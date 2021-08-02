Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7398739974007401 Додано: Вів 03 сер, 2021 12:11 lapay написав: Тракторист написав: отстаивать и представлять это немного разные понятия... вы можете хоть что-то конкретное предъявить Шрёдеру за то время когда он был канцлером ФРГ? отстаивать и представлять это немного разные понятия... вы можете хоть что-то конкретное предъявить Шрёдеру за то время когда он был канцлером ФРГ?

За десять днів до парламентських виборів у Німеччині 2005 року, коли передвиборча боротьба між тодішнім канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) та його основною конкуренткою на виборах Анґелою Меркель (Angela Merkel) досягла свого піку, глава німецького уряду вирішив зустрітися зі своїм другом, президентом Росії Володимиром Путіним.



Тоді видання Die Zeit написало, що в Шредера були вагомі причини для того, щоб відійти від передвиборчої боротьби зовсім незадовго до дня голосування: він був не впевнений у власній перемозі і мав завершити деякі невідкладні бізнес-справи, які, як він остерігався, може не зробити його наступниця на посаді глави уряду.



І тоді, 8 вересня 2005 року, ідея, яка вперше була висловлена у середині 1990-х років, нарешті отримала реальний зміст - глави урядів ФРН на РФ підписали спільну декларацію про наміри побудувати газопровід, який з'єднає дві країни дном Балтійського моря, оминаючи транзитні країни, що тоді дратували Росію своїми вимогами. Побудувавши такий газопровід, Москва прагнула звільнитися від плати за транзит через територію України, Білорусі, Польщі, країн Балтії, а також від інших важелів впливу, які ці країни у зв'язку з транзитом мали на Росію.



Невдовзі Шредер програв вибори і через кілька днів після того, як він склав з себе повноваження канцлера, увійшов до ради директорів нової компанії-оператора майбутнього газопроводу, який незабаром отримає назву "Північний потік". "Це (газопровід. - Ред.) є, так би мовити, дитям специфічної дружби Ґергарда Шредера та Володимира Путіна", - зауважує старша директорка та експертка зі стратегічного партнерства Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) Анна Кухенбекер (Anna Kuchenbecker).

https://www.dw.com/uk/istoriia-pivnichn ... a-58648983 За десять днів до парламентських виборів у Німеччині 2005 року, коли передвиборча боротьба між тодішнім канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) та його основною конкуренткою на виборах Анґелою Меркель (Angela Merkel) досягла свого піку, глава німецького уряду вирішив зустрітися зі своїм другом, президентом Росії Володимиром Путіним.Тоді видання Die Zeit написало, що в Шредера були вагомі причини для того, щоб відійти від передвиборчої боротьби зовсім незадовго до дня голосування: він був не впевнений у власній перемозі і мав завершити деякі невідкладні бізнес-справи, які, як він остерігався, може не зробити його наступниця на посаді глави уряду.І тоді, 8 вересня 2005 року, ідея, яка вперше була висловлена у середині 1990-х років, нарешті отримала реальний зміст - глави урядів ФРН на РФ підписали спільну декларацію про наміри побудувати газопровід, який з'єднає дві країни дном Балтійського моря, оминаючи транзитні країни, що тоді дратували Росію своїми вимогами. Побудувавши такий газопровід, Москва прагнула звільнитися від плати за транзит через територію України, Білорусі, Польщі, країн Балтії, а також від інших важелів впливу, які ці країни у зв'язку з транзитом мали на Росію.Невдовзі Шредер програв вибори і через кілька днів після того, як він склав з себе повноваження канцлера, увійшов до ради директорів нової компанії-оператора майбутнього газопроводу, який незабаром отримає назву "Північний потік". "Це (газопровід. - Ред.) є, так би мовити, дитям специфічної дружби Ґергарда Шредера та Володимира Путіна", - зауважує старша директорка та експертка зі стратегічного партнерства Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) Анна Кухенбекер (Anna Kuchenbecker).

и что противозаконного в действиях Шрёдера?... и что противозаконного в действиях Шрёдера?... Тракторист

Повідомлень: 5288 З нами з: 06.08.08 Подякував: 285 раз. Подякували: 835 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 13:12 Тракторист написав: и что противозаконного в действиях Шрёдера?... и что противозаконного в действиях Шрёдера?...

Думаєш він за "Дякую" допомагає Путіну/Росії?

Наївність деяких форумчан зашкалює. Ок. Поясню:

Протизаконним є одержання коштів за лобіювання інтересів іншої держави. Цього звичайно ніхто не докаже.

Але це очевидно усім думаючим людям. Думаєш він за "Дякую" допомагає Путіну/Росії?Наївність деяких форумчан зашкалює. Ок. Поясню:Протизаконним є одержання коштів за лобіювання інтересів іншої держави. Цього звичайно ніхто не докаже.Але це очевидно усім думаючим людям. andrijk777

Повідомлень: 3200 З нами з: 11.11.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 15:52 Re: Політичні дискусії Український Джордж Флойд



Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.



Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.



Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи. unicdima

Повідомлень: 1710 З нами з: 10.06.19 Подякував: 67 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 16:21 unicdima написав: Український Джордж Флойд



Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.



Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.



Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи. Український Джордж ФлойдГалицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи.

Вина поліцейських дуже сумнівна в цьому випадку. Але треба більше подробиць. Вина поліцейських дуже сумнівна в цьому випадку. Але треба більше подробиць. andrijk777

Повідомлень: 3200 З нами з: 11.11.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 сер, 2021 16:34 unicdima написав: Schmit написав: Джерело інформації - бувший свинарчук Лерос, а також бувший генпрокурор свинарії - Рябошапка. Як можна не вірити колишнім співробітникам свиноферми? Джерело інформації - бувший свинарчук Лерос, а також бувший генпрокурор свинарії - Рябошапка. Як можна не вірити колишнім співробітникам свиноферми?

Лєрос та Рябошапка яким дали під зад і вигнали і які зараз шестьорять на Кнура.

Звичайно не брешуть Лєрос та Рябошапка яким дали під зад і вигнали і які зараз шестьорять на Кнура.Звичайно не брешуть

Якщо тобі так подобається свиноводство, то говоритимемо далі термінами рідної тобі свинарії.

Насправді все простіше. Коли ці двоє були співробітниками зеленої свиноферми, працював принцип "кнур кнурові око не виклює". Тепер же цих поросят відігнали від корита і вони можуть без оглядки говорити правду. Якщо тобі так подобається свиноводство, то говоритимемо далі термінами рідної тобі свинарії.Насправді все простіше. Коли ці двоє були співробітниками зеленої свиноферми, працював принцип "кнур кнурові око не виклює". Тепер же цих поросят відігнали від корита і вони можуть без оглядки говорити правду. Schmit

Повідомлень: 2319 З нами з: 08.09.09 Подякував: 41 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7398739974007401 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_