Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:57

budivelnik написав: ПС

янюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік. ПСянюра ти платив податки за які побудували БАМ....БАМ не працює,отже дивідентів ти не отримуєш..а живеш припіваючи за рахунок того що я ЗАРАЗ плачу 300 000 грн в рік.

а з сображалкою вже туговато

Как всегда менее 1% правды и более 99,9(9) умолчания правды.За налоги от таких как я (и мои в т.ч.) было построено в Украине- электростанции, газопроводы, линии электропередач, водопроводы, железные и автодороги и пр., пр., пр., выплачивая тебе зарплату, одевали и обували тебя, оплачивали твое проживание, когда ты служил в ГСВГ. Теперь пришло время тебе отдавать долги тем, кто в свое время содержал тебя.Странно, как такое не доходит до того, кто считает себя "найрозумнішим серед оптимізаторів".Ты намного моложе меняА что будет тогда с тобой в моем возрасте?Я не считаю тебя "найрозумнішим серед оптимізаторів", я считаю тебя человеком, который выискивает любые пути, лишь бы больше оставить себе и как можно меньше, любыми путями, заплатить своей стране.Ты уже как-то высказывал свое мнение, что для того, чтобы страна развивалась, человек сперва должен думать о себе (обеспечить себя), затем о населенном пункте, где живет, и только потом о родной стране.