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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 сер, 2021 07:49
unicdima написав: Schmit написав:
Якщо тобі так подобається свиноводство, то говоритимемо далі термінами рідної тобі свинарії.
Насправді все простіше. Коли ці двоє були співробітниками зеленої свиноферми, працював принцип "кнур кнурові око не виклює". Тепер же цих поросят відігнали від корита і вони можуть без оглядки говорити правду.
І де хоч один доказ цієї "правди"? А нема.
Свинарнія це ваша брехлива шобла, цю назву ви заслужили,тому нічого інших цим називати.
Зелені поросята біля корита перетворюють всю країну у свинарнію.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 04 сер, 2021 08:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:49
pesikot написав: detroytred написав:
От зливщик...
До речі,я відразу вказав, що побудовано поки тільки на словах.
Де в мене брехня-то?
А ти мене в брехню відносно цього тичеш!!! Що наче я кажу про побудований.
У тебя раздвоение личности в одном посте ?
detroytred написав:
Янукович будував ... на обіцянках))
и далее
detroytred написав:Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили.
А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.
І випливає...
По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ.
Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити.
Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...
И как это ты в одном посте и написал, что Яник строит на обещаниях, и Янык делал по минимуму ?
А когда тебя в это я макнул, ты начал, "я писал, что янык ничего не строил"
Вот, твоя цитата, что Янык делал по минимум.
То есть, ты написал пост взаимоисключающих фраз, чтобы потом вертеть жопой.
Ну так довертелся.
Ну ти й брехло.
Нема там взаемовиключних висловів.
Ти брехливо трактуєш "по мінімуму".
Ось оце тільки розробляти (почати будувати) -- і було тоді мінімумом. Про що я й вказав.
Тобто знов ти к брехні почав генерити нову брехню.
Паталогічний брехунець...
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:40
unicdima написав:
Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ
Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.
"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.
Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.
"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.
Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.
Навіщо ти цю муру сюди тягнеш?
Зе міняє менш лояльних людей на більш лояльних. Ось і все.
Навіть не знаю, хто ще може вірити цим казкам Арестовича.
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