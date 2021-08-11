Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:Донбасс с Крымом вообще собираетесь возвращать или уже всьо ?
Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу) Трошки історії 950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі 1450-1600 роки - створення Московії 1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви) 1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР) 1990-Розвал СРСР , створення Росії і України 1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії 2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)
budivelnik написав:Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу) Трошки історії 950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі 1450-1600 роки - створення Московії 1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви) 1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР) 1990-Розвал СРСР , створення Росії і України 1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії 2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)
Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було що до замість щодо.... Отже з усім іншим ви погодились. Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою
Ну якщо ви пропагандуєте мовне питання, то це всеж має значення.
Не споречається ніхто, що Україна - це Україна, а Росія - це Росія, але цього сусіда нікуди не подіти.
Щодо армовіра та здорового націоналізму теж ніхто особливо не сперечається - займайтеся (але з врахуванням того, що в різних регіонах свої особливості). Але якщо б так наполегливо займалися боротьбою з корупцією та було би сприяння держави в розвитку економіки - було в 1000 разів краще. А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги. Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ? Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.
п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових
Alex2007 написав:А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги. Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?
Касательно этих двоих гражданок климактерического возраста. Вопросы не к ним даже. Подобные фрики есть везде. Выражают они мнение даже не процентов, а мелких долей процента населения. Например, Фарион участвовала в выборах депутатов ВРУ в округе в центре Львова и проиграла выборы, несмотря на поддержку популярной в этом регионе партии Свобода. А кто такая Ницой, кто-нибудь может назвать хотя бы одну написанную ей книжку? Чем она известна кроме кидания мелочи в кассиров?
Поэтому вопрос к тем, кто постоянно освещает деятельность этих персонажей, зовет их не телеэфиры, цитирует их в новостных лентах. Чем эти персоны заслужили такую медиа-популярность? Почему нет такого внимания к тем же спортсменам, которые прославляют страну в мире? К реальным писателям, известным своими книгами, а не бросанием мелочью? К известным в мире украинским ученым, деятелям искусств? Вместо интеллектуалов обществу почему-то скармливают фриков.
Alex2007 написав:Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити.
1 Чому Ви вирішили що Україна замість того щоб наводити порядок і розбудовувати економіку - буде прогинатись перед тими ,хто сам запросив ворога до себе додому? 2 Чому Ви вирішили що Україна буде погіршувати існування тих хто бореться за неї як за Державу - в угоду тим хто махає триколорами 3 Просто подивіться на макрополітику... Зеленський виставляє претензії до США/Німеччини - чому ми не в НАТО Йому відповідають - так за Вас, Ваші завдання ніхто виконувати не буде.. Те саме і по ОРДЛО Коли там запитують що для них зробила Україна...-відповідь проста Україна для своїх громадян зробила кращі умови проживання ніж росія для ОРДЛО. І все Як тільки рівень життя в Україні в рази перевищить рівень життя в ОРДЛО - так відразу ордловці забудуть про Фаріон і Ніцой і стрункими рядами попруть в Україну. Згадайте ГДР і ФРН... оссі просто знесли стіну,щоб добігти в Бундес....
Тепер щодо ОРДЛО. Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має). ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ. Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин.
andrijk777 написав:Тепер щодо ОРДЛО. Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має). ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ. Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин.
andrijk777 написав:Тепер щодо ОРДЛО. Ніхто населення питатись не буде. Його забирали не питаючи і повертати будуть не питаючи населення. Мова тут взагалі ні до чого(тобто ніякого значення вона не має). ОРДЛО скоріш за все повернеться коли Путін піде. Новий президент тіпа "вирішить це питання" - так це подадуть в РФ. Ось з Кримом все набагато складніше. Повернути його нереально за теперішніх обставин.