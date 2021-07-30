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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7390739173927393> Додано: Чет 29 лип, 2021 21:34 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: 1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталу

Наприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадків

Таким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал

2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопичення

У нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларів

Не можу стверджувати напевно,але на мою думку,

капіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-ний

Для порівняння

В США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий 1 В кожному поколінні будуть люди,які пройдуть первинне накопичення капіталуНаприклад Возняк/Джобс, чи Брін...чи ще сотні інших випадківТаким чином первинне накопичення капіталу буде йти весь час поки буде існувати таке поняття як капітал2 В Україні пройшов тільки перший етап первинного накопиченняУ нас всього 100 осіб мають капітал в 100+ млн доларівНе можу стверджувати напевно,алекапіталом вище 1 млн доларів володіє не більше 40000 українців - кожен 1000-нийДля порівнянняВ США капіталом від 1 млн доларів володіє 11,8 млн осіб тобто кожен 30-тий Проблема не в розмірі.

А в можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.

В ринку. В ринку України.

Хоч 10 грн. бабці...

Ти навкруги-то глянь -- люди (від олігарха до бабці-капіталіста) не можуть прирощувати капітал...

В Україні ж ...

Рінат і Ко багатіють по ланцюгам з бюджету...



Ти зовсім неграмотний. Звиняй. Проблема не в розмірі.А в можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.В ринку. В ринку України.Хоч 10 грн. бабці...Ти навкруги-то глянь -- люди (до бабці-капіталіста)В Україні ж ...по ланцюгам з бюджету...Ти зовсім неграмотний. Звиняй. 1 Я розумію що для такого начитаного як ти в одному повідомленні зібрати прямо протилежні речі - раз плюнути

Тиж не думаєш

Ти генериш штампи з гугля...

Так олігархи не можуть?

Чи ренат не олігарх?

чи коломойський збіднів?

2 Хотілось би від такого знавця Адама Смітта(економіста 19-го століття) почути цифру замість епітета.

Так от в цифрі

що таке

можливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.

Це 10 000 грн в рік...для 10 млн осіб

чи 100 000 грн в рік... для 1 млн осіб

чи 1 млн грн в рік для 0,1 млн осіб?

Можеш видати цифру

І останнє

Як думаєш,я за останніх два роки на хлібі/горілці/будмагазині зданому в оренду - на скільки збільшив?

1 1 Я розумію що для такого начитаного як ти в одному повідомленні зібрати прямо протилежні речі - раз плюнутиТиж не думаєшТи генериш штампи з гугля...Так олігархи не можуть?Чи ренат не олігарх?чи коломойський збіднів?2 Хотілось би від такого знавця Адама Смітта(економіста 19-го століття) почути цифру замість епітета.Так от в цифріщо такеможливості прирощувати капітал. Відповідними темпами.Це 10 000 грн в рік...для 10 млн осібчи 100 000 грн в рік... для 1 млн осібчи 1 млн грн в рік для 0,1 млн осіб?Можеш видати цифруІ останнєЯк думаєш,я за останніх два роки на хлібі/горілці/будмагазині зданому в оренду - на скільки збільшив?

Ну я ж вважав, що не з дитиною дискутую.

І тобі зрозуміло буде, що збагачення олігархів в нас відбувається не за рахунок збільшення виробництва, виробничості.

Тобто збагачуються-то вони збагачуються, але не так, як Форд.

Елементарщину тобі пояснювати.

Навіть після часткового пояснення вище.



Звиняй, за конкретними цифрами до фахівців.

Мені достатньо моїх знань, щоб зрозуміти про що вели мову від Сміта до Кейнса, які проблеми розвитку капіталу бачили; і чому Бальцерович та Каха вказували, що розвиватися треба швидше; чому МВФ-фи і Ко вимагають прискорення реформ від влади.



А твій ларьковий да ще й вілсебєятинний погляд на макро-проблеми ринку країни -- не переконливий.

Да ще й на елементарних помилках. Ну я ж вважав, що не з дитиною дискутую.І тобі зрозуміло буде, що збагачення олігархів в нас відбувається не за рахунок збільшення виробництва, виробничості.Тобто збагачуються-то вони збагачуються, але не так, як Форд.Елементарщину тобі пояснювати.Навіть після часткового пояснення вище.Звиняй, за конкретними цифрами до фахівців.Мені достатньо моїх знань, щоб зрозуміти про що вели мову від Сміта до Кейнса, які проблеми розвитку капіталу бачили; і чому Бальцерович та Каха вказували, що розвиватися треба швидше; чому МВФ-фи і Ко вимагають прискорення реформ від влади.А твій ларьковий да ще й вілсебєятинний погляд на макро-проблеми ринку країни -- не переконливий.Да ще й на елементарних помилках. detroytred

Повідомлень: 24490 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 21:37 здувся наш читач сміта/кейнса....

