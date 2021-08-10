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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7402740374047405
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:42

  Tegularius написав:Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи
22 червня 1941 рік
Приходить до Сталіна якийсь полковник Червоної Армії , з поволжських німців, яких ще Петро1 привіз рассею розбудовувавти і заявляє...
Або я віддаю накази в своєму полку по німецьки..або...
Як думаєте або щоб з ним стало?
Тому
1 Приватно ти можеш використовувати яку хочеш
2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші
3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову, навіть якщо при цьому він має їншу національність чи по іншому влаштовану щелепу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:05

  Tegularius написав:Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи.

Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:27

  unicdima написав:Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної.

То есть выход в 1/4 Евро, перед этим - первый в истории отбор напрямую, победа над Португалией с Роналду - это не достижение для сборной прямо говоря не слишком звездного состава?
Посмотрим, что она покажет с преемником Шевченко.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:35

  budivelnik написав:2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші

"Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме.
Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.

3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову,

Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:50

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками.
Збірні ,які представляють Україну на міжнародних змаганнях - фінансуються з Державного Бюджету...
Тому чиновниками вони не являються...але не кусай руку яка годує....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:09

  Tegularius написав:"Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме.
Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.

Можеш заспокоїтись.
Мова - це вже програне поле бою. Російська мова вже шансів не має. Її будуть "угнітати" і дальше, тому що більшість населення вже за українську мову, і поки у нас демократія, будь-яка влада буде піднімати свій рейтинг "притісняючи" російську.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:33

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:15

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Збірні ,які представляють Україну на міжнародних змаганнях - фінансуються з Державного Бюджету...

По аналогии - военнослужащие в АТО/ООС финансируются также из госбюджета (через Минобороны), следовательно обязаны говорить только по-украински. Значит тех из них, кто продолжает говорить на русском, необходимо срочно убрать из ООС (уволить из ВС Украины) и заменить на тех, кто говорит исключительно на украинском.

Вопрос - почему это не делается? Почему этот вопрос (замену в/сл) Кремень, Фарион, депутаты ВР и пр. противники русского языка даже не поднимают? Какая-то интересная избирательность получается - по всей Украине должны говорить исключительно на украинском, а в ООС без проблем и на русском.

Может стоить ввести для говорящих в ООС на русском систему штрафов? Сказал слово на русском - минус 5% зарплаты, еще слово - еще минус 5%. Тогда и экономия для бюджета будет, и в ООС все перейдут на державну мову.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:53

  yanyura написав:
  budivelnik написав:Збірні ,які представляють Україну на міжнародних змаганнях - фінансуються з Державного Бюджету...
По аналогии - военнослужащие в АТО/ООС финансируются также из госбюджета (через Минобороны), следовательно обязаны говорить только по-украински. Значит тех из них, кто продолжает говорить на русском, необходимо срочно убрать из ООС (уволить из ВС Украины) и заменить на тех, кто говорит исключительно на украинском.

Вопрос - почему это не делается? Почему этот вопрос (замену в/сл) Кремень, Фарион, депутаты ВР и пр. противники русского языка даже не поднимают? Какая-то интересная избирательность получается - по всей Украине должны говорить исключительно на украинском, а в ООС без проблем и на русском.

Может стоить ввести для говорящих в ООС на русском систему штрафов? Сказал слово на русском - минус 5% зарплаты, еще слово - еще минус 5%. Тогда и экономия для бюджета будет, и в ООС все перейдут на державну мову.
Здурі можна і мягке зломати
1 Ніхто нікого не змушує в приватному спілкуванні використовувати хоч мову племені мумба-юмбо ,хоч мокша, хоч суржик ....
2 Всій військовослужбовці,підписуючи контракти..підписували їх на українській..а значить володіють українською в межах необхідних для підписання контрактів.
3 А от у випадку,коли військовослужбовці ЗСУ знімаються в ЗМІ - воно зобовязані використовувати українську
4 Так для прикладу
Ви вже звикли що рабінович у ВР використовує українську..
Ви не проти того що Зеленський перейшов повністю на українську
То чому Вас дивує,коли використання української потихеньку стає обовязковим у всіх чиновників/службовців рангом нижче у випадках коли вони тим чи іншим макаром представляють Державу..яка їх годує?
budivelnik
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