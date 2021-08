Додано: Пон 02 сер, 2021 17:18

detroytred написав: Меркель, начебто вона працює на рф. Меркель, начебто вона працює на рф.

Германия не будет перекрывать "Северный поток-2" в случае угроз для Украины, – BloombergGermany has little intention of shutting off Nord Stream 2 if Vladimir Putin tries to use the controversial pipeline as a geopolitical weapon, whatever the U.S. might say, according to Berlin officials familiar with the plans.