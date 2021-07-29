RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7388738973907391
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:44

budivelnik
Ти дійсно не розумієш про що мова))
Почни з абетки.

Одне твоє *Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробили* --- )))))))))

Як тобі не поясняй, ти й будеш вважати, що первинне накопичення капіталу -- це накопичення для себе))))))) Для свого життя.

Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...
Не гай часу.
Бери відкривайте та вчи.
Замість вигадок.

Як приклад крайнощів спеціально для тебе -- бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес.
Тобто не тули ресурси для свого життя до того, про що йде мова.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24478
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2001 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 17:54

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...
Тобто ти місяць тому не заявляв що
первинне накопичення вже всі зробили?
Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.
Тепер про абетку
Ти забув діалог з Бальцеровичем?
Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.
Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим скористатись.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24711
З нами з: 15.01.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7388738973907391
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.