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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7391739273937394> Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:58 budivelnik написав: detroytred написав: я на відсеб'ятіну стосовно даних проблем не замахуюсь. А використовую знання фахівців. я на відсеб'ятіну стосовно даних проблем не замахуюсь. А використовую знання фахівців. Твій особистий фінансовий стан показує що ти нічого з прочитаного не використав і використати вже не зможеш.

Так що лови народну мудрість по цьому питанню

Дурень - думкою багатіє. Твій особистий фінансовий стан показує що ти нічого з прочитаного не використав і використати вже не зможеш.Так що лови народну мудрість по цьому питанню

Це точно дурень...



Бо тільки він може шукати поради мікрорівня (тобто власне для себе!) в тих, хто розглядає макрорівень.



Мене зацікавив макрорівень. От чому така гарна країна Україна так розвивається. Чому інші країни розвиваються. Які відбуваються процеси. По яких законах йде розвиток ринку країни. Від чого залежить. Хто і що впливає.

Тому я вивчав для себе від А.Сміта (класика ринку. Вона в основі незмінна. Як теорема Піфагора та інше) до сучасних економістів.

І ПРО ЦЕ!!! ВЕДУ МОВУ. ПРО РИНОК КРАЇНИ.



Ти ж, чудило, не пам'ятаючи нічого з абетки економіки, пхнешся зі своїм недолугим переносом з мікро-рівня на макрорівень.

З основним аргументом -- в мене є результат. Я мільйонер...



Якщо мені буде цікаво, як збільшити особисті власні статки, то я ЗВЕРНУСЯ ДО ФАХІВЦІВ мікро-рівня.

Вивчаючи досвід, як з підручників по підприємництву (навіть до порад аля Кіосакі), до ось цього форуму - читаючи думки від Доллярчика і до Квестора.

Від вкладень в нерухомість до біткоїнів.

Але на старісті, віддавши роки своїй професії, кидатись в торгівлю горілкою, кафе, будівництво наврядчи хто почне)))



Ще раз тобі кажу, що на аля твоє - їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі ; а також на театри та інше моїх доходів вистачає.

Так що не вигадуй дурниць про те, що пересічний українець (а в багатьох доходи значно менше моїх) бомжує, голодний, босий і т.д.

Волгарю ти з піною доказував інше -- що м'ясце їсть та тещо...





Розберись в абетці. В предметі, про який йде мова. Замість демонстрації повної неграмотності. З аля простим рішенням -- просто громадянам треба мати більше бажання до підприємництва, більше працювати та тещо; Україні чекати поки підприємці собі рівень життя забезпечать та діти підприємців ще збільшать.



Тому читай бальцеровичей, які дають відповіді на питання, що треба можновладцям (регуляторами ринку) зробити, щоб збільшувалися ефективність підприємців, кількість підприємців, з'являлося скоріше бажання, швидше ріс та розвивався ринок.

Там твоїх недоречних порад немає...

Там про інше.



І Бальцерович вивчав не твій досвід, а праці Сміта, Маркса, Кейнса, Фрідмена і т.д.



Це елементарне я тобі вже вдесяте пояснюю. Але ти знов вистрибуєш зі своїм "я мільйонер, тому...".



Я розумію, що тобі кортить когось повчати, як заробити мільйони (бо ти ж важкою і довгою працею заробив).

Але всім пофіг твої повчання... І твої досягнення.

Пиши книгу, як Кіосакі)))

Замість повчання міфичних читачів.

Але що ти там напишеш-то???

Кеп-наочне про треба більше мати бажання, працювати, відкладати, вкладати і т.д.



От коли я або ще хто підніме питання, як окремій особі збільшити свої статки, отоді твої думки будуть доречні.

Але нічого нового тут немає...

Ризики, праця, целеустремленность, оптимизм і т.д. і т.п.

Падай,піднімайся,набувай досвід, набувай статки.





Поки мова про те, чи все максимально можливе зробили саме можновладці, щоб умови для розвитку були максимально сприятливими?

Для великого, середнього, малого бізнесів.

І судячи з того, що бальцеровичі-каладзе, МВФи і т.д. вказують -- далеко не все зробили.

Дещо забили на свою цю функцію..

А НІХТО за них її виконати не має змоги...



