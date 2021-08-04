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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 сер, 2021 07:49
pesikot написав: detroytred написав:
От зливщик...
До речі,я відразу вказав, що побудовано поки тільки на словах.
Де в мене брехня-то?
А ти мене в брехню відносно цього тичеш!!! Що наче я кажу про побудований.
У тебя раздвоение личности в одном посте ?
detroytred написав:
Янукович будував ... на обіцянках))
и далее
detroytred написав:Можна повірити на слово, що, наприклад, Овоч або ЗЕ нічогісінько в цьому плані не зробили.
А можна поцікавитись і пошукати об'єктивну інфу, як воно є.
І випливає...
По мінімуму, але роблять, що По, що Яник, що ЗЕ.
Як не крути, але необхідний ситуації мінімум вони мають за мету забезпечити.
Є держава, є море, потрібен мінімальний флот...
И как это ты в одном посте и написал, что Яник строит на обещаниях, и Янык делал по минимуму ?
А когда тебя в это я макнул, ты начал, "я писал, что янык ничего не строил"
Вот, твоя цитата, что Янык делал по минимум.
То есть, ты написал пост взаимоисключающих фраз, чтобы потом вертеть жопой.
Ну так довертелся.
Ну ти й брехло.
Нема там взаемовиключних висловів.
Ти брехливо трактуєш "по мінімуму".
Ось оце тільки розробляти (почати будувати) -- і було тоді мінімумом. Про що я й вказав.
Тобто знов ти к брехні почав генерити нову брехню.
Паталогічний брехунець...
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:40
unicdima написав:
Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ
Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.
"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.
Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.
"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.
Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.
Навіщо ти цю муру сюди тягнеш?
Зе міняє менш лояльних людей на більш лояльних. Ось і все.
Навіть не знаю, хто ще може вірити цим казкам Арестовича.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:22
Та да, дуже цікаві справжні причини таких ротацій.
Про ще більшу ефективність підготовки до відсічі загрозі війни - це схоже якась фантастична фантастика.
А от те, що була суперечка міністр-головнокомандувач і посунили саме другого - більш схоже на реальність.
Ну й заодне людей ГК.
Хоча, що там насправді, хто зна.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:32
unicdima написав:
Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ
Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.
"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.
Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.
"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб
, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.
Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.
И наказание организатору котлов - увольнение, и покупка дворца рядом с "полководцем Гелетеем"?
Но если Арестович "на страже" - то можно спать спокойно. Я бы назначил его министром обороны. А "доктора Пи" - министром здравоохранения
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:37
"Яркое кино" продолжается:
#Слухи #Раскладка
Наш источник сообщает, что нардепа от Слуги Народа Ирину Верещук «продвигает» Глава Офиса Президента Андрей Ермак на пост Министра Обороны.
Пока еще не утвердили на сто процентов ее кандидатуру. В ОП рассматривают еще «старых вояк».
Когда утвердят начнут разгонять месседжи в ее поддержку, что первая женщина Министр Обороны (западные тренды), женщина принесет мир в Украину и на Донбасс и будет больше беречь жизни солдат - как мать и т.д..
Утверждение в ОП продолжается. Август – это подготовка к осени.
По "западным трендам" она должна быть черной лесбиянкой
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:42
А вот Мустафу Найема Кабмин назначил заместителем министра инфраструктуры. И это не шутка.
Удивительно широкий, конечно, специалист.
В прошлом реформировал МВД, потом Укроборонпром, теперь бросили на инфраструктуру.
С учетом «успешности» его предыдущих реформ как-то тревожно за инфраструктуру.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:43
На литовско-белорусской границе - серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока в Литву через Беларусь.
Литовцы начали возвращать беженцев в Беларусь и строить стену из колючей проволоки на границе с Беларусью (ее, кстати, любезно предоставила Украина, назвав это гуманитарной помощью), а белорусы в ответ - выводят погранвойска на учения к литовской границе.
Поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции, белорусские власти обвинения отрицают.
Но сама по себе ситуация может иметь серьёзные последствия.
"Литовцы лоббировали эту задумку и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Подчеркивалась аналогия с трибуналом по бывшей Югославии. По плану, Литва, осуществив эту задумку, должна была стать моральным лидером Европы в борьбе за права человека. Лукашенко и решил использовать для ответного удара все тот же правозащитный дискурс. Дискредитировать врага его же оружием. И, судя по развитию ситуации, у него получается. Разгромный репортаж New York Times о литовском кризисе, в котором мигранты выставлены невинными жертвами, а Литва их палачом – не случайность. Вильнюс вынужден идти против господствующей на Западе мигрантофильской идеологии, и скоро от навязываемого литовским правящим классом Западу образа себя как убежденных борцов за права человека (в России, в Белоруссии и далее везде) ничего не останется", - полагает Александр Носович, эксперт по странам Прибалтики.
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Додано: Сер 04 сер, 2021 19:47
Pesikot
Давай без нових пісень, а про старе.
По факту:
1. Ти в дискусії підняв питання, що розробив-побудував Яник, ЗЕ стосовно кораблів.
2. Я надав інформацію
- про програму на декілька кораблів, яку затвердили при Янику. Про початок будівництва Корвету.
- про будівництво в Турції при ЗЕ корабля.
3. Після того ти мені постійно закидав про те, що я вказав на побудований Корвет. Що я збрехав.
4. Я тебе вже в який раз питаю -- де в мене хоч слово про те, що Корвет (кораблі) були побудовані?
5. У відповідь замість того, щоб конкретно вказати де (ця наче моя брехня про побудований), ти несеш маячню -- про те, що запитував про побудоване.
ХОЧА Я ТЕБЕ МАКНУВ -- В ТВОЄМУ ЗАПИТАННІ БУЛО Й ПРО *РОЗРОБИВ*. ТОБТО ЩО БУЛО РОЗРОБЛЕНО (це стадія далеко до кінцевого результату - закінченої побудови корабля).
ТОБТО ЗАПОЧАТКОВАНО.
6. Ти знов замість вказати, де я збрехав про побудований корабель, заспівав про якісь взаємовиключення в мене, про "вертіння дупою" (в тебе проблеми?), вказав про Яника з мінімумом.
7. Ще раз по буквах -- де в мене брехлива інформація про побудований корвет?
Де в мене брехня?
Я завжди, коли макаю тебе в твою, то чітко й конкретно на фактах вказую.
Не зі стелі, як схотілося трактую твої твердження (наприклад, як ти комічно намагаєшся трактувати таке широке і потребуюче, якщо не змозі розібратися в думці опонента, поняття про "робить по мінімуму" - яке різне для кожної ситуації).
Мінімум при Янику до війни один, при По за напад другий, при ЗЕ при неактивній фазі третій.
Не нову генеруй, а конкретно вкажи.
Бо цікаво ж -- раніше, коли тебе макав, ти тупо відмовчувався, а тепер намагаєшся прикрити, м'яко кажучи демагогією. А по суті новою брехнею стару:
- забув)) про своє ж "розробив" у піднятому питанні;
- забовтуєш взаємовиключеннями, які тобі маряться, замість конкретно підтвердити де в мене про побудований корвет.
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