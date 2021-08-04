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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7399740074017402 Додано: Сер 04 сер, 2021 07:49 pesikot написав: detroytred написав: От зливщик...

До речі,я відразу вказав, що побудовано поки тільки на словах.

Де в мене брехня-то?

А ти мене в брехню відносно цього тичеш!!! Що наче я кажу про побудований. От зливщик...До речі,я відразу вказав, що побудовано поки тільки на словах.Де в мене брехня-то?А ти мене в брехню відносно цього тичеш!!! Що наче я кажу про побудований.

У тебя раздвоение личности в одном посте ?

detroytred написав: Янукович будував ... на обіцянках)) Янукович будував ... на обіцянках))

и далее

detroytred написав: Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили.

А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.



І випливає...

По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ.

Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити.

Є держава, є море, потрібен мінімальний флот... Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити.Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...

И как это ты в одном посте и написал, что Яник строит на обещаниях, и Янык делал по минимуму ?

А когда тебя в это я макнул, ты начал, "я писал, что янык ничего не строил"

Вот, твоя цитата, что Янык делал по минимум.



То есть, ты написал пост взаимоисключающих фраз, чтобы потом вертеть жопой.

Ну так довертелся. У тебя раздвоение личности в одном посте ?и далееИ как это ты в одном посте и написал, что Яник строит на обещаниях, и Янык делал по минимуму ?А когда тебя в это я макнул, ты начал, "я писал, что янык ничего не строил"Вот, твоя цитата, что Янык делал по минимум.То есть, ты написал пост взаимоисключающих фраз, чтобы потом вертеть жопой.Ну так довертелся.

Ну ти й брехло.

Нема там взаемовиключних висловів.

Ти брехливо трактуєш "по мінімуму".



Ось оце тільки розробляти (почати будувати) -- і було тоді мінімумом. Про що я й вказав.

Тобто знов ти к брехні почав генерити нову брехню.



Паталогічний брехунець... Ну ти й брехло.Нема там взаемовиключних висловів.Ти брехливо трактуєш "по мінімуму".Ось оце тільки розробляти (почати будувати) -- і було тоді мінімумом. Про що я й вказав.Тобто знов ти к брехні почав генерити нову брехню.Паталогічний брехунець... detroytred

Повідомлень: 24508 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 08:40 unicdima написав: Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ



Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.



"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.



Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.



"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.



Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще. Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУМасштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович."Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом."Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.

Навіщо ти цю муру сюди тягнеш?

Зе міняє менш лояльних людей на більш лояльних. Ось і все.

Навіть не знаю, хто ще може вірити цим казкам Арестовича. Навіщо ти цю муру сюди тягнеш?Зе міняє менш лояльних людей на більш лояльних. Ось і все.Навіть не знаю, хто ще може вірити цим казкам Арестовича. andrijk777

Повідомлень: 3201 З нами з: 11.11.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:22 Та да, дуже цікаві справжні причини таких ротацій.

Про ще більшу ефективність підготовки до відсічі загрозі війни - це схоже якась фантастична фантастика.



А от те, що була суперечка міністр-головнокомандувач і посунили саме другого - більш схоже на реальність.

Ну й заодне людей ГК.



Хоча, що там насправді, хто зна. detroytred

Повідомлень: 24508 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:32 unicdima написав: Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ



Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.



"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.



Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.



"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.



Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще. Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУМасштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович."Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом."Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати., їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.

И наказание организатору котлов - увольнение, и покупка дворца рядом с "полководцем Гелетеем"?



Но если Арестович "на страже" - то можно спать спокойно. Я бы назначил его министром обороны. А "доктора Пи" - министром здравоохранения И наказание организатору котлов - увольнение, и покупка дворца рядом с "полководцем Гелетеем"?Но если Арестович "на страже" - то можно спать спокойно. Я бы назначил его министром обороны. А "доктора Пи" - министром здравоохранения Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15041 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8160 раз. Подякували: 3945 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37



#Слухи #Раскладка

Наш источник сообщает, что нардепа от Слуги Народа Ирину Верещук «продвигает» Глава Офиса Президента Андрей Ермак на пост Министра Обороны.

Пока еще не утвердили на сто процентов ее кандидатуру. В ОП рассматривают еще «старых вояк».

Когда утвердят начнут разгонять месседжи в ее поддержку, что первая женщина Министр Обороны (западные тренды), женщина принесет мир в Украину и на Донбасс и будет больше беречь жизни солдат - как мать и т.д..

