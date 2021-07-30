budivelnik написав:Твій особистий фінансовий стан показує що ти нічого з прочитаного не використав і використати вже не зможеш.
Так що лови народну мудрість по цьому питанню
Дурень - думкою багатіє.
Це точно дурень...
Бо тільки він може шукати поради мікрорівня (тобто власне для себе!) в тих, хто розглядає макрорівень.
Мене зацікавив макрорівень. От чому така гарна країна Україна так розвивається. Чому інші країни розвиваються. Які відбуваються процеси. По яких законах йде розвиток ринку країни. Від чого залежить. Хто і що впливає.
Тому я вивчав для себе від А.Сміта (класика ринку. Вона в основі незмінна. Як теорема Піфагора та інше) до сучасних економістів.
І ПРО ЦЕ!!! ВЕДУ МОВУ. ПРО РИНОК КРАЇНИ.
Ти ж, чудило, не пам'ятаючи нічого з абетки економіки, пхнешся зі своїм недолугим переносом з мікро-рівня на макрорівень.
З основним аргументом -- в мене є результат. Я мільйонер...
Якщо мені буде цікаво, як збільшити особисті власні статки, то я ЗВЕРНУСЯ ДО ФАХІВЦІВ мікро-рівня.
Вивчаючи досвід, як з підручників по підприємництву (навіть до порад аля Кіосакі), до ось цього форуму - читаючи думки від Доллярчика і до Квестора.
Від вкладень в нерухомість до біткоїнів.
Але на старісті, віддавши роки своїй професії, кидатись в торгівлю горілкою, кафе, будівництво наврядчи хто почне)))
Ще раз тобі кажу, що на аля твоє - їжу від жінки, Карпати, спілкування на форумі ; а також на театри та інше моїх доходів вистачає.
Так що не вигадуй дурниць про те, що пересічний українець (а в багатьох доходи значно менше моїх) бомжує, голодний, босий і т.д.
Волгарю ти з піною доказував інше -- що м'ясце їсть та тещо...
Розберись в абетці. В предметі, про який йде мова. Замість демонстрації повної неграмотності. З аля простим рішенням -- просто громадянам треба мати більше бажання до підприємництва, більше працювати та тещо; Україні чекати поки підприємці собі рівень життя забезпечать та діти підприємців ще збільшать.
Тому читай бальцеровичей, які дають відповіді на питання, що треба можновладцям (регуляторами ринку) зробити, щоб збільшувалися ефективність підприємців, кількість підприємців, з'являлося скоріше бажання, швидше ріс та розвивався ринок.
Там твоїх недоречних порад немає...
Там про інше.
І Бальцерович вивчав не твій досвід, а праці Сміта, Маркса, Кейнса, Фрідмена і т.д.
Це елементарне я тобі вже вдесяте пояснюю. Але ти знов вистрибуєш зі своїм "я мільйонер, тому...".
Я розумію, що тобі кортить когось повчати, як заробити мільйони (бо ти ж важкою і довгою працею заробив).
Але всім пофіг твої повчання... І твої досягнення.
Пиши книгу, як Кіосакі)))
Замість повчання міфичних читачів.
Але що ти там напишеш-то???
Кеп-наочне про треба більше мати бажання, працювати, відкладати, вкладати і т.д.
От коли я або ще хто підніме питання, як окремій особі збільшити свої статки, отоді твої думки будуть доречні.
Але нічого нового тут немає...
Ризики, праця, целеустремленность, оптимизм і т.д. і т.п.
Падай,піднімайся,набувай досвід, набувай статки.
Поки мова про те, чи все максимально можливе зробили саме можновладці, щоб умови для розвитку були максимально сприятливими?
Для великого, середнього, малого бізнесів.
І судячи з того, що бальцеровичі-каладзе, МВФи і т.д. вказують -- далеко не все зробили.
Дещо забили на свою цю функцію..
А НІХТО за них її виконати не має змоги...
З.и. смішно дивитись, як ти то доказував, що ми живемо лише трохи гірше поляків, американців (щось дохід1700 долл. = ... нашим гривням), а тепер виміряти в мільйонерах почав і відставання показуєш...