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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7404740574067407 Додано: Сер 11 сер, 2021 22:23 Alex2007 написав: budivelnik написав: Alex2007 написав: Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ? Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ? Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)

Трошки історії

950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі

1450-1600 роки - створення Московії

1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)

1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)

1990-Розвал СРСР , створення Росії і України

1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії

2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні) (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)Трошки історії950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі1450-1600 роки - створення Московії1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)1990-Розвал СРСР , створення Росії і України1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)

Тепер щодо ..... http://sum.in.ua/s/shhodo Тепер щодо ..... Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було

що до замість щодо....

Отже з усім іншим ви погодились.

Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою булощо до замість щодо....Отже з усім іншим ви погодились.Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою budivelnik

Повідомлень: 24762 З нами з: 15.01.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 2660 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 сер, 2021 22:36 budivelnik написав: Alex2007 написав: budivelnik написав: Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)

Трошки історії

950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі

1450-1600 роки - створення Московії

1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)

1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)

1990-Розвал СРСР , створення Росії і України

1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії

2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні) (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)Трошки історії950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі1450-1600 роки - створення Московії1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)1990-Розвал СРСР , створення Росії і України1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)

Тепер щодо ..... http://sum.in.ua/s/shhodo Тепер щодо ..... Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було

що до замість щодо....

Отже з усім іншим ви погодились.

Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою булощо до замість щодо....Отже з усім іншим ви погодились.Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою



Ну якщо ви пропагандуєте мовне питання, то це всеж має значення.



Не споречається ніхто, що Україна - це Україна, а Росія - це Росія, але цього сусіда нікуди не подіти.



Щодо армовіра та здорового націоналізму теж ніхто особливо не сперечається - займайтеся (але з врахуванням того, що в різних регіонах свої особливості).

Але якщо б так наполегливо займалися боротьбою з корупцією та було би сприяння держави в розвитку економіки - було в 1000 разів краще.

А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.

Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?

Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.





п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових Ну якщо ви пропагандуєте мовне питання, то це всеж має значення.Не споречається ніхто, що Україна - це Україна, а Росія - це Росія, але цього сусіда нікуди не подіти.Щодо армовіра танаціоналізму теж ніхто особливо не сперечається - займайтеся (але з врахуванням того, що в різних регіонах свої особливості).Але якщо б так наполегливо займалися боротьбою з корупцією та було би сприяння держави в розвитку економіки - було в 1000 разів краще.А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових Alex2007 1

Повідомлень: 3094 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1533 раз. Подякували: 1337 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 06:23 budivelnik написав: Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було

що до замість щодо... Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою булощо до замість щодо...



Вы и раньше ошибались:

budivelnik написав: Всій військовослужбовці,підписуючи контракти..підписували їх на українській..а значить Всій військовослужбовці,підписуючи контракти..підписували їх

А правильно будет "підписували українською, а отже..." Вы и раньше ошибались:А правильно будет "підписували українською, а отже..." Tegularius Повідомлень: 1606 З нами з: 11.02.14 Подякував: 214 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 06:34 Alex2007 написав: А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.

Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ? А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?



Касательно этих двоих гражданок климактерического возраста. Вопросы не к ним даже. Подобные фрики есть везде. Выражают они мнение даже не процентов, а мелких долей процента населения. Например, Фарион участвовала в выборах депутатов ВРУ в округе в центре Львова и проиграла выборы, несмотря на поддержку популярной в этом регионе партии Свобода. А кто такая Ницой, кто-нибудь может назвать хотя бы одну написанную ей книжку? Чем она известна кроме кидания мелочи в кассиров?