Утверждение в ОП продолжается. Август – это подготовка к осени.



По "западным трендам" она должна быть черной лесбиянкой "Яркое кино" продолжается:По "западным трендам" она должна быть черной лесбиянкой Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15041 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8160 раз. Подякували: 3945 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:42 А вот Мустафу Найема Кабмин назначил заместителем министра инфраструктуры. И это не шутка.



Удивительно широкий, конечно, специалист.



В прошлом реформировал МВД, потом Укроборонпром, теперь бросили на инфраструктуру.



С учетом «успешности» его предыдущих реформ как-то тревожно за инфраструктуру. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15041 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8160 раз. Подякували: 3945 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:43 На литовско-белорусской границе - серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока в Литву через Беларусь.



Литовцы начали возвращать беженцев в Беларусь и строить стену из колючей проволоки на границе с Беларусью (ее, кстати, любезно предоставила Украина, назвав это гуманитарной помощью), а белорусы в ответ - выводят погранвойска на учения к литовской границе.



Поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции, белорусские власти обвинения отрицают.



Но сама по себе ситуация может иметь серьёзные последствия.



"Литовцы лоббировали эту задумку и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Подчеркивалась аналогия с трибуналом по бывшей Югославии. По плану, Литва, осуществив эту задумку, должна была стать моральным лидером Европы в борьбе за права человека. Лукашенко и решил использовать для ответного удара все тот же правозащитный дискурс. Дискредитировать врага его же оружием. И, судя по развитию ситуации, у него получается. Разгромный репортаж New York Times о литовском кризисе, в котором мигранты выставлены невинными жертвами, а Литва их палачом – не случайность. Вильнюс вынужден идти против господствующей на Западе мигрантофильской идеологии, и скоро от навязываемого литовским правящим классом Западу образа себя как убежденных борцов за права человека (в России, в Белоруссии и далее везде) ничего не останется", - полагает Александр Носович, эксперт по странам Прибалтики. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15041 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8160 раз. Подякували: 3945 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 сер, 2021 19:47 Pesikot

Давай без нових пісень, а про старе.

По факту:

1. Ти в дискусії підняв питання, що розробив-побудував Яник, ЗЕ стосовно кораблів.

2. Я надав інформацію

- про програму на декілька кораблів, яку затвердили при Янику. Про початок будівництва Корвету.

- про будівництво в Турції при ЗЕ корабля.

3. Після того ти мені постійно закидав про те, що я вказав на побудований Корвет. Що я збрехав.

4. Я тебе вже в який раз питаю -- де в мене хоч слово про те, що Корвет (кораблі) були побудовані?

5. У відповідь замість того, щоб конкретно вказати де (ця наче моя брехня про побудований), ти несеш маячню -- про те, що запитував про побудоване.

ХОЧА Я ТЕБЕ МАКНУВ -- В ТВОЄМУ ЗАПИТАННІ БУЛО Й ПРО *РОЗРОБИВ*. ТОБТО ЩО БУЛО РОЗРОБЛЕНО (це стадія далеко до кінцевого результату - закінченої побудови корабля).

ТОБТО ЗАПОЧАТКОВАНО.

6. Ти знов замість вказати, де я збрехав про побудований корабель, заспівав про якісь взаємовиключення в мене, про "вертіння дупою" (в тебе проблеми?), вказав про Яника з мінімумом.

7. Ще раз по буквах -- де в мене брехлива інформація про побудований корвет?

Де в мене брехня?

Я завжди, коли макаю тебе в твою, то чітко й конкретно на фактах вказую.

Не зі стелі, як схотілося трактую твої твердження (наприклад, як ти комічно намагаєшся трактувати таке широке і потребуюче, якщо не змозі розібратися в думці опонента, поняття про "робить по мінімуму" - яке різне для кожної ситуації).

Мінімум при Янику до війни один, при По за напад другий, при ЗЕ при неактивній фазі третій.



Не нову генеруй, а конкретно вкажи.

Бо цікаво ж -- раніше, коли тебе макав, ти тупо відмовчувався, а тепер намагаєшся прикрити, м'яко кажучи демагогією. А по суті новою брехнею стару:

- забув)) про своє ж "розробив" у піднятому питанні;

- забовтуєш взаємовиключеннями, які тобі маряться, замість конкретно підтвердити де в мене про побудований корвет. detroytred

Повідомлень: 24508 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2001 раз. Подякували: 3216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7399740074017402 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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