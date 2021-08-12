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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7406740774087409
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:47

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.

А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:54

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.

А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?

Вони ж туди полізли тіпа талібів перемогти?
Перемогли, бугага.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 02:16

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:
  unicdima написав:Уже взяли Кандагар и Герат.
Знатно американцы обосрались.

А чому за 20 років коли там були американці ці міста на взяли?
Зараз на скільки мені відомо там американців немає як вони могли обісратись?

Вони ж туди полізли тіпа талібів перемогти?
Перемогли, бугага.

Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:07

  Ukrainian написав: Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.

То озвуч ті цілі :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 07:44

  unicdima написав:
  Ukrainian написав: Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.

То озвуч ті цілі :D

А сколько техники они бросили в Ираке?
Были фотки, где техники как на "дизельгейтных отстойниках" или "стоянке зараженной техники в Чернобыле".
А Украине - резиновые лодки в кредит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:29

  yanyura написав:Инструкция, как обмануть свою страну, заплатив ей как можно меньше:
Зображення
(Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...)
И этот человек бьет себя пятками в грудь, уверяя всех, что он патриот Украины :!:
69 років - а з сображалкою вже туговато..
1 Мене радує,що мій опонент вважає мене найрозумнішим серед оптимізаторів....Він думає що те що я пишу - це таємниця для бухгалтерів олігархів..чи простих підприємців, які описану мною схему використовують років з 20..(з моменту як ввели єдиний податок)
2 Для тих хто хоче зрозуміти що я написав
Якщо існує офіційна схема де можна заплатити 1% і отримати 3 млн...то навіщо придумувати схему де треба буде заплатити 10%
Хто буде нею користуватись?

Звідси висновок - ті хто придумують такі непотрібні закони(декларування..) ті працюють так як мій опонент - видимість роботи створили - а толку все одно нуль

ПС
янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:19

  Tegularius написав: Касательно этих двоих гражданок климактерического возраста. Вопросы не к ним даже. Подобные фрики есть везде. Выражают они мнение даже не процентов, а мелких долей процента населения. Например, Фарион участвовала в выборах депутатов ВРУ в округе в центре Львова и проиграла выборы, несмотря на поддержку популярной в этом регионе партии Свобода. А кто такая Ницой, кто-нибудь может назвать хотя бы одну написанную ей книжку? Чем она известна кроме кидания мелочи в кассиров?

Поэтому вопрос к тем, кто постоянно освещает деятельность этих персонажей, зовет их не телеэфиры, цитирует их в новостных лентах. Чем эти персоны заслужили такую медиа-популярность? Почему нет такого внимания к тем же спортсменам, которые прославляют страну в мире? К реальным писателям, известным своими книгами, а не бросанием мелочью? К известным в мире украинским ученым, деятелям искусств? Вместо интеллектуалов обществу почему-то скармливают фриков.

Потому что все наши СМИ и их владельцы - выходцы из 90-х (типа "СПИД-инфо" и пр.).
А публика, отупевшая от соцсетей и этих СМИ, только такую "инфо" и в состоянии переварить.
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