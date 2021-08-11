Тільки, як оце:
Попередні посади:
2018 - 2019 – начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - перший заступник командувача об'єднаних сил;
2017 – начальник штабу-перший заступник командувача військ ОК «Захід»;
2009 - 2012 – командир 51-ї окремої механізованої бригади;
2007 - 2009 – начальник штабу - перший заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади;
2005 - 2007 – навчання в Національній академії оборони України;
1997 - 2005 – служба на посадах від командира взводу, роти, батальйону.
Тобто 2012 і ...
Тільки згадування про призначення керівником сектору *С* у 2014.
Може з-за -- 51 омбр...
Яку було розформовано...
*22 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що 51-шу бригаду ЗСУ буде розформовано, замість неї буде створена нова механізована бригада*
Рівно три роки тому підрозділ 51 омбр відійшов з-під обстрілів на територію Росії. На безкінечному суді в цій справі 22 бійці визнали вину, ще двоє – погодилися на закриття справи “за зміною обставин”, але 20 – не бажають це робити, бо мають “свою правду”.
Подробиці справи
З.и.
Так з 2012 по 2014 командиром бригади був п-к Яцків.
Але цікаво які посади обіймав Залужний в ці два роки.