?На відміну від українців.

Позбутись Луки і побудувати демократію(хоча б на рівні України) - це абсолютно різні речі.

Позбутись Луки - це реально, просто заміть Луки прийде(точніше його поставлять) Лука2. Може бути гірший, може бути кращий. Але зміни системи не буде.

А ось вигнати Луку(як ми Янека) - без Майдану не вийде. Відповідно побудувати демократію без Майдану не вийде, я так думаю. Позбутись Луки і побудувати демократію(хоча б на рівні України) - це абсолютно різні речі.Позбутись Луки - це реально, просто заміть Луки прийде(точніше його поставлять) Лука2. Може бути гірший, може бути кращий. Але зміни системи не буде.А ось вигнати Луку(як ми Янека) - без Майдану не вийде. Відповідно побудувати демократію без Майдану не вийде, я так думаю. andrijk777

Повідомлень: 3192 З нами з: 11.11.14 Подякував: 165 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7388738973907391> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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