1 Жодної цифри назвати не міг

2 Всі можливі кліше з жовтої преси - написав. budivelnik

Повідомлень: 24719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 21:43 budivelnik написав: здувся наш читач сміта/кейнса....

1 Жодної цифри назвати не міг

2 Всі можливі кліше з жовтої преси - написав. здувся наш читач сміта/кейнса....1 Жодної цифри назвати не міг2 Всі можливі кліше з жовтої преси - написав.

Ага)) з жовтої.

Я тобі цитати бальцеровичей-каладз-кейнсів-фрідменів, мвф-ів раніше давав.

Ти без прибрехати ніяк не можеш.



А цифри... звиняй, це тільки ти з легкістю їх від себе ліпиш.

Я так не можу.

Шукати ж зараз конкретні від фахівців - навіщо????

Мова ж про принцип. Підхід. Бачення де проблема.

Фахівці не з ларька не згодні з твоїм)) баченням.



Тому я придержуюсь їхньої думки, прочитав ЇХ І ТЕБЕ. Ага)) з жовтої.Я тобі цитати бальцеровичей-каладз-кейнсів-фрідменів, мвф-ів раніше давав.Ти без прибрехати ніяк не можеш.А цифри... звиняй, це тільки ти з легкістю їх від себе ліпиш.Я так не можу.Шукати ж зараз конкретні від фахівців - навіщо????Мова ж про принцип. Підхід. Бачення де проблема.Фахівці не з ларька не згодні з твоїм)) баченням.Тому я придержуюсь їхньої думки, прочитав ЇХ І ТЕБЕ. detroytred

Повідомлень: 24490 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 21:51 Будівельник

Тому й кажу тобі: візьми твердження хоч Сміта, Кейнса і до Бальцеровича, МВФа і заперечуй їх!!!

Аргументуючи, що ти мільйонер)))

Бо інші аргументи в тебе з елементарними помилками.



І зрозумій різницю між нами -- я на відсеб'ятіну стосовно даних проблем не замахуюсь. А використовую знання фахівців.

Ти ж запросто генериш. detroytred

Повідомлень: 24490 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 23:17 чим цифри кращі від букв detroytred написав: А цифри... звиняй, це тільки ти з легкістю їх від себе ліпиш.

Я так не можу А цифри... звиняй, це тільки ти з легкістю їх від себе ліпиш.Я так не можу 1 мені не потрібно заперечувати

візьми твердження хоч Сміта, Кейнса і до Бальцеровича, МВФа і заперечуй їх, по тій простій причині, що я робив те що вони потім описували ( я маю на увазі Бальцеровича і Бендукідзе)

2 Ми маємо наприклад

11,8 млн доларових мільйонерів в США...що при перерахунку на кількість населення України становить приблизно 1,5 млн тих хто повинен стати мільйонером,щоб Україна була середньостатистичною капіталістичною Державою ,якими є країни ЄС станом на сьогодні

2 Візьмемо 1,5 млн осіб * 1 млн доларів=1500 млрд доларів доданої вартості потрібно створити і взяти собі цим людям

3 Виходячи з двох постулатів

а - ВВП сьогодні 150 млрд доларів в рік і буде рости

б - 4% населення не можуть забрати собі все ВВП

Прийдеться припустити Що для досягнення цієї цифри(1,5 млн доларових мільйонерів) Україні прийдеться йти ще 20-30 років...і вона дійде в 2050 році до стану в якому була США в 2020.

3 Тепер швидкість створення

Враховуючи що всі стартували практично з нуля, то не можливо розрахувати в скільки разів більше вони створили за ці 30 років(наприклад я в 100 разів+/-)

А от моїм дітям вистарчить і в 15 разів....при цьому врахуємо що частина того що вони отримають від мене сама по собі за 20 років зросте в 3-5 разів(по вартості).Тобто моїм дітям треба створити в 3 рази більше ніж вони вже отримали(порівняйте з моїми 100 разами)

4 Так як у нас виникла цифра в 1500 млрд доларів...треба перевірити її реальність(достовірність)

А через що?

І тут все просто,адже станом на сьогодні є тільки один ресурс який можна збільшити не імпортуючи...це навіть не земля(її кількість збільшити не можна)

Це житлова і комерційна нерухомість

У Європі в середньому 35 м2 на особу

В Україні 23 м2 на особу

Припустимо що 40 млн осіб *( 35-23 )м2=580 млн м2 + така ж кількість промислової і комерційної=1000 млн м2 * 1000 доларів/м2=1000млрд доларів.



ПС

Я розумію що мене можна копати з будь-якого боку і говорити що це відсебятіна з цифрами з довідника стеля..

