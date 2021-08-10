Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Поговаривают даже, что Шевченко попросили с должности главтренера, потому что тот плохо говорит на мове и не может давать на ней прессухи
22 червня 1941 рік Приходить до Сталіна якийсь полковник Червоної Армії , з поволжських німців, яких ще Петро1 привіз рассею розбудовувавти і заявляє... Або я віддаю накази в своєму полку по німецьки..або... Як думаєте або щоб з ним стало? Тому 1 Приватно ти можеш використовувати яку хочеш 2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші 3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову, навіть якщо при цьому він має їншу національність чи по іншому влаштовану щелепу.
unicdima написав:Туфта, просто Шева як тренер ніякий, навіть придані йому спеціалісти не допомагають. Пацан навіть якоїсь другорядної команди не тренував до збірної.
То есть выход в 1/4 Евро, перед этим - первый в истории отбор напрямую, победа над Португалией с Роналду - это не достижение для сборной прямо говоря не слишком звездного состава? Посмотрим, что она покажет с преемником Шевченко.
budivelnik написав:2 Вимагати від Держави фінансувати інформаційні канали , або освітні програми на своїй мові - ти не маєш права, хоча маєш право створювати їх самостійно для себе за свої гроші
"Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме. Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.
3 Державний чиновник ЗОБОВЯЗАНИЙ знати ДЕРЖАВНУ мову,
Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками.
Tegularius написав:"Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме. Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.
Можеш заспокоїтись. Мова - це вже програне поле бою. Російська мова вже шансів не має. Її будуть "угнітати" і дальше, тому що більшість населення вже за українську мову, і поки у нас демократія, будь-яка влада буде піднімати свій рейтинг "притісняючи" російську.
budivelnik написав:Збірні ,які представляють Україну на міжнародних змаганнях - фінансуються з Державного Бюджету...
По аналогии - военнослужащие в АТО/ООС финансируются также из госбюджета (через Минобороны), следовательно обязаны говорить только по-украински. Значит тех из них, кто продолжает говорить на русском, необходимо срочно убрать из ООС (уволить из ВС Украины) и заменить на тех, кто говорит исключительно на украинском.
Вопрос - почему это не делается? Почему этот вопрос (замену в/сл) Кремень, Фарион, депутаты ВР и пр. противники русского языка даже не поднимают? Какая-то интересная избирательность получается - по всей Украине должны говорить исключительно на украинском, а в ООС без проблем и на русском.
Может стоить ввести для говорящих в ООС на русском систему штрафов? Сказал слово на русском - минус 5% зарплаты, еще слово - еще минус 5%. Тогда и экономия для бюджета будет, и в ООС все перейдут на державну мову.
budivelnik написав:Збірні ,які представляють Україну на міжнародних змаганнях - фінансуються з Державного Бюджету...
По аналогии - военнослужащие в АТО/ООС финансируются также из госбюджета (через Минобороны), следовательно обязаны говорить только по-украински. Значит тех из них, кто продолжает говорить на русском, необходимо срочно убрать из ООС (уволить из ВС Украины) и заменить на тех, кто говорит исключительно на украинском.
Вопрос - почему это не делается? Почему этот вопрос (замену в/сл) Кремень, Фарион, депутаты ВР и пр. противники русского языка даже не поднимают? Какая-то интересная избирательность получается - по всей Украине должны говорить исключительно на украинском, а в ООС без проблем и на русском.
Может стоить ввести для говорящих в ООС на русском систему штрафов? Сказал слово на русском - минус 5% зарплаты, еще слово - еще минус 5%. Тогда и экономия для бюджета будет, и в ООС все перейдут на державну мову.
Здурі можна і мягке зломати 1 Ніхто нікого не змушує в приватному спілкуванні використовувати хоч мову племені мумба-юмбо ,хоч мокша, хоч суржик .... 2 Всій військовослужбовці,підписуючи контракти..підписували їх на українській..а значить володіють українською в межах необхідних для підписання контрактів. 3 А от у випадку,коли військовослужбовці ЗСУ знімаються в ЗМІ - воно зобовязані використовувати українську 4 Так для прикладу Ви вже звикли що рабінович у ВР використовує українську.. Ви не проти того що Зеленський перейшов повністю на українську То чому Вас дивує,коли використання української потихеньку стає обовязковим у всіх чиновників/службовців рангом нижче у випадках коли вони тим чи іншим макаром представляють Державу..яка їх годує?
unicdima написав:Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ
Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.
"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.
Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.
"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.
Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.
Навіщо ти цю муру сюди тягнеш? Зе міняє менш лояльних людей на більш лояльних. Ось і все. Навіть не знаю, хто ще може вірити цим казкам Арестовича.
Та отож. Ось у зверненні сам Хомчак майже прямо вказує, що причина - саме конфлікт з МОУ: "Реформи ніколи не відбувалися безболісно, особливо коли це стосується розмежування повноважень та усунення дублювання функцій між Збройними Силами і Міноборони. В умовах протидії російській агресії проведення реформ ускладнювалося і внутрішнім спротивом, і спробами дискредитації мене та інших командирів." https://www.ukrmilitary.com/2021/07/zve ... chaka.html
Ну а оцей потік нових призначень -- це щось з чимось. Якщо відкинути хфантастичне (призначили дійсно фанатів своєї справи. З метою дійсно докорінних змін), то це оприччина мабудь...
З оперативного командування одразу на Командувача ПС. Да ще зрв-ник. На посаду Командувача Сухопутних військ теж...
В принципі МОУ Таран відверто прямо наголосив: "— Вища атестаційна комісія Міністерства оборони рекомендувала кандидатури військовослужбовців, які заплановані на заміщення посад. Після розгляду висновків ВАК мною будуть прийняті відповідні кадрові рішення. Принциповим у цьому контексті є спільність підходів Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил, — зазначив Міністр оборони України Андрій Таран." https://www.mil.gov.ua/news/2021/08/05/ ... rij-taran/
Правда, додає: "Кандидати на посади, що сьогодні приходять з військ, не з чуток знають хронічні, гострі проблеми тактичної й оперативної ланок Збройних Сил, та мають власне бачення шляхів їх вирішення."
Власне бачення? Яке співпадає з баченням МОУ.
Яка ж це реформа-то і НАТІ-вський підхід, якщо по суті стається, що цивільний міністр оборони підминає під себе військо...
З.И. ну що ж - подивимось, як накерують ті, хто, так би мовити, не був кадровим. Хоча для мінімуму ... достатньо.