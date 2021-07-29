budivelnik написав:1 Я розумію що для такого начитаного як ти в одному повідомленні зібрати прямо протилежні речі - раз плюнутиdetroytred написав:Проблема не в розмірі.budivelnik написав:1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталу
Наприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадків
Таким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал
2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопичення
У нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларів
Не можу стверджувати напевно,але на мою думку,
капіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-ний
Для порівняння
В США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий
А в можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.
В ринку. В ринку України.
Хоч 10 грн. бабці...
Ти навкруги-то глянь -- люди (від олігарха до бабці-капіталіста) не можуть прирощувати капітал...
В Україні ж ...
Рінат і Ко багатіють по ланцюгам з бюджету...
Ти зовсім неграмотний. Звиняй.
Тиж не думаєш
Ти генериш штампи з гугля...
Так олігархи не можуть?
Чи ренат не олігарх?
чи коломойський збіднів?
2 Хотілось би від такого знавця Адама Смітта(економіста 19-го століття) почути цифру замість епітета.
Так от в цифрі
що таке
можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.
Це 10 000 грн в рік...для 10 млн осіб
чи 100 000 грн в рік... для 1 млн осіб
чи 1 млн грн в рік для 0,1 млн осіб?
Можеш видати цифру
І останнє
Як думаєш,я за останніх два роки на хлібі/горілці/будмагазині зданому в оренду - на скільки збільшив?
1
Ну я ж вважав, що не з дитиною дискутую.
І тобі зрозуміло буде, що збагачення олігархів в нас відбувається не за рахунок збільшення виробництва, виробничості.
Тобто збагачуються-то вони збагачуються, але не так, як Форд.
Елементарщину тобі пояснювати.
Навіть після часткового пояснення вище.
Звиняй, за конкретними цифрами до фахівців.
Мені достатньо моїх знань, щоб зрозуміти про що вели мову від Сміта до Кейнса, які проблеми розвитку капіталу бачили; і чому Бальцерович та Каха вказували, що розвиватися треба швидше; чому МВФ-фи і Ко вимагають прискорення реформ від влади.
А твій ларьковий да ще й вілсебєятинний погляд на макро-проблеми ринку країни -- не переконливий.
Да ще й на елементарних помилках.