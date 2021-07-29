budivelnik
Ти дійсно не розумієш про що мова))
Почни з абетки.
Одне твоє *Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробили* --- )))))))))
Як тобі не поясняй, ти й будеш вважати, що первинне накопичення капіталу -- це накопичення для себе))))))) Для свого життя.
Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...
Не гай часу.
Бери відкривайте та вчи.
Замість вигадок.
Як приклад крайнощів спеціально для тебе -- бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес.
Тобто не тули ресурси для свого життя до того, про що йде мова.