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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7388738973907391 Додано: Чет 29 лип, 2021 17:44 budivelnik

Ти дійсно не розумієш про що мова))

Почни з абетки.



Одне твоє *Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробили* --- )))))))))



Як тобі не поясняй, ти й будеш вважати, що первинне накопичення капіталу -- це накопичення для себе))))))) Для свого життя.



Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...

Не гай часу.

Бери відкривайте та вчи.

Замість вигадок.



Як приклад крайнощів спеціально для тебе -- бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес.

Тобто не тули ресурси для свого життя до того, про що йде мова. detroytred

Повідомлень: 24478 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 17:54 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки... Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки... Тобто ти місяць тому не заявляв що

первинне накопичення вже всі зробили?

Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.

Тепер про абетку

Ти забув діалог з Бальцеровичем?

Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.

Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим скористатись. Тобто ти місяць тому не заявляв щопервинне накопичення вже всі зробили?Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.Тепер про абеткуТи забув діалог з Бальцеровичем?Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим скористатись. budivelnik

Повідомлень: 24711 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7388738973907391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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