Додано: Чет 12 сер, 2021 20:19

Schmit написав:

Некоторые думают: "Я всю жизнь получаю только белую зарплату, все налоги уже давно уплачены, меня это не коснется".

Еще как коснется.

Мало кто сможет доказать "белость" своих, даже полностью "белых" накоплений.

Все новые зеленые налоги надо воспринимать как оплату за "голосование по приколу" и "лижбынепорошенко". Некоторые думают: "Я всю жизнь получаю только белую зарплату, все налоги уже давно уплачены, меня это не коснется".Еще как коснется.Мало кто сможет доказать "белость" своих, даже полностью "белых" накоплений.Все новые зеленые налоги надо воспринимать как оплату за "голосование по приколу" и "лижбынепорошенко".

при попереднике было бы тоже самое. может чуть позже (при нем кстати тоже валялся аналогичный законопроект). И кстати не от фамилии президента конкретно эти налоги и нулевая декларация зависят.BEPS, борьба с уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, загон всех под безналичный колпак - эти и подобные тренды уже давным-давно гуляют по миру.Другое дело, что параллельно с этими мерами следовало бы еще и экономикой и настоящими реформами в области антикоррупции и права заниматься по-нормальному, а не просто использовать это для латания бюджета, удержания мнимой стабильности, и "большой стройки".Поэтому, учитывая, что государство хочет, чтоб ему поделились деньгами, но взамен по-прежнему нихрена не предлагает, даже плана работы кабмина до сих пор нет и по прежнему продолжается бардак в стране, то такие налоховые инициативы - это грабеж и обдирание.