69 років - а з сображалкою вже туговато..yanyura написав:Инструкция, как обмануть свою страну, заплатив ей как можно меньше:
(Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...)
И этот человек бьет себя пятками в грудь, уверяя всех, что он патриот Украины
1 Мене радує,що мій опонент вважає мене найрозумнішим серед оптимізаторів....Він думає що те що я пишу - це таємниця для бухгалтерів олігархів..чи простих підприємців, які описану мною схему використовують років з 20..(з моменту як ввели єдиний податок)
2 Для тих хто хоче зрозуміти що я написав
Якщо існує офіційна схема де можна заплатити 1% і отримати 3 млн...то навіщо придумувати схему де треба буде заплатити 10%
Хто буде нею користуватись?
Звідси висновок - ті хто придумують такі непотрібні закони(декларування..) ті працюють так як мій опонент - видимість роботи створили - а толку все одно нуль
ПС
янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.