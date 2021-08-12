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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7406740774087409
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:47

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.

А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:54

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.

А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?

Вони ж туди полізли тіпа талібів перемогти?
Перемогли, бугага.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 02:16

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.

А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?

Вони ж туди полізли тіпа талібів перемогти?
Перемогли, бугага.

Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:07

  Ukrainian написав: Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.

То озвуч ті цілі :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:44

  unicdima написав:
  Ukrainian написав: Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.

То озвуч ті цілі :D

А сколько техники они бросили в Ираке?
Были фотки, где техники как на "дизельгейтных отстойниках" или "стоянке зараженной техники в Чернобыле".
А Украине - резиновые лодки в кредит
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