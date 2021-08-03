Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:отстаивать и представлять это немного разные понятия... вы можете хоть что-то конкретное предъявить Шрёдеру за то время когда он был канцлером ФРГ?
За десять днів до парламентських виборів у Німеччині 2005 року, коли передвиборча боротьба між тодішнім канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder) та його основною конкуренткою на виборах Анґелою Меркель (Angela Merkel) досягла свого піку, глава німецького уряду вирішив зустрітися зі своїм другом, президентом Росії Володимиром Путіним.
Тоді видання Die Zeit написало, що в Шредера були вагомі причини для того, щоб відійти від передвиборчої боротьби зовсім незадовго до дня голосування: він був не впевнений у власній перемозі і мав завершити деякі невідкладні бізнес-справи, які, як він остерігався, може не зробити його наступниця на посаді глави уряду.
І тоді, 8 вересня 2005 року, ідея, яка вперше була висловлена у середині 1990-х років, нарешті отримала реальний зміст - глави урядів ФРН на РФ підписали спільну декларацію про наміри побудувати газопровід, який з'єднає дві країни дном Балтійського моря, оминаючи транзитні країни, що тоді дратували Росію своїми вимогами. Побудувавши такий газопровід, Москва прагнула звільнитися від плати за транзит через територію України, Білорусі, Польщі, країн Балтії, а також від інших важелів впливу, які ці країни у зв'язку з транзитом мали на Росію.
Невдовзі Шредер програв вибори і через кілька днів після того, як він склав з себе повноваження канцлера, увійшов до ради директорів нової компанії-оператора майбутнього газопроводу, який незабаром отримає назву "Північний потік". "Це (газопровід. - Ред.) є, так би мовити, дитям специфічної дружби Ґергарда Шредера та Володимира Путіна", - зауважує старша директорка та експертка зі стратегічного партнерства Європейської ради міжнародних відносин (ECFR) Анна Кухенбекер (Anna Kuchenbecker). https://www.dw.com/uk/istoriia-pivnichn ... a-58648983
Тракторист написав:и что противозаконного в действиях Шрёдера?...
Думаєш він за "Дякую" допомагає Путіну/Росії? Наївність деяких форумчан зашкалює. Ок. Поясню: Протизаконним є одержання коштів за лобіювання інтересів іншої держави. Цього звичайно ніхто не докаже. Але це очевидно усім думаючим людям.
Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.
Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.
Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи.
Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі шістьох патрульних поліцейських через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима у 2018 році.
Зазначається, що подія сталася у лютому 2018 року на вулиці Куліша у Львові. Тоді під час рейду у гральному закладі працівники підрозділу ТОР виявили в одного з відвідувачів пакет із невідомою речовиною. 22-річний львів'янин поклав його до рота й спробував втекти. Однак патрульні затримали хлопця та просили виплюнути пакетик. Однак хлопець ковтнув поліетилен із наркотиками і помер. Поліцейські намагалися його реанімувати, надавали першу медичну допомогу, непрямий масаж серця та це не допомогло. Медики "швидкої", які приїхали на виклик інспекторів, лише констатували смерть.
Окрім реального тюремного терміну екс-поліцейським, суд ухвалив стягнути з державного бюджету моральну шкоду понад 4 млн грн на користь родичів загиблого. А поліцейські з власних коштів мають компенсувати 48 тис. грн за проведення експертизи.
Вина поліцейських дуже сумнівна в цьому випадку. Але треба більше подробиць.
Schmit написав:Джерело інформації - бувший свинарчук Лерос, а також бувший генпрокурор свинарії - Рябошапка. Як можна не вірити колишнім співробітникам свиноферми?
Лєрос та Рябошапка яким дали під зад і вигнали і які зараз шестьорять на Кнура. Звичайно не брешуть
Якщо тобі так подобається свиноводство, то говоритимемо далі термінами рідної тобі свинарії. Насправді все простіше. Коли ці двоє були співробітниками зеленої свиноферми, працював принцип "кнур кнурові око не виклює". Тепер же цих поросят відігнали від корита і вони можуть без оглядки говорити правду.
detroytred написав:От зливщик... До речі,я відразу вказав, що побудовано поки тільки на словах. Де в мене брехня-то? А ти мене в брехню відносно цього тичеш!!! Що наче я кажу про побудований.
У тебя раздвоение личности в одном посте ?
detroytred написав:Янукович будував ... на обіцянках))
и далее
detroytred написав:Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили. А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.
І випливає... По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ. Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити. Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...
И как это ты в одном посте и написал, что Яник строит на обещаниях, и Янык делал по минимуму ? А когда тебя в это я макнул, ты начал, "я писал, что янык ничего не строил" Вот, твоя цитата, что Янык делал по минимум.
То есть, ты написал пост взаимоисключающих фраз, чтобы потом вертеть жопой. Ну так довертелся.
Тракторист написав:и что противозаконного в действиях Шрёдера?...
Думаєш він за "Дякую" допомагає Путіну/Росії? Наївність деяких форумчан зашкалює. Ок. Поясню: Протизаконним є одержання коштів за лобіювання інтересів іншої держави. Цього звичайно ніхто не докаже. Але це очевидно усім думаючим людям.
если бы он получал деньги во время своего пребывания на посту канцлера Германии, то это было бы незаконно, а после сложения полномочий всё в рамках закона...
кстати, а почему вы в связи с лоббированием интересов другого государства не вспоминаете историю с сыном Байдена?...
Schmit написав:Джерело інформації - бувший свинарчук Лерос, а також бувший генпрокурор свинарії - Рябошапка. Як можна не вірити колишнім співробітникам свиноферми?
Лєрос та Рябошапка яким дали під зад і вигнали і які зараз шестьорять на Кнура. Звичайно не брешуть
Якщо тобі так подобається свиноводство, то говоритимемо далі термінами рідної тобі свинарії. Насправді все простіше. Коли ці двоє були співробітниками зеленої свиноферми, працював принцип "кнур кнурові око не виклює". Тепер же цих поросят відігнали від корита і вони можуть без оглядки говорити правду.
І де хоч один доказ цієї "правди"? А нема. Свинарнія це ваша брехлива шобла, цю назву ви заслужили,тому нічого інших цим називати.
Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ
Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.
"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.
Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.
"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.
Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.