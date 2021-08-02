Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:отстаивать и представлять это немного разные понятия... вы можете хоть что-то конкретное предъявить Шрёдеру за то время когда он был канцлером ФРГ?
За десять днів до парламентських виборів у Німеччині 2005 року, коли передвиборча боротьба між тодішнім канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) та його основною конкуренткою на виборах Анґелою Меркель (Angela Merkel) досягла свого піку, глава німецького уряду вирішив зустрітися зі своїм другом, президентом Росії Володимиром Путіним.
Тоді видання Die Zeit написало, що в Шредера були вагомі причини для того, щоб відійти від передвиборчої боротьби зовсім незадовго до дня голосування: він був не впевнений у власній перемозі і мав завершити деякі невідкладні бізнес-справи, які, як він остерігався, може не зробити його наступниця на посаді глави уряду.
І тоді, 8 вересня 2005 року, ідея, яка вперше була висловлена у середині 1990-х років, нарешті отримала реальний зміст - глави урядів ФРН на РФ підписали спільну декларацію про наміри побудувати газопровід, який з'єднає дві країни дном Балтійського моря, оминаючи транзитні країни, що тоді дратували Росію своїми вимогами. Побудувавши такий газопровід, Москва прагнула звільнитися від плати за транзит через територію України, Білорусі, Польщі, країн Балтії, а також від інших важелів впливу, які ці країни у зв'язку з транзитом мали на Росію.
Невдовзі Шредер програв вибори і через кілька днів після того, як він склав з себе повноваження канцлера, увійшов до ради директорів нової компанії-оператора майбутнього газопроводу, який незабаром отримає назву "Північний потік". "Це (газопровід. - Ред.) є, так би мовити, дитям специфічної дружби Ґергарда Шредера та Володимира Путіна", - зауважує старша директорка та експертка зі стратегічного партнерства Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) Анна Кухенбекер (Anna Kuchenbecker). https://www.dw.com/uk/istoriia-pivnichn ... a-58648983
Тракторист написав:и что противозаконного в действиях Шрёдера?...
Думаєш він за "Дякую" допомагає Путіну/Росії? Наївність деяких форумчан зашкалює. Ок. Поясню: Протизаконним є одержання коштів за лобіювання інтересів іншої держави. Цього звичайно ніхто не докаже. Але це очевидно усім думаючим людям.
Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.
Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.
Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи.
Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.
Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.
Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи.
Вина поліцейських дуже сумнівна в цьому випадку. Але треба більше подробиць.
Schmit написав:Джерело інформації - бувший свинарчук Лерос, а також бувший генпрокурор свинарії - Рябошапка. Як можна не вірити колишнім співробітникам свиноферми?
Лєрос та Рябошапка яким дали під зад і вигнали і які зараз шестьорять на Кнура. Звичайно не брешуть
Якщо тобі так подобається свиноводство, то говоритимемо далі термінами рідної тобі свинарії. Насправді все простіше. Коли ці двоє були співробітниками зеленої свиноферми, працював принцип "кнур кнурові око не виклює". Тепер же цих поросят відігнали від корита і вони можуть без оглядки говорити правду.