Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ?
Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу) Трошки історії 950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі 1450-1600 роки - створення Московії 1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви) 1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР) 1990-Розвал СРСР , створення Росії і України 1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії 2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)
budivelnik написав:Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу) Трошки історії 950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі 1450-1600 роки - створення Московії 1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви) 1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР) 1990-Розвал СРСР , створення Росії і України 1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії 2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)
Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було що до замість щодо.... Отже з усім іншим ви погодились. Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою
Ну якщо ви пропагандуєте мовне питання, то це всеж має значення.
Не споречається ніхто, що Україна - це Україна, а Росія - це Росія, але цього сусіда нікуди не подіти.
Щодо армовіра та здорового націоналізму теж ніхто особливо не сперечається - займайтеся (але з врахуванням того, що в різних регіонах свої особливості). Але якщо б так наполегливо займалися боротьбою з корупцією та було би сприяння держави в розвитку економіки - було в 1000 разів краще. А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги. Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ? Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.
п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових
Alex2007 написав:А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги. Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ? Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.
п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових
Взрослые - это всё понимают, но существует целая орда платного ГАВНА, что в прямом смысле слова серут в мозг. При чём к Вашему пониманию "Фарион" - одной школы с Жириком. Дайте поблажку на гангрену головного мозга и ограничте влияние на доступ к массам. Пускай идут реально РАБОТАТЬ.(прекратить финансирование этой группы от любых СМИ) Новость по сути форума: https://censor.net/ru/news/3282242/ukra ... ne_shmygal
11.08.21 20:29 Украина отказалась от вывоза ядерных отходов в Россию, их будут хранить в Чернобыльской зоне, - Шмыгаль
Я так, понимаю, следующим радостным объявлением, от Шмыгаля - будут цифры за захоронение на территории Украины Европейский отходов?