Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ніяк не можу знайти повний послужний список Головнокомандувача... Тільки, як оце: Попередні посади:
2018 - 2019 – начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - перший заступник командувача об'єднаних сил; 2017 – начальник штабу-перший заступник командувача військ ОК «Захід»; 2009 - 2012 – командир 51-ї окремої механізованої бригади; 2007 - 2009 – начальник штабу - перший заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади; 2005 - 2007 – навчання в Національній академії оборони України; 1997 - 2005 – служба на посадах від командира взводу, роти, батальйону.
Тобто 2012 і ... Тільки згадування про призначення керівником сектору *С* у 2014.
Може з-за -- 51 омбр... Яку було розформовано... *22 вересня президент Петро Порошенко повідомив, що 51-шу бригаду ЗСУ буде розформовано, замість неї буде створена нова механізована бригада*
Рівно три роки тому підрозділ 51 омбр відійшов з-під обстрілів на територію Росії. На безкінечному суді в цій справі 22 бійці визнали вину, ще двоє – погодилися на закриття справи “за зміною обставин”, але 20 – не бажають це робити, бо мають “свою правду”. Подробиці справи
З.и. Так з 2012 по 2014 командиром бригади був п-к Яцків. Але цікаво які посади обіймав Залужний в ці два роки.
Tegularius написав:Спортсмены и их тренеры не являются госчиновниками.
Збірні ,які представляють Україну на міжнародних змаганнях - фінансуються з Державного Бюджету... Тому чиновниками вони не являються...але не кусай руку яка годує....
З кожного олімп.виду є посади державного тренера. Наприклад:
Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс на посади державних, головних та старших тренерів штатної команди із зимових олімпійських видів спорту Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера: вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; знання ділової української мови; https://sport.gov.ua/news/ministerstvo- ... div-sportu
Також державні тренери є навіть на рівні деяких обласних федерацій і вони є держслужбовцями.
Думали пали на дно? Держи карман шире! Гниды на самокатах сумели в дне ковырять яму, и загонять туда Украину. Безсмертно слово "Откат", как и живучие гниды в Украине. А говорят торговый баланс в Украине отрицательный? Гниды всё покупают, но платить за это будут дети и пенсы? Вероятно которым принадлежат замки во Франции, Баден-Бадене, острова в Италии,....??? https://biz.censor.net/news/3282216/ukr ... a_kompanii
11.08.21 20:13 "Укрзализныця" начнет покупать импортные пассажирские вагоны, – новый глава компании
Для непосвящённых: именно в Украине находилось базовое вагоностроение для всей широкой колеи. Четыре завода - "базовых" Крюковский Днепропетровский Ясиноватский Луганский
Я не считаю во Львове, Киеве, Харьковщине, Одещине,....
Kudrjavuy написав:Думали пали на дно? Держи карман шире! Гниды на самокатах сумели в дне ковырять яму, и загонять туда Украину. Безсмертно слово "Откат", как и живучие гниды в Украине. А говорят торговый баланс в Украине отрицательный? Гниды всё покупают, но платить за это будут дети и пенсы? Вероятно которым принадлежат замки во Франции, Баден-Бадене, острова в Италии,....??? https://biz.censor.net/news/3282216/ukr ... a_kompanii
11.08.21 20:13 "Укрзализныця" начнет покупать импортные пассажирские вагоны, – новый глава компании
Для непосвящённых: именно в Украине находилось базовое вагоностроение для всей широкой колеи. Четыре завода - "базовых" Крюковский Днепропетровский Ясиноватский Луганский
Я не считаю во Львове, Киеве, Харьковщине, Одещине,....
Не далее, как даже на финансе рассматривали проект перспективного двухъярусного вагона для широкой колеи от наших инженеров... Но вероятно какое то обиженное богом ... "ПроФФесор Милованов" решило иначе - и заработало ... на откате, или это словно чукчам снег продать и гнидить, что "Это самый лучших немецкий снег"
Tegularius написав:"Зеленая" власть даже вас переплюнула в радикализме. Вы пишете про право создавать свои каналы за свои деньги, а зе-власть запрещает говорить по-русски ведущим приватных телеканалов, финансируемых частным бизнесом.
Можеш заспокоїтись. Мова - це вже програне поле бою. Російська мова вже шансів не має. Її будуть "угнітати" і дальше, тому що більшість населення вже за українську мову, і поки у нас демократія, будь-яка влада буде піднімати свій рейтинг "притісняючи" російську.
Смысл? Ради хайпа и чтобы отвлекать внимание ? Нравится такое положение вещей ? Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ?
Вместо того чтоб раз и навсегда наконец закрыть этот вопрос за 30 лет.
А решение языкового вопроса на самом деле простейшее в отличие от других 100500 вопросов в стране. Если вы такие де.ьмократы и либералы, так чего вы не либерализуете вопрос языка?
Или по прежнему навязывается нарративчик "русский язык = это россия и путин, а путин и россия = это русский язык"? дблбл.
п.с. никто ничего против украинского языка не имеет. Но нефиг заниматься навязыванием. Сделайте уже тогда хотя бы курсы бесплатного изучения украинского языка, чтоб речь того, кто себя считает справжнім українцем і вважає що знає мову, становилась чуть грамотнее и поменьше было слышно суржика .
п.с. никто успокаиваться не будет и паковать чемоданы на Москву не собирается.
Alex2007 написав:никто ничего против украинского языка не имеет. Но нефиг заниматься навязыванием. Сделайте уже тогда хотя бы курсы бесплатного изучения украинского языка, чтоб речь того, кто себя считает справжнім українцем і вважає що знає мову, становилась чуть грамотнее и поменьше было слышно суржика .
1 Спеціально для того , щоб в майбутньому не треба було організовувати в Україні курси Державної мови - просто ввели її обовязкове викладання з першого класу... 2 Все робиться поступово АрміяМоваВіра.... 3 Як бачите з Мовою вже розібрались З Армією ще трошки і стандарти НАТО З Вірою також все в порядку.... Ще 10-15 років і ці питання ніхто піднімати не буде...бо вони будуть вирішеними. Паралельно з цими питаннями вірішуються і економічні....і світоглядні(ЄС наприклад)
Alex2007 написав:Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ?
Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу) Трошки історії 950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі 1450-1600 роки - створення Московії 1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви) 1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР) 1990-Розвал СРСР , створення Росії і України 1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії 2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)