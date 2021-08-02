Смена парадигмы…



В том, что Зеленский за 2 года полностью изменил своё отношение к парадам и «помпезности» нет ничего странного. В августе 2019 он раздал деньги военнослужащим, отменив парад, в 2020 он сказал, что парад будет после победы, а в 2021 парады будут и на суше и воде и в воздухе…



Можно было бы шутить, что бывшие сценаристы квартала соскучились за концертной деятельностью, но это не так. Информационный менеджмент давно стал приоритетом на Банковой. А юбилей независимости - отличный информационный повод, который нельзя упустить.



Иностранным гостям важно показать масштаб нынешнего государственного строя.



Понятно, что на фоне нищеты такие празднования вызывают у многих раздражение. Однако, все затевается не ради многих, а ради тех самых «леди и джентельменов», приглашённых на банкет.



Вообще странно, что не анонсирован БАЛ, было бы «в тему».