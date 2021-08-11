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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7404740574067407
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:23

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ?
Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)
Трошки історії
950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі
1450-1600 роки - створення Московії
1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)
1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)
1990-Розвал СРСР , створення Росії і України
1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії
2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)

Тепер щодо ..... :lol: :lol: http://sum.in.ua/s/shhodo
Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було
що до замість щодо....
Отже з усім іншим ви погодились.
Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:36

  budivelnik написав:
  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)
Трошки історії
950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі
1450-1600 роки - створення Московії
1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)
1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)
1990-Розвал СРСР , створення Росії і України
1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії
2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)

Тепер щодо ..... :lol: :lol: http://sum.in.ua/s/shhodo
Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було
що до замість щодо....
Отже з усім іншим ви погодились.
Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою


Ну якщо ви пропагандуєте мовне питання, то це всеж має значення.

Не споречається ніхто, що Україна - це Україна, а Росія - це Росія, але цього сусіда нікуди не подіти.

Щодо армовіра та здорового націоналізму теж ніхто особливо не сперечається - займайтеся (але з врахуванням того, що в різних регіонах свої особливості).
Але якщо б так наполегливо займалися боротьбою з корупцією та було би сприяння держави в розвитку економіки - було в 1000 разів краще.
А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.
Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?
Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.


п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:23

  budivelnik написав:Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було
що до замість щодо...


Вы и раньше ошибались:
  budivelnik написав:Всій військовослужбовці,підписуючи контракти..підписували їх на українській..а значить

А правильно будет "підписували українською, а отже..."
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 06:34

  Alex2007 написав:А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.
Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?


Касательно этих двоих гражданок климактерического возраста. Вопросы не к ним даже. Подобные фрики есть везде. Выражают они мнение даже не процентов, а мелких долей процента населения. Например, Фарион участвовала в выборах депутатов ВРУ в округе в центре Львова и проиграла выборы, несмотря на поддержку популярной в этом регионе партии Свобода. А кто такая Ницой, кто-нибудь может назвать хотя бы одну написанную ей книжку? Чем она известна кроме кидания мелочи в кассиров?

Поэтому вопрос к тем, кто постоянно освещает деятельность этих персонажей, зовет их не телеэфиры, цитирует их в новостных лентах. Чем эти персоны заслужили такую медиа-популярность? Почему нет такого внимания к тем же спортсменам, которые прославляют страну в мире? К реальным писателям, известным своими книгами, а не бросанием мелочью? К известным в мире украинским ученым, деятелям искусств? Вместо интеллектуалов обществу почему-то скармливают фриков.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:06

  Alex2007 написав:Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити.
1 Чому Ви вирішили що Україна замість того щоб наводити порядок і розбудовувати економіку - буде прогинатись перед тими ,хто сам запросив ворога до себе додому?
2 Чому Ви вирішили що Україна буде погіршувати існування тих хто бореться за неї як за Державу - в угоду тим хто махає триколорами
3 Просто подивіться на макрополітику...
Зеленський виставляє претензії до США/Німеччини - чому ми не в НАТО
Йому відповідають - так за Вас, Ваші завдання ніхто виконувати не буде..
Те саме і по ОРДЛО
Коли там запитують що для них зробила Україна...-відповідь проста
Україна для своїх громадян зробила кращі умови проживання ніж росія для ОРДЛО.
І все
Як тільки рівень життя в Україні в рази перевищить рівень життя в ОРДЛО - так відразу ордловці забудуть про Фаріон і Ніцой і стрункими рядами попруть в Україну.
Згадайте ГДР і ФРН...
оссі просто знесли стіну,щоб добігти в Бундес....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:26

Тепер щодо ОРДЛО.
Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має).
ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ.
Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:12

  andrijk777 написав:Тепер щодо ОРДЛО.
Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має).
ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ.
Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин.

Повністю згодний.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:35

Инструкция, как обмануть свою страну, заплатив ей как можно меньше:

Зображення

(Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...)

