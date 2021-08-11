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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7403740474057406
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:36

Ніяк не можу знайти повний послужний список Головнокомандувача...
Тільки, як оце:
Попередні посади:

2018 - 2019 – начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - перший заступник командувача об'єднаних сил;
2017 – начальник штабу-перший заступник командувача військ ОК «Захід»;
2009 - 2012 – командир 51-ї окремої механізованої бригади;
2007 - 2009 – начальник штабу - перший заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади;
2005 - 2007 – навчання в Національній академії оборони України;
1997 - 2005 – служба на посадах від командира взводу, роти, батальйону.

Тобто 2012 і ...
Тільки згадування про призначення керівником сектору *С* у 2014.

Може з-за -- 51 омбр...
Яку було розформовано...
*22 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що 51-шу бригаду ЗСУ буде розформовано, замість неї буде створена нова механізована бригада*

https://novynarnia.com/2017/07/25/51-sh ... -poperedu/

Рівно три роки тому підрозділ 51 омбр відійшов з-під обстрілів на територію Росії. На безкінечному суді в цій справі 22 бійці визнали вину, ще двоє – погодилися на закриття справи “за зміною обставин”, але 20 – не бажають це робити, бо мають “свою правду”.
Подробиці справи

З.и.
Так з 2012 по 2014 командиром бригади був п-к Яцків.
Але цікаво які посади обіймав Залужний в ці два роки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:51

  budivelnik написав:
  Tegularius написав:Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками.
Збірні ,які представляють Україну на міжнародних змаганнях - фінансуються з Державного Бюджету...
Тому чиновниками вони не являються...але не кусай руку яка годує....


З кожного олімп.виду є посади державного тренера. Наприклад:
Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс на посади державних, головних та старших тренерів штатної команди із зимових олімпійських видів спорту
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань;
знання ділової української мови;
https://sport.gov.ua/news/ministerstvo- ... div-sportu

Також державні тренери є навіть на рівні деяких обласних федерацій і вони є держслужбовцями.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:03

Думали пали на дно?
Держи карман шире!
Гниды на самокатах сумели в дне ковырять яму, и загонять туда Украину.
Безсмертно слово "Откат", как и живучие гниды в Украине. А говорят торговый баланс в Украине отрицательный? Гниды всё покупают, но платить за это будут дети и пенсы? Вероятно которым принадлежат замки во Франции, Баден-Бадене, острова в Италии,....???
https://biz.censor.net/news/3282216/ukr ... a_kompanii
11.08.21 20:13 "Укрзализныця" начнет покупать импортные пассажирские вагоны, – новый глава компании

Для непосвящённых:
именно в Украине находилось базовое вагоностроение для всей широкой колеи.
Четыре завода - "базовых"
Крюковский
Днепропетровский
Ясиноватский
Луганский

Я не считаю во Львове, Киеве, Харьковщине, Одещине,....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:07

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:16

  Kudrjavuy написав:Думали пали на дно?
Держи карман шире!
Гниды на самокатах сумели в дне ковырять яму, и загонять туда Украину.
Безсмертно слово "Откат", как и живучие гниды в Украине. А говорят торговый баланс в Украине отрицательный? Гниды всё покупают, но платить за это будут дети и пенсы? Вероятно которым принадлежат замки во Франции, Баден-Бадене, острова в Италии,....???
https://biz.censor.net/news/3282216/ukr ... a_kompanii
11.08.21 20:13 "Укрзализныця" начнет покупать импортные пассажирские вагоны, – новый глава компании

Для непосвящённых:
именно в Украине находилось базовое вагоностроение для всей широкой колеи.
Четыре завода - "базовых"
Крюковский
Днепропетровский
Ясиноватский
Луганский

Я не считаю во Львове, Киеве, Харьковщине, Одещине,....

Не далее, как даже на финансе рассматривали проект перспективного двухъярусного вагона для широкой колеи от наших инженеров...
Но вероятно какое то обиженное богом ...
"ПроФФесор Милованов" решило иначе - и заработало ... на откате, или это словно чукчам снег продать и гнидить, что "Это самый лучших немецкий снег"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:42

А в это саме время:

Регулятор согласовал повышение цен на перевозки "Укрзализныци"
ИВАН ПОМИДОРОВ 11 АВГУСТА 2021, 19:15

https://vesti.ua/strana/regulyator-sogl ... zaliznytsi
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7403740474057406
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