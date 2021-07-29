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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7389739073917392
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталу
Наприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадків
Таким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал
2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопичення
У нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларів
Не можу стверджувати напевно,але на мою думку,
капіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-ний
Для порівняння
В США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий
Проблема не в розмірі.
А в можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.
В ринку. В ринку України.
Хоч 10 грн. бабці...
Ти навкруги-то глянь -- люди (від олігарха до бабці-капіталіста) не можуть прирощувати капітал...
В Україні ж ...
Рінат і Ко багатіють по ланцюгам з бюджету...

Ти зовсім неграмотний. Звиняй.
1 Я розумію що для такого начитаного як ти в одному повідомленні зібрати прямо протилежні речі - раз плюнути
Тиж не думаєш
Ти генериш штампи з гугля...
Так олігархи не можуть?
Чи ренат не олігарх?
чи коломойський збіднів?
2 Хотілось би від такого знавця Адама Смітта(економіста 19-го століття) почути цифру замість епітета.
Так от в цифрі
що таке
можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.
Це 10 000 грн в рік...для 10 млн осіб
чи 100 000 грн в рік... для 1 млн осіб
чи 1 млн грн в рік для 0,1 млн осіб?
Можеш видати цифру
І останнє
Як думаєш,я за останніх два роки на хлібі/горілці/будмагазині зданому в оренду - на скільки збільшив?
1

Ну я ж вважав, що не з дитиною дискутую.
І тобі зрозуміло буде, що збагачення олігархів в нас відбувається не за рахунок збільшення виробництва, виробничості.
Тобто збагачуються-то вони збагачуються, але не так, як Форд.
Елементарщину тобі пояснювати.
Навіть після часткового пояснення вище.

Звиняй, за конкретними цифрами до фахівців.
Мені достатньо моїх знань, щоб зрозуміти про що вели мову від Сміта до Кейнса, які проблеми розвитку капіталу бачили; і чому Бальцерович та Каха вказували, що розвиватися треба швидше; чому МВФ-фи і Ко вимагають прискорення реформ від влади.

А твій ларьковий да ще й вілсебєятинний погляд на макро-проблеми ринку країни -- не переконливий.
Да ще й на елементарних помилках.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:37

здувся наш читач сміта/кейнса....
1 Жодної цифри назвати не міг
2 Всі можливі кліше з жовтої преси - написав.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:43

8)
  budivelnik написав:здувся наш читач сміта/кейнса....
1 Жодної цифри назвати не міг
2 Всі можливі кліше з жовтої преси - написав.

Ага)) з жовтої.
Я тобі цитати бальцеровичей-каладз-кейнсів-фрідменів, мвф-ів раніше давав.
Ти без прибрехати ніяк не можеш.

А цифри... звиняй, це тільки ти з легкістю їх від себе ліпиш.
Я так не можу.
Шукати ж зараз конкретні від фахівців - навіщо????
Мова ж про принцип. Підхід. Бачення де проблема.
Фахівці не з ларька не згодні з твоїм)) баченням.

Тому я придержуюсь їхньої думки, прочитав ЇХ І ТЕБЕ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:51

Будівельник
Тому й кажу тобі: візьми твердження хоч Сміта, Кейнса і до Бальцеровича, МВФа і заперечуй їх!!!
Аргументуючи, що ти мільйонер)))
Бо інші аргументи в тебе з елементарними помилками.

І зрозумій різницю між нами -- я на відсеб'ятіну стосовно даних проблем не замахуюсь. А використовую знання фахівців.
Ти ж запросто генериш.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:17

чим цифри кращі від букв

  detroytred написав:А цифри... звиняй, це тільки ти з легкістю їх від себе ліпиш.
Я так не можу
1 мені не потрібно заперечувати
візьми твердження хоч Сміта, Кейнса і до Бальцеровича, МВФа і заперечуй їх, по тій простій причині, що я робив те що вони потім описували ( я маю на увазі Бальцеровича і Бендукідзе)
2 Ми маємо наприклад
11,8 млн доларових мільйонерів в США...що при перерахунку на кількість населення України становить приблизно 1,5 млн тих хто повинен стати мільйонером,щоб Україна була середньостатистичною капіталістичною Державою ,якими є країни ЄС станом на сьогодні
2 Візьмемо 1,5 млн осіб * 1 млн доларів=1500 млрд доларів доданої вартості потрібно створити і взяти собі цим людям
3 Виходячи з двох постулатів
а - ВВП сьогодні 150 млрд доларів в рік і буде рости
б - 4% населення не можуть забрати собі все ВВП
Прийдеться припустити Що для досягнення цієї цифри(1,5 млн доларових мільйонерів) Україні прийдеться йти ще 20-30 років...і вона дійде в 2050 році до стану в якому була США в 2020.
3 Тепер швидкість створення
Враховуючи що всі стартували практично з нуля, то не можливо розрахувати в скільки разів більше вони створили за ці 30 років(наприклад я в 100 разів+/-)
А от моїм дітям вистарчить і в 15 разів....при цьому врахуємо що частина того що вони отримають від мене сама по собі за 20 років зросте в 3-5 разів(по вартості).Тобто моїм дітям треба створити в 3 рази більше ніж вони вже отримали(порівняйте з моїми 100 разами)
4 Так як у нас виникла цифра в 1500 млрд доларів...треба перевірити її реальність(достовірність)
А через що?
І тут все просто,адже станом на сьогодні є тільки один ресурс який можна збільшити не імпортуючи...це навіть не земля(її кількість збільшити не можна)
Це житлова і комерційна нерухомість
У Європі в середньому 35 м2 на особу
В Україні 23 м2 на особу
Припустимо що 40 млн осіб *( 35-23 )м2=580 млн м2 + така ж кількість промислової і комерційної=1000 млн м2 * 1000 доларів/м2=1000млрд доларів.

ПС
Я розумію що мене можна копати з будь-якого боку і говорити що це відсебятіна з цифрами з довідника стеля..
Але той хто на хвилинку припустить що я правий і спробує розібратись - побачить що цифри це не букви і цифри показують те чого не покажуть жодні красиві фрази типу
підсилимо/покращимо/виховаємо/можновладці....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 23:19

  detroytred написав:я на відсеб'ятіну стосовно даних проблем не замахуюсь. А використовую знання фахівців.
Твій особистий фінансовий стан показує що ти нічого з прочитаного не використав і використати вже не зможеш.
Так що лови народну мудрість по цьому питанню
Дурень - думкою багатіє.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:09

источник в ОП рассказал, что посольство США в Украине порекомендовало пригласить на Крымскую платформу в Киеве Светлану Тихановскую, как лидера Беларуского народа.

Может оставит печенек, хоть попробовать :lol:
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