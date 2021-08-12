RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7406740774087409
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:29

  yanyura написав:Инструкция, как обмануть свою страну, заплатив ей как можно меньше:
Зображення
(Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...)
И этот человек бьет себя пятками в грудь, уверяя всех, что он патриот Украины :!:
69 років - а з сображалкою вже туговато..
1 Мене радує,що мій опонент вважає мене найрозумнішим серед оптимізаторів....Він думає що те що я пишу - це таємниця для бухгалтерів олігархів..чи простих підприємців, які описану мною схему використовують років з 20..(з моменту як ввели єдиний податок)
2 Для тих хто хоче зрозуміти що я написав
Якщо існує офіційна схема де можна заплатити 1% і отримати 3 млн...то навіщо придумувати схему де треба буде заплатити 10%
Хто буде нею користуватись?

Звідси висновок - ті хто придумують такі непотрібні закони(декларування..) ті працюють так як мій опонент - видимість роботи створили - а толку все одно нуль

ПС
янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24763
З нами з: 15.01.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:19

  Tegularius написав: Касательно этих двоих гражданок климактерического возраста. Вопросы не к ним даже. Подобные фрики есть везде. Выражают они мнение даже не процентов, а мелких долей процента населения. Например, Фарион участвовала в выборах депутатов ВРУ в округе в центре Львова и проиграла выборы, несмотря на поддержку популярной в этом регионе партии Свобода. А кто такая Ницой, кто-нибудь может назвать хотя бы одну написанную ей книжку? Чем она известна кроме кидания мелочи в кассиров?

Поэтому вопрос к тем, кто постоянно освещает деятельность этих персонажей, зовет их не телеэфиры, цитирует их в новостных лентах. Чем эти персоны заслужили такую медиа-популярность? Почему нет такого внимания к тем же спортсменам, которые прославляют страну в мире? К реальным писателям, известным своими книгами, а не бросанием мелочью? К известным в мире украинским ученым, деятелям искусств? Вместо интеллектуалов обществу почему-то скармливают фриков.

Потому что все наши СМИ и их владельцы - выходцы из 90-х (типа "СПИД-инфо" и пр.).
А публика, отупевшая от соцсетей и этих СМИ, только такую "инфо" и в состоянии переварить.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18248
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2193 раз.
Подякували: 2981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:07

Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Доходов нет – одни убытки

Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.

Зесанкции в действии.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:14

  Schmit написав:Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Доходов нет – одни убытки

Из-за волокиты с получением документов уже полгода "Самара-Западное направление" практически простаивает. При этом расходы на содержание объекта составили уже более 50 млн гривен – в среднем по 10 млн гривен в месяц.

Зесанкции в действии.

То ли при По - другое дело было! Работа шла, аж дым стоял! :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15097
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8185 раз.
Подякували: 3965 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:57

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:ПС
янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.

Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.

За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине то, чем ты сейчас пользуешься - электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр.

Такие как я содержали тебя, выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.

Странно, как такое не доходит до того, кто считает себя "найрозумнішим серед оптимізаторів".

Ты намного моложе меня
а з сображалкою вже туговато

А что будет тогда с тобой в моем возрасте?


P.S. Я не считаю тебя "найрозумнішим серед оптимізаторів", я считаю тебя человеком, который выискивает любые пути, лишь бы больше оставить себе и как можно меньше, любыми путями, заплатить своей стране.
Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.
yanyura
 
Повідомлень: 6072
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:09

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.

Хм, а что не так в этих приоритетах? Вроде бы все логично. Другое дело, что п.1 можно сформулировать по-разному, и в зависимости от формулировки, до п.2 не дойдет никогда
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29760
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 7206 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 12:26

  Faceless написав:
  yanyura написав:Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.

Хм, а что не так в этих приоритетах? Вроде бы все логично. Другое дело, что п.1 можно сформулировать по-разному, и в зависимости от формулировки, до п.2 не дойдет никогда

В том то и дело, что в Украине, как правило, формулируется так, что если до п.2 еще что-то доходит, то п.3 ничего не достается. Уверен, вы знаете, что в США, Европе богатые (и не только) люди отдают личные средства на стипендии одаренной молодежи, гранты на перспективные исследования, результаты которых окажутся нужными в будущем, но на которые у государств в настоящее время нехватает денег. Это и есть "думать о родной стране". А вы можете привести такие примеры по Украине?
yanyura
 
Повідомлень: 6072
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 13:13

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:
  Ukrainian написав: Я думаю свої реальні цілі вони досягли, а чи була серед них перемога талібів, хто зна.

То озвуч ті цілі :D

А сколько техники они бросили в Ираке?
Были фотки, где техники как на "дизельгейтных отстойниках" или "стоянке зараженной техники в Чернобыле".
А Украине - резиновые лодки в кредит


Если Зе не налажает (что сомнительно), есть шанс получать намного больше военной помощи от США.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 08.09.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7406740774087409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.