Поэтому вопрос к тем, кто постоянно освещает деятельность этих персонажей, зовет их не телеэфиры, цитирует их в новостных лентах. Чем эти персоны заслужили такую медиа-популярность? Почему нет такого внимания к тем же спортсменам, которые прославляют страну в мире? К реальным писателям, известным своими книгами, а не бросанием мелочью? К известным в мире украинским ученым, деятелям искусств? Вместо интеллектуалов обществу почему-то скармливают фриков. Касательно этих двоих гражданок климактерического возраста. Вопросы не к ним даже. Подобные фрики есть везде. Выражают они мнение даже не процентов, а мелких долей процента населения. Например, Фарион участвовала в выборах депутатов ВРУ в округе в центре Львова и проиграла выборы, несмотря на поддержку популярной в этом регионе партии Свобода. А кто такая Ницой, кто-нибудь может назвать хотя бы одну написанную ей книжку? Чем она известна кроме кидания мелочи в кассиров?Поэтому вопрос к тем, кто постоянно освещает деятельность этих персонажей, зовет их не телеэфиры, цитирует их в новостных лентах. Чем эти персоны заслужили такую медиа-популярность? Почему нет такого внимания к тем же спортсменам, которые прославляют страну в мире? К реальным писателям, известным своими книгами, а не бросанием мелочью? К известным в мире украинским ученым, деятелям искусств? Вместо интеллектуалов обществу почему-то скармливают фриков. Tegularius Повідомлень: 1606 З нами з: 11.02.14 Подякував: 214 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 07:06 Alex2007 написав: Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. 1 Чому Ви вирішили що Україна замість того щоб наводити порядок і розбудовувати економіку - буде прогинатись перед тими ,хто сам запросив ворога до себе додому?

2 Чому Ви вирішили що Україна буде погіршувати існування тих хто бореться за неї як за Державу - в угоду тим хто махає триколорами

3 Просто подивіться на макрополітику...

Зеленський виставляє претензії до США/Німеччини - чому ми не в НАТО

Йому відповідають - так за Вас, Ваші завдання ніхто виконувати не буде..

Те саме і по ОРДЛО

Коли там запитують що для них зробила Україна...-відповідь проста

Україна для своїх громадян зробила кращі умови проживання ніж росія для ОРДЛО.

І все

Як тільки рівень життя в Україні в рази перевищить рівень життя в ОРДЛО - так відразу ордловці забудуть про Фаріон і Ніцой і стрункими рядами попруть в Україну.

Згадайте ГДР і ФРН...

оссі просто знесли стіну,щоб добігти в Бундес.... 1 Чому Ви вирішили що Україна замість того щоб наводити порядок і розбудовувати економіку - буде прогинатись перед тими ,хто сам запросив ворога до себе додому?2 Чому Ви вирішили що Україна буде погіршувати існування тих хто бореться за неї як за Державу - в угоду тим хто махає триколорами3 Просто подивіться на макрополітику...Зеленський виставляє претензії до США/Німеччини - чому ми не в НАТОЙому відповідають - так за Вас, Ваші завдання ніхто виконувати не буде..Те саме і по ОРДЛОКоли там запитують що для них зробила Україна...-відповідь простаУкраїна для своїх громадян зробила кращі умови проживання ніж росія для ОРДЛО.І всеЯк тільки рівень життя в Україні в рази перевищить рівень життя в ОРДЛО - так відразу ордловці забудуть про Фаріон і Ніцой і стрункими рядами попруть в Україну.Згадайте ГДР і ФРН...оссі просто знесли стіну,щоб добігти в Бундес.... budivelnik

Повідомлень: 24762 З нами з: 15.01.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 2660 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 08:26 Тепер щодо ОРДЛО.

Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має).

ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ.

Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин. andrijk777

Повідомлень: 3204 З нами з: 11.11.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 сер, 2021 11:12 andrijk777 написав: Тепер щодо ОРДЛО.

Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має).

ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ.

Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин. Тепер щодо ОРДЛО.Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має).ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ.Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин.

Повністю згодний. Повністю згодний. Козак-характерник 2 Повідомлень: 29437 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2081 раз. Подякували: 2180 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7404740574067407 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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