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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 лип, 2021 17:44
budivelnik
Ти дійсно не розумієш про що мова))
Почни з абетки.
Одне твоє *Ця суперечка почалась з того що ти заявляв що первинне накопичення капіталу вже всі зробили* --- )))))))))
Як тобі не поясняй, ти й будеш вважати, що первинне накопичення капіталу -- це накопичення для себе))))))) Для свого життя.
Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...
Не гай часу.
Бери відкривайте та вчи.
Замість вигадок.
Як приклад крайнощів спеціально для тебе -- бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес.
Тобто не тули ресурси для свого життя до того, про що йде мова.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 17:54
detroytred написав:
Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...
Тобто ти місяць тому не заявляв що первинне накопичення вже всі зробили?
Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.
Тепер про абетку
Ти забув діалог з Бальцеровичем?
Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.
Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим
скористатись.
detroytred написав:
бізнесмени, які дійсно живуть, як голодранці, все вкладаючи в свій бізнес.
Є якийсь відсоток митців/фахівців/бізнесменів - які живуть як голодранці...
Але левова частка бізнесменів живуть в рази краще ніж середньостатистичний обиватель.
Просто є бізнесмени першого покоління...
Ясно що вони маючи ті самі ресурси як і навколишні...для того щаб мати більше навколишніх - працюють в рази більше навколишніх, а на себе витрачають так само як і навколишні...
Навколишні дивляться і кажуть - нафіга так працювати,якщо живе так само...
Правда проходить від 10 років і навколишні кажуть наступне
Давай розкуркулимо його,адже він тепер працює менше нас - а живе краще.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:05
budivelnik написав: detroytred написав:
Не вигадуй в мій бік усяких дурниць, а почни з абетки...
Тобто ти місяць тому не заявляв що первинне накопичення вже всі зробили?
Шукати не буду- але коли ти сам не памяташ про що писав...то навіщо мені тобі нагадувати.
Тепер про абетку
Ти забув діалог з Бальцеровичем?
Ти забув що на підставі дій таких як я - такі як Бальцерович - писали закони,для того ,щоб таким неадекватам як ти було легше повторити наші дії, бо самі ви до цього ніколи в житті не дійдете.
Тобто абетку-я пройшов потом і кровью..а Бальцерович для тебе перевів у приємночитабельний вигляд...але ти навіть прочитавши - не можеш цим скористатись.
Ні. Треба шукати.
Максимум, це я міг дещо так обмовитися.
Але завжди я тобі пояснював -- що це процесс. Процесс первинного перерозподілу капіталу.
Який вже відбувся.
Тобто *всі зробили* -- це перерозподілили те, що було. Отой капітал.
ТИ СОВОК У КУБІ.
БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ.
А в тебе виходить спочатку для забезпечення рівня життя заробити))))))))))
Ти зрозумій, що одна з головних проблем капіталізму на тому й будується, що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає...
Тому й попит відстає від пропозиції.
Бо навіть бабця замість купити..., віднесла гроші (капітал) у банк. Приростити.
А сама сухарі жує.
Ти ж казки вигадуєш...
Абетку вивчай.
Хоча б Сміта. Адама.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:21
detroytred написав:
ТИ СОВОК У КУБІ.
БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ.
А капіталіст відразу народжується з капіталом?
Чи як і кожен простий приходить в той світ голим?
1 Я так само як і ти народився совком.
2 Я так само як і ти працював над тим щоб спочатку забезпечити функціонування свого організму...тобто працював для того щоб поїсти/одягнутись/відпочити...
3 Як тільки потенційний капіталість в першому поколінні забезпечив себе необхідним..він отримав два варіанти розвиткуПерший
- все що додатково створить - зжирати(тобто залишатись совком ,якому всі винні)Другий
- витрачати на себе необхідний мінімум,а все що заробив більше - вкладати в збільшення капіталу(який може бути не тільки фінансовим, а й кваліфікаційним чи ще там якийсь)
4 З часом доходи капіталіста суттєво перевищують його розходи і тоді він має три шляхиПерший
- збільшити свої розходи (таких 60%), які зїдають всі доходи(його діти знову почнуть з нуляДругий
- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби
до розміру не вище 70% (таких 30% ) , в ці не потребуватимуть допомоги від дітей в старості, але й діти отримають можливість керувати накопиченим капіталом тільки після смерті власника капіталуТретій
- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби
до розміру не вище 30% (таких 10% ), але їх діти( а не внуки як у варіанті 2) зможуть самостійно починати свій бізнес як капіталісти у другому поколінні.
