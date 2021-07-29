detroytred написав:
ТИ СОВОК У КУБІ.
БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ.
А капіталіст відразу народжується з капіталом?
Чи як і кожен простий приходить в той світ голим?
1 Я так само як і ти народився совком.
2 Я так само як і ти працював над тим щоб спочатку забезпечити функціонування свого організму...тобто працював для того щоб поїсти/одягнутись/відпочити...
3 Як тільки потенційний капіталість в першому поколінні забезпечив себе необхідним..він отримав два варіанти розвиткуПерший
- все що додатково створить - зжирати(тобто залишатись совком ,якому всі винні)Другий
- витрачати на себе необхідний мінімум,а все що заробив більше - вкладати в збільшення капіталу(який може бути не тільки фінансовим, а й кваліфікаційним чи ще там якийсь)
4 З часом доходи капіталіста суттєво перевищують його розходи і тоді він має три шляхиПерший
- збільшити свої розходи (таких 60%), які зїдають всі доходи(його діти знову почнуть з нуляДругий
- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби
до розміру не вище 70% (таких 30% ) , в ці не потребуватимуть допомоги від дітей в старості, але й діти отримають можливість керувати накопиченим капіталом тільки після смерті власника капіталуТретій
- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби
до розміру не вище 30% (таких 10% ), але їх діти( а не внуки як у варіанті 2) зможуть самостійно починати свій бізнес як капіталісти у другому поколінні.
ПС
Капіталіст як я вже заявляв - це професія
А професіонали можуть бути як хорошими так і поганими,мати як високі доходи(витрати на себе менше ніж дохід) так і низькі(витрати на себе більші ніж дохід=банкрутство)
detroytred написав:
що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає...
якби ти був правий - то суспільство б
а - ніколи не бачило банкрутств капіталістів
б - складалось би виключно з капіталістів і бомжів.