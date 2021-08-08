А что Меркель или другой шмеркель на ее месте может реально сделать?Еще со времен Вилли Брандта германский бизнес стремится к прочному союзу с удобным источником сырья (и немалым рынком), дабы противопоставить свою экономическую (да и политическую) мощь американцам.Да что там Вилли Брандт... был в свое время Рапалльский договор и всё последовавшее в 30-х, так что традиции сотрудничества заложены давно."Русский серп и германский молот победят весь мир" (с)

"...Но когда уже все заражены, марксизьм переходит в открытую стадию и грозным ленинизьмом за пределы государства выходит.

Он уже по отдельным людям не стреляет. Ему народы интересны, что нагло, богато и противно живут на глазах у всех.Шикарно передвигаясь, лечась, и изобретая, и, что особенно противно, сберегая... И, что еще противнее, оружие у них тоже, хотя и кроме оружия есть еда, вода и электричество. А в дальние районы ведет асфальт, не стратегический, а всеобщий, для завезения снабжения продуктов населению.

Тут уж лучше, чтоб марксизьм испытывали отдельные люди, пусть и в больших количествах, чем один народ к другим народам, скрежеща зубами в виде марша, что чревато опасностью и грозит полной потерей ископаемых, единственного богатства бедных народов."