З.и. смішно дивитись, як ти то доказував, що ми живемо лише трохи гірше поляків, американців (щось дохід1700 долл. = ... нашим гривням), а тепер виміряти в мільйонерах почав і відставання показуєш... Це точно дурень...Бо тільки він може шукати поради мікрорівня (тобто власне для себе!) в тих, хто розглядає макрорівень.Мене зацікавив макрорівень. От чому така гарна країна Україна так розвивається. Чому інші країни розвиваються. Які відбуваються процеси. По яких законах йде розвиток ринку країни. Від чого залежить. Хто і що впливає.Тому я вивчав для себе від А.Сміта (класика ринку. Вона в основі незмінна. Як теорема Піфагора та інше) до сучасних економістів.І ПРО ЦЕ!!! ВЕДУ МОВУ. ПРО РИНОК КРАЇНИ.Ти ж, чудило, не пам'ятаючи нічого з абетки економіки, пхнешся зі своїм недолугим переносом з мікро-рівня на макрорівень.З основним аргументом -- в мене є результат. Я мільйонер...Якщо мені буде цікаво, як збільшити особисті власні статки, то я ЗВЕРНУСЯ ДО ФАХІВЦІВ мікро-рівня.Вивчаючи досвід, як з підручників по підприємництву (навіть до порад аля Кіосакі), до ось цього форуму - читаючи думки від Доллярчика і до Квестора.Від вкладень в нерухомість до біткоїнів.Але на старісті, віддавши роки своїй професії, кидатись в торгівлю горілкою, кафе, будівництво наврядчи хто почне)))Ще раз тобі кажу, що на аля твоє - їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі ; а також на театри та інше моїх доходів вистачає.Так що не вигадуй дурниць про те, що пересічний українець (а в багатьох доходи значно менше моїх) бомжує, голодний, босий і т.д.Волгарю ти з піною доказував інше -- що м'ясце їсть та тещо...Розберись в абетці. В предметі, про який йде мова. Замість демонстрації повної неграмотності. З аля простим рішенням -- просто громадянам треба мати більше бажання до підприємництва, більше працювати та тещо; Україні чекати поки підприємці собі рівень життя забезпечать та діти підприємців ще збільшать.Тому читай бальцеровичей, які дають відповіді на питання, що треба можновладцям (регуляторами ринку) зробити, щоб збільшувалися ефективність підприємців, кількість підприємців, з'являлося скоріше бажання, швидше ріс та розвивався ринок.Там твоїх недоречних порад немає...Там про інше.І Бальцерович вивчав не твій досвід, а праці Сміта, Маркса, Кейнса, Фрідмена і т.д.Це елементарне я тобі вже вдесяте пояснюю. Але ти знов вистрибуєш зі своїм "я мільйонер, тому...".Я розумію, що тобі кортить когось повчати, як заробити мільйони (бо ти ж важкою і довгою працею заробив).Але всім пофіг твої повчання... І твої досягнення.Пиши книгу, як Кіосакі)))Замість повчання міфичних читачів.Але що ти там напишеш-то???Кеп-наочне про треба більше мати бажання, працювати, відкладати, вкладати і т.д.От коли я або ще хто підніме питання, як окремій особі збільшити свої статки, отоді твої думки будуть доречні.Але нічого нового тут немає...Ризики, праця, целеустремленность, оптимизм і т.д. і т.п.Падай,піднімайся,набувай досвід, набувай статки.Поки мова про те, чи все максимально можливе зробили саме можновладці, щоб умови для розвитку були максимально сприятливими?Для великого, середнього, малого бізнесів.І судячи з того, що бальцеровичі-каладзе, МВФи і т.д. вказують -- далеко не все зробили.Дещо забили на свою цю функцію..А НІХТО за них її виконати не має змоги...З.и. смішно дивитись, як ти то доказував, що ми живемо лише трохи гірше поляків, американців (щось дохід1700 долл. = ... нашим гривням), а тепер виміряти в мільйонерах почав і відставання показуєш... detroytred

Повідомлень: 24493 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:40 andrijk777 написав: Та заспокойтесь з тим СП2.

СП2 буде 100% добудовано, тому що готовий він на 95%+. Просто йде торг.

І Зе ніхто питати не буде. До чого тут взагалі Україна? Кого цікавить чи хвилює думка України(чи Зеленського) в цьому питанні? Та заспокойтесь з тим СП2.СП2 буде 100% добудовано, тому що готовий він на 95%+. Просто йде торг.І Зе ніхто питати не буде. До чого тут взагалі Україна? Кого цікавить чи хвилює думка України(чи Зеленського) в цьому питанні?

Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2



А как выбрали Зеленского, ты ведь голосовал за него ? То Украину не спрашивают



тут проблема не в Украине, а в том, кого выбирают во власть в Украине



Выбрали Порошенко, он всё делал ради принципа "ничего про Украину без Украины"



Ты выбрал Зеленского, при Зеленском - да и без Украины всё порешаем, на фиг нам нужны тупые клоуны Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2А как выбрали Зеленского, ты ведь голосовал за него ? То Украину не спрашиваюттут проблема не в Украине, а в том, кого выбирают во власть в УкраинеВыбрали Порошенко, он всё делал ради принципа "ничего про Украину без Украины"Ты выбрал Зеленского, при Зеленском - да и без Украины всё порешаем, на фиг нам нужны тупые клоуны pesikot

Повідомлень: 5998 З нами з: 31.08.09 Подякував: 414 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:49 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2 Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2

Америка почала вводити санкції коли готовність була 85%

От чому санкції не ввели раніше? Америка почала вводити санкції коли готовність була 85%От чому санкції не ввели раніше? Ukrainian

Повідомлень: 10010 З нами з: 18.06.08 Подякував: 35 раз. Подякували: 687 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:53 pesikot написав: andrijk777 написав: Та заспокойтесь з тим СП2.

СП2 буде 100% добудовано, тому що готовий він на 95%+. Просто йде торг.

І Зе ніхто питати не буде. До чого тут взагалі Україна? Кого цікавить чи хвилює думка України(чи Зеленського) в цьому питанні? Та заспокойтесь з тим СП2.СП2 буде 100% добудовано, тому що готовий він на 95%+. Просто йде торг.І Зе ніхто питати не буде. До чого тут взагалі Україна? Кого цікавить чи хвилює думка України(чи Зеленського) в цьому питанні?

Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2



А как выбрали Зеленского, ты ведь голосовал за него ? То Украину не спрашивают



тут проблема не в Украине, а в том, кого выбирают во власть в Украине



Выбрали Порошенко, он всё делал ради принципа "ничего про Украину без Украины"



Ты выбрал Зеленского, при Зеленском - да и без Украины всё порешаем, на фиг нам нужны тупые клоуны Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2А как выбрали Зеленского, ты ведь голосовал за него ? То Украину не спрашиваюттут проблема не в Украине, а в том, кого выбирают во власть в УкраинеВыбрали Порошенко, он всё делал ради принципа "ничего про Украину без Украины"Ты выбрал Зеленского, при Зеленском - да и без Украины всё порешаем, на фиг нам нужны тупые клоуны

Так Пєтя стопорил, що при ньому і почали будівництво потоку і майже добудували, а винен Зеленський. Так Пєтя стопорил, що при ньому і почали будівництво потоку і майже добудували, а винен Зеленський. unicdima

Повідомлень: 1701 З нами з: 10.06.19 Подякував: 67 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:01 unicdima написав: Так Пєтя стопорил, що при ньому і почали будівництво потоку і майже добудували, а винен Зеленський. Так Пєтя стопорил, що при ньому і почали будівництво потоку і майже добудували, а винен Зеленський.

Да, виноват Зеленский

При котором, Украину выбросили из переговорных процессов, потому что Зеленский ничего из себя не представляет и хамит всем Да, виноват ЗеленскийПри котором, Украину выбросили из переговорных процессов, потому что Зеленский ничего из себя не представляет и хамит всем pesikot

Повідомлень: 5998 З нами з: 31.08.09 Подякував: 414 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:02 Ukrainian написав: pesikot написав: Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2 Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2

Америка почала вводити санкції коли готовність була 85%

От чому санкції не ввели раніше? Америка почала вводити санкції коли готовність була 85%От чому санкції не ввели раніше?

Так тебе из Канады должно быть виднее



Но ты так ПРОТИВ Порошенко, что ни хрена не видишь у себя под носом Так тебе из Канады должно быть виднееНо ты так ПРОТИВ Порошенко, что ни хрена не видишь у себя под носом pesikot

Повідомлень: 5998 З нами з: 31.08.09 Подякував: 414 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:05 detroytred написав: читаючи думки від Доллярчика

Дальше можно не читать, ты непроходимо туп, как и Доллярчик

Но у тебя нет тёщи с деньгами, как у Доллярчика Дальше можно не читать, ты непроходимо туп, как и ДоллярчикНо у тебя нет тёщи с деньгами, как у Доллярчика pesikot

Повідомлень: 5998 З нами з: 31.08.09 Подякував: 414 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:08 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Америка почала вводити санкції коли готовність була 85%

От чому санкції не ввели раніше? Америка почала вводити санкції коли готовність була 85%От чому санкції не ввели раніше?

