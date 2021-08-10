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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7401740274037404
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 15:32

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=-8SsIaTP4YE
Аваковские нацжоны в свое время содействовали приходу Зе к власти, теперь удивляются. Порохоботы давно предупреждали, что Зе олицетворяет януковоща и антимайдан.

Та просто від нічого робити хлопчиків повязали, я думаю то їх русскіє заказали )))
https://www.youtube.com/watch?v=bZ2ALiiQgVM

Може і так. З нацжонами все може бути.
Але також не здивуюсь, якщо пізніше виявиться, що аудіо скомпільовані, а відео взагалі не відносяться до справи.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 18:38

У вати і рашиків пукани рве від цього відео.
На Порошенка раша медіа лила бочки гумна а на Зеленского лиють цистерни. Найкращий лакмусовий папір для мене.



Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 20:13

  Schmit написав:Може і так. З нацжонами все може бути.
Але також не здивуюсь, якщо пізніше виявиться, що аудіо скомпільовані, а відео взагалі не відносяться до справи.

Та такі ж бандюки як і Стерненко, просто до цього часу їх Аваков кришував.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 12:51

  Starikan написав:Лучше объясните, как вы купили звание "Форумчанин року", если вы регулярно пишете (и тащите на форум) явную ерунду.

  Starikan написав:А что Меркель или другой шмеркель на ее месте может реально сделать?
Еще со времен Вилли Брандта германский бизнес стремится к прочному союзу с удобным источником сырья (и немалым рынком), дабы противопоставить свою экономическую (да и политическую) мощь американцам.
Да что там Вилли Брандт... был в свое время Рапалльский договор и всё последовавшее в 30-х, так что традиции сотрудничества заложены давно.
"Русский серп и германский молот победят весь мир" (с)


"Распространение марксизьма. Особый взгляд Михаила Жванецкого на природу зависти": https://www.kommersant.ru/doc/3688531

"...Но когда уже все заражены, марксизьм переходит в открытую стадию и грозным ленинизьмом за пределы государства выходит.
Он уже по отдельным людям не стреляет. Ему народы интересны, что нагло, богато и противно живут на глазах у всех.Шикарно передвигаясь, лечась, и изобретая, и, что особенно противно, сберегая... И, что еще противнее, оружие у них тоже, хотя и кроме оружия есть еда, вода и электричество. А в дальние районы ведет асфальт, не стратегический, а всеобщий, для завезения снабжения продуктов населению.
Тут уж лучше, чтоб марксизьм испытывали отдельные люди, пусть и в больших количествах, чем один народ к другим народам, скрежеща зубами в виде марша, что чревато опасностью и грозит полной потерей ископаемых, единственного богатства бедных народов."
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:32

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 18:31

В ноябре-декабре 2021 года Украина должна будет перейти в режим "без бумаг", когда чиновники не смогут требовать бумажные документы и справки, ведь вся нужная информация будет содержаться в электронных реестрах.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Украина перейдет в режим "без бумаг" спустя три месяца. На этой неделе президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, после перехода в режим paperless ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажную справку, а будет сам заниматься ее поиском, поскольку вся информация будет в электронных реестрах.

Премьер отметил, что благодаря режиму "без бумаг" количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая будет окончательно уничтожена.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:04

Раньше имущество частных лиц составляло общественное достояние, а теперь общественная казна становится достоянием частных лиц. Республика падает, и ее сила есть власть нескольких граждан и своеволие всех.
Ш. Монтескье
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:11

Schmit
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