Але той хто на хвилинку припустить що я правий і спробує розібратись - побачить що цифри це не букви і цифри показують те чого не покажуть жодні красиві фрази типу

підсилимо/покращимо/виховаємо/можновладці.... 1 мені не потрібно заперечувативізьми твердження хоч Сміта, Кейнса і до Бальцеровича, МВФа і заперечуй їх, по тій простій причині, що я робив те що вони потім описували ( я маю на увазі Бальцеровича і Бендукідзе)2 Ми маємо наприклад11,8 млн доларових мільйонерів в США...що при перерахунку на кількість населення України становить приблизно 1,5 млн тих хто повинен стати мільйонером,щоб Україна була середньостатистичною капіталістичною Державою ,якими є країни ЄС станом на сьогодні2 Візьмемо 1,5 млн осіб * 1 млн доларів=1500 млрд доларів доданої вартості потрібно створити і взяти собі цим людям3 Виходячи з двох постулатіва - ВВП сьогодні 150 млрд доларів в рік і буде ростиб - 4% населення не можуть забрати собі все ВВППрийдеться припустити Що для досягнення цієї цифри(1,5 млн доларових мільйонерів) Україні прийдеться йти ще 20-30 років...і вона дійде в 2050 році до стану в якому була США в 2020.3 Тепер швидкість створенняВраховуючи що всі стартували практично з нуля, то не можливо розрахувати в скільки разів більше вони створили за ці 30 років(наприклад я в 100 разів+/-)А от моїм дітям вистарчить і в 15 разів....при цьому врахуємо що частина того що вони отримають від мене сама по собі за 20 років зросте в 3-5 разів(по вартості).Тобто моїм дітям треба створити в 3 рази більше ніж вони вже отримали(порівняйте з моїми 100 разами)4 Так як у нас виникла цифра в 1500 млрд доларів...треба перевірити її реальність(достовірність)А через що?І тут все просто,адже станом на сьогодні є тільки один ресурс який можна збільшити не імпортуючи...це навіть не земля(її кількість збільшити не можна)Це житлова і комерційна нерухомістьУ Європі в середньому 35 м2 на особуВ Україні 23 м2 на особуПрипустимо що 40 млн осіб *( 35-23 )м2=580 млн м2 + така ж кількість промислової і комерційної=1000 млн м2 * 1000 доларів/м2=1000млрд доларів.ПСЯ розумію що мене можна копати з будь-якого боку і говорити що це відсебятіна з цифрами з довідника стеля..Але той хто на хвилинку припустить що я правий і спробує розібратись - побачить що цифри це не букви і цифри показують те чого не покажуть жодні красиві фрази типупідсилимо/покращимо/виховаємо/можновладці.... budivelnik

Повідомлень: 24719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 лип, 2021 23:19 detroytred написав: я на відсеб'ятіну стосовно даних проблем не замахуюсь. А використовую знання фахівців. я на відсеб'ятіну стосовно даних проблем не замахуюсь. А використовую знання фахівців. Твій особистий фінансовий стан показує що ти нічого з прочитаного не використав і використати вже не зможеш.

Так що лови народну мудрість по цьому питанню

Дурень - думкою багатіє. Твій особистий фінансовий стан показує що ти нічого з прочитаного не використав і використати вже не зможеш.Так що лови народну мудрість по цьому питанню budivelnik

Повідомлень: 24719 З нами з: 15.01.09 Подякував: 214 раз. Подякували: 2649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:09 источник в ОП рассказал, что посольство США в Украине порекомендовало пригласить на Крымскую платформу в Киеве Светлану Тихановскую, как лидера Беларуского народа.

Может оставит печенек, хоть попробовать Может оставит печенек, хоть попробовать Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15013 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8139 раз. Подякували: 3935 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:41 Schmit

Повідомлень: 2305 З нами з: 08.09.09 Подякував: 39 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:35 Schmit написав:

От тільки такі заяви потрібно було робити після виборів а не до. Вона свою політичну кар’єру уже поховала.

Серед нім бізнесу та політики існує дуже потужне про рос лобі От тільки такі заяви потрібно було робити після виборів а не до. Вона свою політичну кар’єру уже поховала.Серед нім бізнесу та політики існує дуже потужне про рос лобі Ukrainian

Повідомлень: 10008 З нами з: 18.06.08 Подякував: 35 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:20 Будівельник

Ну і що ти за дурницю вигадав?

Де в Бальцеровича, Сміта та інших те, що ТИ ЗРОБИВ-РОБИШ???

Покажи.



Це ж повне твоє нерозуміння...

Вони розглядають процеси та дають поради (рішення) на МАКРО-рівні.

Розумієш, на МАКРО-рівні.

Там апріорі нема порад-рішень для окремої одиниці, окремого підприємця.

Ти ж таке .... Це як в Військовій Доктрині країни або Бюлетні, Директиві НГШ шукати пораду, наказ, рішення для прапорщика.



Ну а цей черговий твій єралашик про вимір в мільйонерах або в метрах квадратних.

З твоїми такими прямими єралашними апроксімаціями, переносами в розрахунках. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 лип, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24490 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7390739173927393> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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