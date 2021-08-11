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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7404740574067407
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:23

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ?
Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)
Трошки історії
950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі
1450-1600 роки - створення Московії
1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)
1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)
1990-Розвал СРСР , створення Росії і України
1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії
2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)

Тепер щодо ..... :lol: :lol: http://sum.in.ua/s/shhodo
Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було
що до замість щодо....
Отже з усім іншим ви погодились.
Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:36

  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)
Трошки історії
950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі
1450-1600 роки - створення Московії
1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)
1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)
1990-Розвал СРСР , створення Росії і України
1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії
2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)

Тепер щодо ..... :lol: :lol: http://sum.in.ua/s/shhodo
Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було
що до замість щодо....
Отже з усім іншим ви погодились.
Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою


Ну якщо ви пропагандуєте мовне питання, то це всеж має значення.

Не споречається ніхто, що Україна - це Україна, а Росія - це Росія, але цього сусіда нікуди не подіти.

Щодо армовіра та здорового націоналізму теж ніхто особливо не сперечається - займайтеся (але з врахуванням того, що в різних регіонах свої особливості).
Але якщо б так наполегливо займалися боротьбою з корупцією та було би сприяння держави в розвитку економіки - було в 1000 разів краще.
А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.
Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?
Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.


п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:50

  Alex2007 написав:А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.
Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?
Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.


п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових

Взрослые - это всё понимают, но существует целая орда платного ГАВНА, что в прямом смысле слова серут в мозг.
При чём к Вашему пониманию "Фарион" - одной школы с Жириком.
Дайте поблажку на гангрену головного мозга и ограничте влияние на доступ к массам.
Пускай идут реально РАБОТАТЬ.(прекратить финансирование этой группы от любых СМИ)
Новость по сути форума:
https://censor.net/ru/news/3282242/ukra ... ne_shmygal
11.08.21 20:29 Украина отказалась от вывоза ядерных отходов в Россию, их будут хранить в Чернобыльской зоне, - Шмыгаль

Я так, понимаю, следующим радостным объявлением, от Шмыгаля - будут цифры за захоронение на территории Украины Европейский отходов?
Kudrjavuy
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  #<1 ... 7404740574067407
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