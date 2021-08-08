Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=-8SsIaTP4YE Аваковские нацжоны в свое время содействовали приходу Зе к власти, теперь удивляются. Порохоботы давно предупреждали, что Зе олицетворяет януковоща и антимайдан.
Starikan написав:Лучше объясните, как вы купили звание "Форумчанин року", если вы регулярно пишете (и тащите на форум) явную ерунду.
Starikan написав:А что Меркель или другой шмеркель на ее месте может реально сделать? Еще со времен Вилли Брандта германский бизнес стремится к прочному союзу с удобным источником сырья (и немалым рынком), дабы противопоставить свою экономическую (да и политическую) мощь американцам. Да что там Вилли Брандт... был в свое время Рапалльский договор и всё последовавшее в 30-х, так что традиции сотрудничества заложены давно. "Русский серп и германский молот победят весь мир" (с)
"...Но когда уже все заражены, марксизьм переходит в открытую стадию и грозным ленинизьмом за пределы государства выходит. Он уже по отдельным людям не стреляет. Ему народы интересны, что нагло, богато и противно живут на глазах у всех.Шикарно передвигаясь, лечась, и изобретая, и, что особенно противно, сберегая... И, что еще противнее, оружие у них тоже, хотя и кроме оружия есть еда, вода и электричество. А в дальние районы ведет асфальт, не стратегический, а всеобщий, для завезения снабжения продуктов населению. Тут уж лучше, чтоб марксизьм испытывали отдельные люди, пусть и в больших количествах, чем один народ к другим народам, скрежеща зубами в виде марша, что чревато опасностью и грозит полной потерей ископаемых, единственного богатства бедных народов."
В ноябре-декабре 2021 года Украина должна будет перейти в режим "без бумаг", когда чиновники не смогут требовать бумажные документы и справки, ведь вся нужная информация будет содержаться в электронных реестрах.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
"Украина перейдет в режим "без бумаг" спустя три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, после перехода в режим paperless ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, а будет сам заниматься ее поиском, поскольку вся информация будет в электронных реестрах.
Премьер отметил, что благодаря режиму "без бумаг" количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена.
Раньше имущество частных лиц составляло общественное достояние, а теперь общественная казна становится достоянием частных лиц. Республика падает, и ее сила есть власть нескольких граждан и своеволие всех. Ш. Монтескье