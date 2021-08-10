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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7402740374047405 Додано: Вів 10 сер, 2021 20:42 Tegularius написав: Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи 22 червня 1941 рік

Приходить до Сталіна якийсь полковник Червоної Армії , з поволжських німців, яких ще Петро1 привіз рассею розбудовувавти і заявляє...

Або я віддаю накази в своєму полку по німецьки..або...

Як думаєте або щоб з ним стало?

Тому

1 Приватно ти можеш використовувати яку хочеш

2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші

3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову, навіть якщо при цьому він має їншу національність чи по іншому влаштовану щелепу. 22 червня 1941 рікПриходить до Сталіна якийсь полковник Червоної Армії , з поволжських німців, яких ще Петро1 привіз рассею розбудовувавти і заявляє.....або...Як думаєте або щоб з ним стало?Тому1 Приватно ти можеш використовувати яку хочеш2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші budivelnik

Повідомлень: 24752 З нами з: 15.01.09 Подякував: 216 раз. Подякували: 2660 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 22:05 Tegularius написав: Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи. Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи.

Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної. Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної. unicdima

Повідомлень: 1734 З нами з: 10.06.19 Подякував: 70 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 22:27 unicdima написав: Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної. Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної.

То есть выход в 1/4 Евро, перед этим - первый в истории отбор напрямую, победа над Португалией с Роналду - это не достижение для сборной прямо говоря не слишком звездного состава?

Посмотрим, что она покажет с преемником Шевченко. То есть выход в 1/4 Евро, перед этим - первый в истории отбор напрямую, победа над Португалией с Роналду - это не достижение для сборной прямо говоря не слишком звездного состава?Посмотрим, что она покажет с преемником Шевченко. Tegularius Повідомлень: 1603 З нами з: 11.02.14 Подякував: 214 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 сер, 2021 22:35 budivelnik написав: 2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші 2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча

"Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме.

Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.



3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову,

Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками. "Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме.Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками. Tegularius Повідомлень: 1603 З нами з: 11.02.14 Подякував: 214 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7402740374047405 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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