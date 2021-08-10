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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 10 сер, 2021 20:42
Tegularius написав:
Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи
22 червня 1941 рік
Приходить до Сталіна якийсь полковник Червоної Армії , з поволжських німців, яких ще Петро1 привіз рассею розбудовувавти і заявляє...Або я віддаю накази в своєму полку по німецьки
..або...
Як думаєте або щоб з ним стало?
Тому
1 Приватно ти можеш використовувати яку хочеш
2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші
3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову, навіть якщо при цьому він має їншу національність чи по іншому влаштовану щелепу.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:05
Tegularius написав:
Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи.
Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної.
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unicdima
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:27
unicdima написав:
Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної.
То есть выход в 1/4 Евро, перед этим - первый в истории отбор напрямую, победа над Португалией с Роналду - это не достижение для сборной прямо говоря не слишком звездного состава?
Посмотрим, что она покажет с преемником Шевченко.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:35
budivelnik написав:
2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші
"Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме.
Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.
3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову,
Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками.
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