ПС
Капіталіст як я вже заявляв - це професія
А професіонали можуть бути як хорошими так і поганими,мати як високі доходи(витрати на себе менше ніж дохід) так і низькі(витрати на себе більші ніж дохід=банкрутство)
detroytred написав:
що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає...
якби ти був правий - то суспільство б
а - ніколи не бачило банкрутств капіталістів
б - складалось би виключно з капіталістів і бомжів.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:39
1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталу
Наприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадків
Таким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал
2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопичення
У нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларів
Не можу стверджувати напевно,але на мою думку,
капіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-ний
Для порівняння
В США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:04
detroytred написав:
А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?
На відміну від українців.
Если Луке будет грозить утрата власти - он тут же сдаст страну Бесноватому.
Фактически к этому и шло во время массовых послевыборных выступлений.
Да и подавляющему большинству там нужен обычный советский председатель колхоза, зачем им менять Луку ради каких-то "призрачных демократических ценностей" ? Я вовсе не в порядке осуждения, у каждого народа свой менталитет и традиции.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:50
budivelnik написав: detroytred написав:
ТИ СОВОК У КУБІ.
БО ЦЕ ТІЛЬКИ В НЬОГО КАПІТАЛІСТ БІЛЬШ ДБАЄ І ПЕРШ ЗА ВСЕ ДБАЄ ПРО РІВЕНЬ СВОГО ЖИТТЯ, А НЕ ПРО СВІЙ БІЗНЕС.
ПРО ЗБІЛЬШЕННЯ СВОГО КАПІТАЛУ.
А капіталіст відразу народжується з капіталом?
Чи як і кожен простий приходить в той світ голим?
1 Я так само як і ти народився совком.
2 Я так само як і ти працював над тим щоб спочатку забезпечити функціонування свого організму...тобто працював для того щоб поїсти/одягнутись/відпочити...
3 Як тільки потенційний капіталість в першому поколінні забезпечив себе необхідним..він отримав два варіанти розвиткуПерший
- все що додатково створить - зжирати(тобто залишатись совком ,якому всі винні)Другий
- витрачати на себе необхідний мінімум,а все що заробив більше - вкладати в збільшення капіталу(який може бути не тільки фінансовим, а й кваліфікаційним чи ще там якийсь)
4 З часом доходи капіталіста суттєво перевищують його розходи і тоді він має три шляхиПерший
- збільшити свої розходи (таких 60%), які зїдають всі доходи(його діти знову почнуть з нуляДругий
- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби
до розміру не вище 70% (таких 30% ) , в ці не потребуватимуть допомоги від дітей в старості, але й діти отримають можливість керувати накопиченим капіталом тільки після смерті власника капіталуТретій
- збільшувати частку доходу яка йде на власні потреби
до розміру не вище 30% (таких 10% ), але їх діти( а не внуки як у варіанті 2) зможуть самостійно починати свій бізнес як капіталісти у другому поколінні.
ПС
Капіталіст як я вже заявляв - це професія
А професіонали можуть бути як хорошими так і поганими,мати як високі доходи(витрати на себе менше ніж дохід) так і низькі(витрати на себе більші ніж дохід=банкрутство)
detroytred написав:
що КАПІТАЛІСТ більш вкладає в бізнес, ніж витрачає...
якби ти був правий - то суспільство б
а - ніколи не бачило банкрутств капіталістів
б - складалось би виключно з капіталістів і бомжів.
Ну і навіщо ти, кеп-наочність, мені оцю першу частину розписав?)))
Це ніхто не заперечує.