И этот человек бьет себя пятками в грудь, уверяя всех, что он патриот Украины :!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:17

https://ua24ua.net/dostali-iz-naftalina ... na-maydan/

Достали из нафталина? Тягнибок выставил Зеленскому жесткий ультиматум и призвал украинцев на Майдан
Приходи на акцию! Озвучим президенту требования нации!

Этот пост написал сегодня в Фейсбуке лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

30 серпня Зеленський їде на зустріч із Байденом. В цей час Україна — і досі об‘єкт, а не суб‘єкт в міжнародній політиці. Нас не чують. Нашу долю вирішують без нашої участі. Маємо це нарешті змінити.

ВИМОГИ НАЦІЇ:

* відмовитись від реалізації мінської капітуляції в будь-якій формі;

* ніякого особливого статусу для Донбасу;

* ніякого проведення виборів на окупованій території;

* ніякої «формули Штайнмаєра»;

* ніяких «мінських угод»;

* ніяких переговорів у нормандському форматі.

Вимагати від США, як основного гаранта за Будапештським меморандумом, конкретних дій для захисту суверенітету України:

– участі у переговорах щодо війни на Донбасі,

– прямої військової допомоги,

– статусу основного союзника США поза НАТО,

– блокування добудови Північного потоку-2.

Після 30 років відновлення своєї вистражданої Незалежності Україна та українці не збираються здаватися. Тому, якщо один гарант Будапештського меморандуму напав на Україну, а інші — «глибоко стурбовані», маємо право відновити свій ядерний потенціал.

Якщо не гарантують «гаранти», то гарантує ядерний статус!

28 серпня.

Субота.

Київ.

12:00.

Майдан Незалежності.

Приходь на акцію!

Озвучимо президенту ВИМОГИ НАЦІЇ!

P.S. Михаил Чаплыга:



ЧЕТАРЖУ!

Наткнулся в новостях на "ультиматум" Тягныбакса...

Ты моя бубочка... столько лет пребывал в летаргическом сне, соревнуясь с дивана с Ярошем, что уже до дыр зачистил оружие, готовясь к... та не важно к чему - пусть самурая - важен процесс... )))

Проснувшись, товарищ решил срочно озвучить ультиматум. Ну как ультиматум... ЯКОБЫ ультиматум... самому Зеленскому и... не побоюсь этого слова - Байденку! )))

О как!. Ржали всем госдепом. Не... не над Тягныбаксом и его заявой, а над ЗЕЛЕНСКИМ! )))

Ничего лучше Зеленский не придумал, как вынуть Тягныбакса и его устами озвучить ультиматум Зеленского Байдену аккурат перед поркой в Вашингтоне.

Или Зеленский думает, что в госдепе сидят зрители-поклонники творчества криворожской самодеятельности?

Тягныбакс БУКВА в БУКВУ потребовал от Зеленского то, что сам Зеленский устами своих Арахамий и Сосен Корабельных озвучивал в адрес Байдена месяц назад!

Какое соупадение! ))) Внезпно! Бедный Станиславский...

И тут такой митинг! Строго_так! Марши! ультиматумы! И едет Зе в США и говорит - вы только посмотрите! Ну и далее по тексту...

Ржали вголосину всем госдепом! И просили дать Тягныбаксу печеньки... из тех ,что дадим Зеленскому.

Зеленский... скажи... по чем? А риски оценил? Ну если вдруг станет очевидно, что заява Тягныбакса была оплачена для создания "концерта" под твою поездку за печеньками в США?

Ты понимаешь, что публичный СОЮЗ Зеленского с Тягныбаксом ставит КРЕСТ на даже призраках твоих перспектив?

Ничего нового. Кучма уже играл в эту фишку. Ржали всем Госдепом.

А.... я понял! Тут типо два зайца! Ну мол теперь ручной друг Ах какого "инвестора" будет якобы "устрашающе" якобы "красные линии" рисовать, а не Порошенко со своей "Стоп Капитуляции"...

Ню-ню... Сомневаюсь, что это остановит Петра или перебьет его задор... )))

Но ход прикольный... Думаю госдеп оценит КТО организовал это действо и КАК. Гггггг. Прям будни "деолигархизации"... )))

Жги исчьо! Квартальщик...
Kudrjavuy
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