Додано: Сер 11 сер, 2021 18:07

andrijk777 написав: unicdima написав: Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУ



Масштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович.



"Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.



Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом.



"Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.



Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще. Арестович назвав причину звільнення Хомчака та інших командирів ЗСУМасштабні кадрові перестановки у Збройних силах України будуть не останніми, стверджує радник глави офісу президента Олексій Арестович."Я думаю, не останні. Будуть ще. Бо військова загроза Україні нікуди не поділася, і на неї треба відповідати. Відповідно, підбираються люди, кадри, які здатні виконати ці завдання, підготувати силову машину України до гідної відповіді", - сказав він.Арестович зазначив, що військове командування країни замінили через їхню неефективність у вирішенні завдань, поставлених Володимиром Зеленським, коли він став президентом."Дорожні карти, план реформ, пункти і положення, які вони мали реалізувати. Минуло два роки. Відбулася оцінка посадових осіб, їхньої діяльності на посадах", - каже радник Андрія Єрмака.Він стверджує, що нові призначенці з такими завданнями впораються краще.

Навіщо ти цю муру сюди тягнеш?

Зе міняє менш лояльних людей на більш лояльних. Ось і все.

Навіть не знаю, хто ще може вірити цим казкам Арестовича. Навіщо ти цю муру сюди тягнеш?Зе міняє менш лояльних людей на більш лояльних. Ось і все.Навіть не знаю, хто ще може вірити цим казкам Арестовича.

Та отож.Ось у зверненні сам Хомчак майже прямо вказує, що причина - саме конфлікт з МОУ:"Реформи ніколи не відбувалися безболісно, особливо коли це стосується розмежування повноважень та усунення дублювання функцій між Збройними Силами і Міноборони. В умовах протидії російській агресії проведення реформ ускладнювалося і внутрішнім спротивом, і спробами дискредитації мене та інших командирів."Ну а оцей потік нових призначень -- це щось з чимось.Якщо відкинути хфантастичне (призначили дійсно фанатів своєї справи. З метою дійсно докорінних змін), то це оприччина мабудь...З оперативного командування одразу на Командувача ПС. Да ще зрв-ник.На посаду Командувача Сухопутних військ теж...В принципі МОУ Таран відверто прямо наголосив:"— Вища атестаційна комісія Міністерства оборони рекомендувала кандидатури військовослужбовців, які заплановані на заміщення посад. Після розгляду висновків ВАК мною будуть прийняті відповідні кадрові рішення. Принциповим у цьому контексті є спільність підходів Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил, — зазначив Міністр оборони України Андрій Таран."Правда, додає:"Кандидати на посади, що сьогодні приходять з військ, не з чуток знають хронічні, гострі проблеми тактичної й оперативної ланок Збройних Сил, та мають власне бачення шляхів їх вирішення."Власне бачення?Яке співпадає з баченням МОУ.Яка ж це реформа-то і НАТІ-вський підхід, якщо по суті стається, що цивільний міністр оборони підминає під себе військо...З.И. ну що ж - подивимось, як накерують ті, хто, так би мовити, не був кадровим.Хоча для мінімуму ... достатньо.