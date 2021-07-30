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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7392739373947395>
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:16

  detroytred написав:Щось pesikot зник, після того, як в Корвет мордочкою макнули...

Изначально я спрашивал, сколько кораблей было построено при Зеленском ?
Построено. Это есть законченное действие

При Порошенко были построены корабли и переданы в ВМФ Украины. За что судят 4 человека.

Ты мне начал про корвет задвигать, который начали строить, но не достроили
Не закончили

То есть, ты не в состоянии понять простой вопрос о законченном действии
Ты не различаешь законченное действие и начатое действие
Ты полностью тупой.

  detroytred написав:Не відповідає:
1. Якого біса збрехав, що в мене йшлося про побудований корвет. Де він це бачив.

Так какого ты вылез с недостроенным корветом, когда речь шла о построенных кораблях
Для тебя, что построенное, что обещанное - одинаково ? я правильно понимаю ?

  detroytred написав:3. Як автор роліку прибрехав, що з приходом Новінського отак цехи занедбали.

Если тебе не нравятся факты, ты считаешь это враньём
Но тут факты именно так, Новинский уничтожил предприятие
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 30 лип, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:25

  pesikot написав:
  detroytred написав:Щось pesikot зник, після того, як в Корвет мордочкою макнули...

Изначально я спрашивал, сколько кораблей было построено при Зеленском ?
Построено. Это есть законченное действие

При Порошенко были построены корабли и переданы в ВМФ Украины. За что судят 4 человека.

Ты мне начал про корвет задвигать, который начали строить, но не достроили
Не закончили

То есть, ты не в состоянии понять простой вопрос о законченном действии
Ты не различаешь законченное действие и начатое действие
Ты полностью тупой.

  detroytred написав:Не відповідає:
1. Якого біса збрехав, що в мене йшлося про побудований корвет. Де він це бачив.

Так какого ты вылез с недостроенным корветом, когда речь шла о построенных кораблях
Для тебя, что построенное, что обещанное - одинаково ? я правильно понимаю ?

  detroytred написав:3. Як автор роліку прибрехав, що з приходом Новінського отак цехи занедбали.

Если тебе не нравятся факты, значит ты считаешь это враньём
Но тут именно так, Новинский уничтожил предприятие

На твоє тупе питання була надана мною правильна відповідь.
Пояснюю -- подивись скільки часу ЗЕ президент...
Тому тобі й було показано,що будується. Намагаються побудувати.

Будівництво Корвету зупинилось ще при По...

Ти тупий?
Факт,про який в мене мова, -- що брехня -- про занедбання почалося з ПРИХОДОМ Новінського.
І ... фінансування Порошенком Корвету де????
Чому не фінансував????
Чому Луценко тільки обмежився словами про забрання підприємства назад у державу в Новінського?

От зливщик...
До речі,я відразу вказав, що побудовано поки тільки на словах.
Де в мене брехня-то?
А ти мене в брехню відносно цього тичеш!!! Що наче я кажу про побудований.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:30

"Для тебя, что построенное, что обещанное - одинаково ? я правильно понимаю ?"

Ти читати вмієш?
Якщо б було однаково, то я б одразу не вказав, що будуються поки тільки на словах.
І взагалі не вказував, що будуються і в планах.

Чи в тебе однаково -- побудований і будується (заплановано побудувати)?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:33

  detroytred написав:На твоє тупе питання була надана мною правильна відповідь.
Пояснюю -- подивись скільки часу ЗЕ президент...

При Порошенко было построено, а у него такой же срок президенства, как и у Зеленского

Если ты тупой, то Зеленский - уже 2 года при власти, или сколько лет надо дать Зеленскому ?

Вопрос у меня такой же
Сколько было построено кораблей при Зеленском ?
При том, что ДШК были заложены при Порошенко, почему не достроены при Зеленском ?

Почему при Зеленском провален гос.оборон.заказ ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:34

Между НАБУ и СБУ идут разборки чей Чаус. СБУ привезла Чауса к себе в Киев. Но НАБУ подогнала спецназ и готово отобрать судью.

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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:36

  detroytred написав:"Для тебя, что построенное, что обещанное - одинаково ? я правильно понимаю ?"

Ти читати вмієш?
Якщо б було однаково, то я б одразу не вказав, що будуються поки тільки на словах.

Этого ты не сказал.
Когда тебя я поймал на твоих высерах, ты начал говорить, что не было построено :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:41

  pesikot написав:
  detroytred написав:На твоє тупе питання була надана мною правильна відповідь.
Пояснюю -- подивись скільки часу ЗЕ президент...

При Порошенко было построено, а у него такой же срок президенства, как и у Зеленского

Если ты тупой, то Зеленский - уже 2 года при власти, или сколько лет надо дать Зеленскому ?

Вопрос у меня такой же
Сколько было построено кораблей при Зеленском ?
При том, что ДШК были заложены при Порошенко, почему не достроены при Зеленском ?

Почему при Зеленском провален гос.оборон.заказ ?

Ти тупий?
Наявне, що побудовано 0.

І якщо Порошенко фахівець не зміг поновити будівництво того Корвету, то чого ти чекаєш від ЗЕ????????
А він намагається.
І не тільки його, а ще й в турків.

Т тупий????
Я тобі цитату давав про процент виконання оборонзаказу.
Перечитай, шамкая губами.

Те,що ЗЕ -- артист-гуморист, я знаю краще тебе. Зрозумій, як ти дурнувато виглядаєш, вимірюючи ЗЕ лекалами По.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:42

  pesikot написав:
  detroytred написав:"Для тебя, что построенное, что обещанное - одинаково ? я правильно понимаю ?"

Ти читати вмієш?
Якщо б було однаково, то я б одразу не вказав, що будуються поки тільки на словах.

Этого ты не сказал.
Когда тебя я поймал на твоих высерах, ты начал говорить, что не было построено :)

Знов збрехав!
Ти запитав, що РОЗРОБИВ-ПОБУДУВАВ Яник і ЗЕ.
Я тобі вказав, що Янек побудував на обіцянках.

А потім показував, що було розроблено при Янику і ЗЕ.
РОЗРОБЛЕНО.
Не побудовано, а розроблено, розпочато.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 лип, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:42

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Та заспокойтесь з тим СП2.
СП2 буде 100% добудовано, тому що готовий він на 95%+. Просто йде торг.
І Зе ніхто питати не буде. До чого тут взагалі Україна? Кого цікавить чи хвилює думка України(чи Зеленського) в цьому питанні?

Удивительно, до этого Украина, в лице Порошенко, пыталась стопорить СП-2

А как выбрали Зеленского, ты ведь голосовал за него ? То Украину не спрашивают

тут проблема не в Украине, а в том, кого выбирают во власть в Украине

Выбрали Порошенко, он всё делал ради принципа "ничего про Украину без Украины"

Ты выбрал Зеленского, при Зеленском - да и без Украины всё порешаем, на фиг нам нужны тупые клоуны

Ти щось собі путаєш. :D Я голосував за Порошенка в другому турі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 18:45

30.07.21 15:08
Суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. ФОТО
...
Зображення
Фото зроблено в сільраді.
...

https://censor.net/ua/news/3280031/sudd ... lasti_foto
yanyura
 
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