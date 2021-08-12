Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
69 років - а з сображалкою вже туговато.. 1 Мене радує,що мій опонент вважає мене найрозумнішим серед оптимізаторів....Він думає що те що я пишу - це таємниця для бухгалтерів олігархів..чи простих підприємців, які описану мною схему використовують років з 20..(з моменту як ввели єдиний податок) 2 Для тих хто хоче зрозуміти що я написав Якщо існує офіційна схема де можна заплатити 1% і отримати 3 млн...то навіщо придумувати схему де треба буде заплатити 10% Хто буде нею користуватись?
Звідси висновок - ті хто придумують такі непотрібні закони(декларування..) ті працюють так як мій опонент - видимість роботи створили - а толку все одно нуль
ПС янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.
Tegularius написав: Касательно этих двоих гражданок климактерического возраста. Вопросы не к ним даже. Подобные фрики есть везде. Выражают они мнение даже не процентов, а мелких долей процента населения. Например, Фарион участвовала в выборах депутатов ВРУ в округе в центре Львова и проиграла выборы, несмотря на поддержку популярной в этом регионе партии Свобода. А кто такая Ницой, кто-нибудь может назвать хотя бы одну написанную ей книжку? Чем она известна кроме кидания мелочи в кассиров?
Поэтому вопрос к тем, кто постоянно освещает деятельность этих персонажей, зовет их не телеэфиры, цитирует их в новостных лентах. Чем эти персоны заслужили такую медиа-популярность? Почему нет такого внимания к тем же спортсменам, которые прославляют страну в мире? К реальным писателям, известным своими книгами, а не бросанием мелочью? К известным в мире украинским ученым, деятелям искусств? Вместо интеллектуалов обществу почему-то скармливают фриков.
Потому что все наши СМИ и их владельцы - выходцы из 90-х (типа "СПИД-инфо" и пр.). А публика, отупевшая от соцсетей и этих СМИ, только такую "инфо" и в состоянии переварить.
Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.
Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.
Зесанкции в действии.
То ли при По - другое дело было! Работа шла, аж дым стоял!
budivelnik написав:ПС янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.
Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.
За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр.
Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.
Странно, как такое не доходит до того, кто считает себя "найрозумнішим серед оптимізаторів".
Ты намного моложе меня
а з сображалкою вже туговато
А что будет тогда с тобой в моем возрасте?
P.S. Я не считаю тебя "найрозумнішим серед оптимізаторів", я считаю тебя человеком, который выискивает любые пути, лишь бы больше оставить себе и как можно меньше, любыми путями, заплатить своей стране. Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.
yanyura написав:Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.
Хм, а что не так в этих приоритетах? Вроде бы все логично. Другое дело, что п.1 можно сформулировать по-разному, и в зависимости от формулировки, до п.2 не дойдет никогда
yanyura написав:Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.
Хм, а что не так в этих приоритетах? Вроде бы все логично. Другое дело, что п.1 можно сформулировать по-разному, и в зависимости от формулировки, до п.2 не дойдет никогда
В том то и дело, что в Украине, как правило, формулируется так, что если до п.2 еще что-то доходит, то п.3 ничего не достается. Уверен, вы знаете, что в США, Европе богатые (и не только) люди отдают личные средства на стипендии одаренной молодежи, гранты на перспективные исследования, результаты которых окажутся нужными в будущем, но на которые у государств в настоящее время нехватает денег. Это и есть "думать о родной стране". А вы можете привести такие примеры по Украине?