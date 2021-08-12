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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 сер, 2021 23:47
unicdima написав:
Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.
А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?
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Додано: Чет 12 сер, 2021 23:54
Ukrainian написав: unicdima написав:
Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.
А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?
Вони ж туди полізли тіпа талібів перемогти?
Перемогли, бугага.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 02:16
unicdima написав: Ukrainian написав: unicdima написав:
Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.
А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?
Вони ж туди полізли тіпа талібів перемогти?
Перемогли, бугага.
Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.
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