Додано: Сер 11 сер, 2021 22:36

budivelnik написав: Alex2007 написав: budivelnik написав: Тепер що до Криму з ОРДЛО (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)

Трошки історії

950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі

1450-1600 роки - створення Московії

1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)

1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)

1990-Розвал СРСР , створення Росії і України

1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії

2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні) (наголошую з ОРДЛО а не ДОнбасом, ДОнбас - Український, а під окупацією навіть не третина ДОнбасу)Трошки історії950-1450 роки - становлення і розширення Київської Русі1450-1600 роки - створення Московії1600-1720 роки - Московія бодається з Україною і окуповує її частину(Петро1 після Полтавської Битви)1720-1990 - Московія перетворюється в імперію(спочатку Російську а потім СРСР)1990-Розвал СРСР , створення Росії і України1990-2020 - становлення України і поступовий занепад росії2020-2050 - розвал росії на Татарстан, Сибір , Кавказ , втрата Сахаліну , Кубань і Крим в якості самостійних республік потрапляють під протекторат України і Турції(треба ж буде якось нівелювати вплив агресивної Чечні)

Тепер щодо ..... http://sum.in.ua/s/shhodo Тепер щодо ..... Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою було

що до замість щодо....

Отже з усім іншим ви погодились.

Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою Я радий що в моєму повідомленні,єдиною помилкою булощо до замість щодо....Отже з усім іншим ви погодились.Тим більше що гілка про політику а не орфографію з граматикою

Ну якщо ви пропагандуєте мовне питання, то це всеж має значення.Не споречається ніхто, що Україна - це Україна, а Росія - це Росія, але цього сусіда нікуди не подіти.Щодо армовіра танаціоналізму теж ніхто особливо не сперечається - займайтеся (але з врахуванням того, що в різних регіонах свої особливості).Але якщо б так наполегливо займалися боротьбою з корупцією та було би сприяння держави в розвитку економіки - було в 1000 разів краще.А так виглядає все це як звичайний хайп та відволікання уваги.Особливо коли послухаєш таких персонажей як Фаріон та Ніцой. Яка різниця якою мовою розмовляє спортсмен, чи будь-хто ?Нащо мовний амбудсмен? - знову ж таки, краще у нас так наполегливо працював амбудсмен з прав людини.п.с. Ну не укладається у мене в голові, як можна з такою гуманітарно-культурно-мовною політикою розраховувати на те, що люди, що проживають на Донбасі(ОРДЛО) (які не мають ніякого відношення до бойовиків, а просто терпіли всієї тієї ситуації), будуть бажати сюди бігти назад. Навпаки їх треба якось зацікавити. Тим паче, коли вся ця політика як раз і корміт рускіх тролєй скабєєвих і соловйових