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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7397739873997400
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:40

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:А у Чорновола наявне протиріччя: звинувачує з перебільшенням у проросійськості, праці на рф (Ви ж самі на прикладі Меркель показали, що це перебільшення) і вказує, що не хоче під рашку.

Вже ж навели приклад Лукашенка, який не хоче під рашку, але проросійський на 100% і працює на рф. З Лукашенко є "протиріччя"?

Ключове слово -- з перебільшенням. Стосовно ЗЕ працює на рф.
Таке ж перебільшення, як і з Меркель, начебто вона працює на рф.

Лука працює на рф -- тут без перебільшення. Але з поправкою - коли прижали. Та й у межах.
До того, ще раз повторюся -- навіть з наявності проявів проросійськісті не обов'язково слідує здача рфії, під рашку. Як це провів Чорновіл (малючи прогноз з катастрофою).

Бо що Лука, що Яник під рашку згодні були лягти тільки у випадку, коли їх притиснули до стінки.

У Зелі ж проросійськості на порядки менш та й притискання ніякого не світить. Бо Зеля більше на порядки більше, ніж Лука та Яник, співпрацює з Західом. Рухає на Європу та воює з агресором.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:18

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Меркель, начебто вона працює на рф.


Германия не будет перекрывать "Северный поток-2" в случае угроз для Украины, – Bloomberg

Germany has little intention of shutting off Nord Stream 2 if Vladimir Putin tries to use the controversial pipeline as a geopolitical weapon, whatever the U.S. might say, according to Berlin officials familiar with the plans.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... biden-deal
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 17:54

  Ukrainian написав:
  detroytred написав:Меркель, начебто вона працює на рф.
Германия не будет перекрывать "Северный поток-2" в случае угроз для Украины, – Bloomberg
Germany has little intention of shutting off Nord Stream 2 if Vladimir Putin tries to use the controversial pipeline as a geopolitical weapon, whatever the U.S. might say, according to Berlin officials familiar with the plans.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... biden-deal

А что Меркель или другой шмеркель на ее месте может реально сделать?
Еще со времен Вилли Брандта германский бизнес стремится к прочному союзу с удобным источником сырья (и немалым рынком), дабы противопоставить свою экономическую (да и политическую) мощь американцам.
Да что там Вилли Брандт... был в свое время Рапалльский договор и всё последовавшее в 30-х, так что традиции сотрудничества заложены давно.

"Русский серп и германский молот победят весь мир" (с) :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:20

Смена парадигмы…

В том, что Зеленский за 2 года полностью изменил своё отношение к парадам и «помпезности» нет ничего странного. В августе 2019 он раздал деньги военнослужащим, отменив парад, в 2020 он сказал, что парад будет после победы, а в 2021 парады будут и на суше и воде и в воздухе…

Можно было бы шутить, что бывшие сценаристы квартала соскучились за концертной деятельностью, но это не так. Информационный менеджмент давно стал приоритетом на Банковой. А юбилей независимости - отличный информационный повод, который нельзя упустить.

Иностранным гостям важно показать масштаб нынешнего государственного строя.

Понятно, что на фоне нищеты такие празднования вызывают у многих раздражение. Однако, все затевается не ради многих, а ради тех самых «леди и джентельменов», приглашённых на банкет.

Вообще странно, что не анонсирован БАЛ, было бы «в тему».
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 18:23

NBC News (США) жестко в адрес Украины
«…Украина долго выпрашивала встречу с президентом Байденом. США согласились. Но что после этого делает украинская власть? Она пошла на поводу у Китая. Украина присоединилась к предупреждениям Запада в адрес Пекина по поводу притеснения уйгуров, но по требованию китайцев – отказались. Пошла на несогласованное с США соглашение с Пекином в области экономики, помощники президента Зеленского делают какие-то двусмысленные заявления, попахивающие шантажом, что Украина может повернуться лицом к Китаю, Зеленский критикует действия президента США по поводу его решения в связи с «СП-2». Америка хочет знать, что это все означает? Неумелое руководство или шантаж? Если последнее, то 30 августа президент Байден может оказаться занят, и ему будет не до встречи с Зеленским. И это самое малое, что может сделать Америка по отношению к Киеву.»
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:36

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:43

  Schmit написав:

Відео зустрічі є?
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 23:47

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:

Відео зустрічі є?

ти не віриш свинарчукам?
вони ж ніколи не брешуть :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 05:22

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз мясной и молочной продукции из России к 25 июля составил почти $748 млн, что на 25% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Основным покупателем в этой категории стал Китай с долей $202 млн, далее идут Украина — $94 млн, Казахстан — $81 млн и Беларусь — $49 млн.

Цікаво що в цій категорії Україна купує в рашиків?
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 05:54

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=Pl9aldEqqjE

Відео зустрічі є?

ти не віриш свинарчукам?
вони ж ніколи не брешуть :D

Джерело інформації - бувший свинарчук Лерос, а також бувший генпрокурор свинарії - Рябошапка. Як можна не вірити колишнім співробітникам свиноферми?
Schmit
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