Да навіть, якщо тобі ліньки вивчити, що таке первинне накопичення капіталу, то з цього ж твого)))))) бачення виходить -- давно п.4 є.
Первинне ж накопичення капіталу, як етап розвитку ринку, полягає в утворенні власників капіталу та найманої робочої сили.
От як капітал (тобто по А.Сміту - запасы, используемые в процессе производства) -- совковые заводы-пароходы поделили, землю, место под ларек и т.д. пиплу дали, работягам и колхозникам дали право свободно наниматься -- так на этом этап и закончился.
Є капітал, є умови для його оберту.
Все. Первинне накопичення капіталу скінчено.
А ти якусь відсеб'ятіну несеш.
Подивись причини банкрутств...
Зрозумій, навіть бабця, яка віднесла кошти до банку для приросту, -- вже капіталіст.
Бабця здає гараж, хату -- вже капіталіст.
Біткоїна купив -- вже капіталіст.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:56
budivelnik написав:
1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталу
Наприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадків
Таким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал
2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопичення
У нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларів
Не можу стверджувати напевно,але на мою думку
,
капіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-ний
Для порівняння
В США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий
Проблема не в розмірі.
А в можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.
В ринку. В ринку України.
Хоч 10 грн. бабці...
Ти навкруги-то глянь -- люди (від олігарха до бабці-капіталіста) не можуть прирощувати капітал...
І це нормально для розвитого ринку. Де норма прибутку, як і повинно, нижче плінтусу.
А для типу України -- це пипець...
Коли прирощував капітал Форд у Штатах, то бабця-акціонер або бабця, яка поклала гроші в банк, а банк вклав у Форда, то всі багатіли.
Від Форда до бабці. Темпами...
В Україні ж ...
Рінат і Ко багатіють по ланцюгам з бюджету...
Ти зовсім неграмотний. Звиняй.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:22
detroytred написав: budivelnik написав:
1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталу
Наприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадків
Таким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал
2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопичення
У нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларів
Не можу стверджувати напевно,але на мою думку
,
капіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-ний
Для порівняння
В США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий
Проблема не в розмірі.
А в можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.
В ринку. В ринку України.
Хоч 10 грн. бабці...
Ти навкруги-то глянь -- люди (від олігарха
до бабці-капіталіста) не можуть прирощувати капітал...
В Україні ж ...Рінат і Ко багатіють
по ланцюгам з бюджету...
Ти зовсім неграмотний. Звиняй.
1 Я розумію що для такого начитаного як ти в одному повідомленні зібрати прямо протилежні речі - раз плюнути
Тиж не думаєш
Ти генериш штампи з гугля...
Так олігархи не можуть?
Чи ренат не олігарх?
чи коломойський збіднів?
2 Хотілось би від такого знавця Адама Смітта(економіста 19-го століття) почути цифру замість епітета.
Так от в цифрі
що такеможливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.
Це 10 000 грн в рік...для 10 млн осіб
чи 100 000 грн в рік... для 1 млн осіб
чи 1 млн грн в рік для 0,1 млн осіб?
Можеш видати цифру
І останнє
Як думаєш,я за останніх два роки на хлібі/горілці/будмагазині зданому в оренду - на скільки збільшив?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 21:24
Starikan написав: detroytred написав:
А якщо їм вдасться позбутися Лукі без Майдану та війни?
На відміну від українців.
Если Луке будет грозить утрата власти - он тут же сдаст страну Бесноватому.
Фактически к этому и шло во время массовых послевыборных выступлений.
Да и подавляющему большинству там нужен обычный советский председатель колхоза, зачем им менять Луку ради каких-то "призрачных демократических ценностей" ? Я вовсе не в порядке осуждения, у каждого народа свой менталитет и традиции.
Я до того, що Бесноватий цілком може поступитися Заходу по Беларусі.
Як він і поступався потрошку усюди.
Сам Лука не вічний, а оточуючі можновладці може самі не проти змін. Навіщо їм залежати від диктатора.
Пересічних же постсовків й питати не будуть.
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