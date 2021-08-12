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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7405740674077408
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:20

  yanyura написав:Инструкция, как обмануть свою страну, заплатив ей как можно меньше:

Ты сам все налоги платишь ?
Оформлен официально ?
В конверте ничего не получаешь ?

Сколько ответов - да ? в этих простых вопросов
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:30


Некоторые думают: "Я всю жизнь получаю только белую зарплату, все налоги уже давно уплачены, меня это не коснется".
Еще как коснется.
Мало кто сможет доказать "белость" своих, даже полностью "белых" накоплений.
Все новые зеленые налоги надо воспринимать как оплату за "голосование по приколу" и "лижбынепорошенко".
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:41

Ресурсы движения "Талибан" опубликовали фотографии вооружения и техники, захваченных при нападении на воинскую часть в г. Кундуз. Среди прочего, в руки боевиков попали: бронемашины International M1224 MaxxPro, армейские внедорожники HMMWV, бронетранспортер M1117 ASV, танк Т-55, а также БПЛА Scan Eagle и др. Все вооружение в разное время было поставлено властями США вооруженным силам Афганистана для борьбы с террористами в регионе. Отмечается, что воинская часть была сдана без какого-либо сопротивления.

Фото
https://t.me/directorate4/10349

Неплохо американцы снабдили талибан. Украине такого и не снилось.

Такое себе "ДНР с шахтерами на максималках". Только эти "шахтёры" неуправляемые
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:51

Вкладчик1234
А ты продолжаешь врать

Талибан - это же братья навек с РФ, их принимают на самом высоком уровне
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 19:52

  pesikot написав:
  yanyura написав:Инструкция, как обмануть свою страну, заплатив ей как можно меньше:

Ты сам все налоги платишь ?
Оформлен официально ?
В конверте ничего не получаешь ?

Сколько ответов - да ? в этих простых вопросов

Т.к. я пенсионер, 69,5 лет, то

- налоги плачу только НДС в магазинах;
- не оформлен ни официально, ни неофициально;
- в конверте ничего не получаю.

Так когда заказ на корвет «Володимир Великий» был перенаправлен на Кузню?
Політичні дискусії
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:19

  Schmit написав:
Некоторые думают: "Я всю жизнь получаю только белую зарплату, все налоги уже давно уплачены, меня это не коснется".
Еще как коснется.
Мало кто сможет доказать "белость" своих, даже полностью "белых" накоплений.
Все новые зеленые налоги надо воспринимать как оплату за "голосование по приколу" и "лижбынепорошенко".


при попереднике было бы тоже самое. может чуть позже (при нем кстати тоже валялся аналогичный законопроект). И кстати не от фамилии президента конкретно эти налоги и нулевая декларация зависят.
BEPS, борьба с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, загон всех под безналичный колпак - эти и подобные тренды уже давным-давно гуляют по миру.

Другое дело, что параллельно с этими мерами следовало бы еще и экономикой и настоящими реформами в области антикоррупции и права заниматься по-нормальному, а не просто использовать это для латания бюджета, удержания мнимой стабильности, и "большой стройки".

Поэтому, учитывая, что государство хочет, чтоб ему поделились деньгами, но взамен по-прежнему нихрена не предлагает, даже плана работы кабмина до сих пор нет и по прежнему продолжается бардак в стране, то такие налоховые инициативы - это грабеж и обдирание.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 12 сер, 2021 20:21, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:19

Интересно, две новости одного дня 12.08.2021 года:
Из Славянска:


И из Киева:
https://strana.ua/news/348366-serhej-le ... huhl-.html
Такое впечатление, что это не одна страна.
И Славянск разве уже оккупированная зона? :shock:

Куда бежать медицинским работникам?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:22

  yanyura написав:
  pesikot написав:
  yanyura написав:Инструкция, как обмануть свою страну, заплатив ей как можно меньше:

Ты сам все налоги платишь ?
Оформлен официально ?
В конверте ничего не получаешь ?

Сколько ответов - да ? в этих простых вопросов

Т.к. я пенсионер, 69,5 лет, то

- налоги плачу только НДС в магазинах;
- не оформлен ни официально, ни неофициально;
- в конверте ничего не получаю.

Так когда заказ на корвет «Володимир Великий» был перенаправлен на Кузню?
Політичні дискусії

Если пенсионер, то живешь на налоги, которые плачу я, как работающий

По поводу корвета, потрудись найти другие ссылки, кроме твоего дерьма.
pesikot
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  #<1 ... 7405740674077408
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