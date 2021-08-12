Ты сам все налоги платишь ?
Оформлен официально ?
В конверте ничего не получаешь ?
Сколько ответов - да ? в этих простых вопросов
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:20
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:30
Некоторые думают: "Я всю жизнь получаю только белую зарплату, все налоги уже давно уплачены, меня это не коснется".
Еще как коснется.
Мало кто сможет доказать "белость" своих, даже полностью "белых" накоплений.
Все новые зеленые налоги надо воспринимать как оплату за "голосование по приколу" и "лижбынепорошенко".
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:41
Фото
Неплохо американцы снабдили талибан. Украине такого и не снилось.
Такое себе "ДНР с шахтерами на максималках". Только эти "шахтёры" неуправляемые
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:51
Вкладчик1234
А ты продолжаешь врать
Талибан - это же братья навек с РФ, их принимают на самом высоком уровне
Додано: Чет 12 сер, 2021 19:52
Т.к. я пенсионер, 69,5 лет, то
- налоги плачу только НДС в магазинах;
- не оформлен ни официально, ни неофициально;
- в конверте ничего не получаю.
Так когда заказ на корвет «Володимир Великий» был перенаправлен на Кузню?
Політичні дискусії
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:19
при попереднике было бы тоже самое. может чуть позже (при нем кстати тоже валялся аналогичный законопроект). И кстати не от фамилии президента конкретно эти налоги и нулевая декларация зависят.
BEPS, борьба с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, загон всех под безналичный колпак - эти и подобные тренды уже давным-давно гуляют по миру.
Другое дело, что параллельно с этими мерами следовало бы еще и экономикой и настоящими реформами в области антикоррупции и права заниматься по-нормальному, а не просто использовать это для латания бюджета, удержания мнимой стабильности, и "большой стройки".
Поэтому, учитывая, что государство хочет, чтоб ему поделились деньгами, но взамен по-прежнему нихрена не предлагает, даже плана работы кабмина до сих пор нет и по прежнему продолжается бардак в стране, то такие налоховые инициативы - это грабеж и обдирание.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 12 сер, 2021 20:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:19
Интересно, две новости одного дня 12.08.2021 года:
Из Славянска:
И из Киева:
Такое впечатление, что это не одна страна.
И Славянск разве уже оккупированная зона?
Куда бежать медицинским работникам?
Додано: Чет 12 сер, 2021 20:22
Если пенсионер, то живешь на налоги, которые плачу я, как работающий
По поводу корвета, потрудись найти другие ссылки, кроме твоего дерьма.
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