Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:А у Чорновола наявне протиріччя: звинувачує з перебільшенням у проросійськості, праці на рф (Ви ж самі на прикладі Меркель показали, що це перебільшення) і вказує, що не хоче під рашку.
Вже ж навели приклад Лукашенка, який не хоче під рашку, але проросійський на 100% і працює на рф. З Лукашенко є "протиріччя"?
Ключове слово -- з перебільшенням. Стосовно ЗЕ працює на рф. Таке ж перебільшення, як і з Меркель, начебто вона працює на рф.
Лука працює на рф -- тут без перебільшення. Але з поправкою - коли прижали. Та й у межах. До того, ще раз повторюся -- навіть з наявності проявів проросійськісті не обов'язково слідує здача рфії, під рашку. Як це провів Чорновіл (малючи прогноз з катастрофою).
Бо що Лука, що Яник під рашку згодні були лягти тільки у випадку, коли їх притиснули до стінки.
У Зелі ж проросійськості на порядки менш та й притискання ніякого не світить. Бо Зеля більше на порядки більше, ніж Лука та Яник, співпрацює з Західом. Рухає на Європу та воює з агресором.
detroytred написав:Меркель, начебто вона працює на рф.
Германия не будет перекрывать "Северный поток-2" в случае угроз для Украины, – Bloomberg
Germany has little intention of shutting off Nord Stream 2 if Vladimir Putin tries to use the controversial pipeline as a geopolitical weapon, whatever the U.S. might say, according to Berlin officials familiar with the plans. https://www.bloomberg.com/news/articles ... biden-deal
detroytred написав:Меркель, начебто вона працює на рф.
Германия не будет перекрывать "Северный поток-2" в случае угроз для Украины, – Bloomberg Germany has little intention of shutting off Nord Stream 2 if Vladimir Putin tries to use the controversial pipeline as a geopolitical weapon, whatever the U.S. might say, according to Berlin officials familiar with the plans. https://www.bloomberg.com/news/articles ... biden-deal
А что Меркель или другой шмеркель на ее месте может реально сделать? Еще со времен Вилли Брандта германский бизнес стремится к прочному союзу с удобным источником сырья (и немалым рынком), дабы противопоставить свою экономическую (да и политическую) мощь американцам. Да что там Вилли Брандт... был в свое время Рапалльский договор и всё последовавшее в 30-х, так что традиции сотрудничества заложены давно.
"Русский серп и германский молот победят весь мир" (с)
В том, что Зеленский за 2 года полностью изменил своё отношение к парадам и «помпезности» нет ничего странного. В августе 2019 он раздал деньги военнослужащим, отменив парад, в 2020 он сказал, что парад будет после победы, а в 2021 парады будут и на суше и воде и в воздухе…
Можно было бы шутить, что бывшие сценаристы квартала соскучились за концертной деятельностью, но это не так. Информационный менеджмент давно стал приоритетом на Банковой. А юбилей независимости - отличный информационный повод, который нельзя упустить.
Иностранным гостям важно показать масштаб нынешнего государственного строя.
Понятно, что на фоне нищеты такие празднования вызывают у многих раздражение. Однако, все затевается не ради многих, а ради тех самых «леди и джентельменов», приглашённых на банкет.
Вообще странно, что не анонсирован БАЛ, было бы «в тему».
NBC News (США) жестко в адрес Украины «…Украина долго выпрашивала встречу с президентом Байденом. США согласились. Но что после этого делает украинская власть? Она пошла на поводу у Китая. Украина присоединилась к предупреждениям Запада в адрес Пекина по поводу притеснения уйгуров, но по требованию китайцев – отказались. Пошла на несогласованное с США соглашение с Пекином в области экономики, помощники президента Зеленского делают какие-то двусмысленные заявления, попахивающие шантажом, что Украина может повернуться лицом к Китаю, Зеленский критикует действия президента США по поводу его решения в связи с «СП-2». Америка хочет знать, что это все означает? Неумелое руководство или шантаж? Если последнее, то 30 августа президент Байден может оказаться занят, и ему будет не до встречи с Зеленским. И это самое малое, что может сделать Америка по отношению к Киеву.»
NBC News (США) жестко в адрес Украины «…Украина долго выпрашивала встречу с президентом Байденом. США согласились. Но что после этого делает украинская власть? Она пошла на поводу у Китая. Украина присоединилась к предупреждениям Запада в адрес Пекина по поводу притеснения уйгуров, но по требованию китайцев – отказались. Пошла на несогласованное с США соглашение с Пекином в области экономики, помощники президента Зеленского делают какие-то двусмысленные заявления, попахивающие шантажом, что Украина может повернуться лицом к Китаю, Зеленский критикует действия президента США по поводу его решения в связи с «СП-2». Америка хочет знать, что это все означает? Неумелое руководство или шантаж? Если последнее, то 30 августа президент Байден может оказаться занят, и ему будет не до встречи с Зеленским. И это самое малое, что может сделать Америка по отношению к Киеву.»
"И это только цветочки, что режут глаз." Пост Президента - это не тот пост, где "позволено делать ошибки". Отсюда выражение: "Неумелое руководство или шантаж? " - приобретает новый смысл. А чего стоит заявление от "Галустяна", про шантаж "ЯО"-? Вместо реальной работы - https://censor.net/ru/news/3280432/vrem ... iny_v_nato Отсюда официальный вывод из статуса "государства - союзника имеющего отдельный статус" и перевод в "Государство-террорист", - вот в РФ хлопают в ладоши! Китай, с восточной улыбкой широко расставил руки.
Янелохи сдали всё и всех, под мелодию от пианино, в пьяном угаре и за деньги РФ.