При Леоніді Іллічу теж вводили санкції, але Австрія і ФРН все одно отримали газ, а ми свою експортну трубу. Американці дали нам шанс виторговувати собі нормальний новий контракт в кінці 2019, або на початку 2020. Але декомусь треба було заглянути в очі і махнути хвостом, коли треба було припиняти транзит і виривати нормальний новий контракт. Європа була готова до припиненя транзиту.

А зараз починають причитати, що нас кинули, і що хтось повинен був вирішувати наші проблеми. Самі прос..али шанс, який нам тоді дав Трамп. То хто в цьому винен? При Леоніді Іллічу теж вводили санкції, але Австрія і ФРН все одно отримали газ, а ми свою експортну трубу. Американці дали нам шанс виторговувати собі нормальний новий контракт в кінці 2019, або на початку 2020. Але декомусь треба було заглянути в очі і махнути хвостом, коли треба було припиняти транзит і виривати нормальний новий контракт. Європа була готова до припиненя транзиту.А зараз починають причитати, що нас кинули, і що хтось повинен був вирішувати наші проблеми. Самі прос..али шанс, який нам тоді дав Трамп. То хто в цьому винен? lapay Повідомлень: 12238 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1387 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:12 Козак-характерник написав: detroytred написав: ПАП так і не вивчив уроку обережного і відповідального відношення до своїх слів та обіцянок. ПАП так і не вивчив уроку обережного і відповідального відношення до своїх слів та обіцянок.

Як з гуся вода... Піпл все схавє. Як з гуся вода...Піпл все схавє.

Давай рассказывай, сколько обещаний выполнил Зеленский ?

Про тарифы, про Роттердам



Или к Зеленскому у тебя претензий нет, а к Порошенко, до сих пор, есть ?



Если у тебя, до сих пор, есть претензии к Порошенко, то у меня для тебя плохие новости.

Сейчас президент Украины - Зеленский, а не Порошенко Давай рассказывай, сколько обещаний выполнил Зеленский ?Про тарифы, про РоттердамИли к Зеленскому у тебя претензий нет, а к Порошенко, до сих пор, есть ?Если у тебя, до сих пор, есть претензии к Порошенко, то у меня для тебя плохие новости.Сейчас президент Украины - Зеленский, а не Порошенко pesikot

Повідомлень: 5998 З нами з: 31.08.09 Подякував: 414 раз. Подякували: 1156 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:16 pesikot написав: detroytred написав: читаючи думки від Доллярчика

Дальше можно не читать, ты непроходимо туп, как и Доллярчик

Но у тебя нет тёщи с деньгами, как в Доллярчика Дальше можно не читать, ты непроходимо туп, как и ДоллярчикНо у тебя нет тёщи с деньгами, как в Доллярчика

Ти вострий))

Доллярчика займається підприємницькою діяльністю? Займається. Можна дивитися на його як негативний, так і позитивний досвід. Робити висновки.

Теща чи не теща його фінансує не знаю. Привів, як приклад, підприємця.



Але тобі, недолугиму, поясню: якщо в мене була б думка зайнятися підприємництвом, то я б не хфоруми читав, а реально спілкувався з підприємцями. Яких навкруги досить.



Ти ж наче бухгалтер, а не підприємець. Тоді чого Доллярчика, як підприємця так категорично оцінюєш?



Краще давай про свою брехню про катер. Бо якось знов відмовчався,злився.

Де там в мене про побудований корабель?

І як з приходом Новінського цехи занедбали й зупинили будівництво, якщо він сам і починав його? Ти вострий))Доллярчика займається підприємницькою діяльністю? Займається. Можна дивитися на його як негативний, так і позитивний досвід. Робити висновки.Теща чи не теща його фінансує не знаю. Привів, як приклад, підприємця.Але тобі, недолугиму, поясню: якщо в мене була б думка зайнятися підприємництвом, то я б не хфоруми читав, а реально спілкувався з підприємцями. Яких навкруги досить.Ти ж наче бухгалтер, а не підприємець. Тоді чого Доллярчика, як підприємця так категорично оцінюєш?Краще давай про свою брехню про катер. Бо якось знов відмовчався,злився.Де там в мене про побудований корабель?І як з приходом Новінського цехи занедбали й зупинили будівництво, якщо він сам і починав його? detroytred

Повідомлень: 24493 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7391739273937394> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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